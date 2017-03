Torment Tides of Numenera e Ghost Blade HD tra le novità di Xbox LIVE

Ritorna come ogni mercoledì l'appuntamento con le novità della settimana su Xbox Live: i titoli in arrivo (o già disponibili) su Xbox One questa volta però sono soltanto due, ossia Torment: Tides of Numenera e Ghost Blade HD, seguiti però da una serie di nuove offerte per i giochi sviluppati da Electronic Arts e le consuete offerte dedicate agli abbonati ad Xbox Live Gold. Fra i titoli acquistabili a prezzo ridotto troveremo Firewatch, Titanfall 2, ABZU e Destiny The Collection, ma ve ne parleremo meglio negli ultimi paragrafi di questo articolo.

Xbox One

Nato grazie al grande successo della campagna Kickstarter, Torment: Tides of Numenera è un promettente gioco di ruolo sviluppato da InXile, che permetterà ai giocatori di esplorare la Terra tra un miliardo di anni nell'ambientazione fantascientifica di Numenera. Scopriremo infatti il Nono Mondo, costruito sulle rovine di civiltà avanzatissime ormai estinte, e ne affronteremo le conseguenze incontrando l'incarnazione della morte mentre cercheremo la risposta alla domanda più importante: qual è il valore della vita? Rispettando le principali tradizioni dei cRPG, anche Torment: Tides of Numenera si presenta con una visuale dall'alto e con una grande propensione alla narrativa, la quale tratterà anche temi personali e profondi come vita, mortalità e sacrificio, sfidando spesso gli utenti a prendere vere e proprie posizioni intellettuali e decisioni morali. Quest'ultime, inoltre, potranno cambiare drasticamente il nostro approccio al gioco, nonché portarci a vivere esperienze sempre diverse e ad esplorare nel migliore dei modi la ricca e complessa Lore del gioco. Torment: Tides of Numenera per Xbox One è acquistabile sia in versione retail che in digitale a 49.99€.

Dai giochi di ruolo si passa agli sparatutto: Ghost Blade HD è un uno shoot'em up a punti ispirato ai classici del genere degli anni '90, in cui un'intelligenza artificiale chiamata Shira (destinata a proteggere gli abitanti di Marte) v iene corrotta e inizia a distruggere quante più colonie umane possibili. Ormai senza più difese con un nemico apparentemente inarrestabile, i pochi superstiti chiameranno in soccorso la flottiglia della Earth Defence Force, la forza di difesa terrestre che avrà il compito di debellare l'avversario una volta per tutte. Sul fronte contenutistico troveremo 5 livelli, complessi e impegnativi, alla fine di ognuno dei quali dovremo affrontare dei boss giganteschi, a cui si aggiungono 3 veicoli da combattimento dotati di armi e accessori differenti e anche una modalità esercitazione grazie alla quale i giocatori potranno mettere alla prova le loro abilità. Graficamente il gioco propone una risoluzione di 1080p e 60 frame al secondo, mentre dal punto di vista delle modalità oltre all'avventura in Single Player troveremo anche la cooperativa locale a due giocatori e una modalità Arcade basata su un sistema a punteggio. Ghost Blade HD è disponibile su Xbox One a 9.99€.



Sconti e promozioni

Come vi abbiamo già anticipato all'inizio della rubrica, sono davvero molte le offerte di questa settimana su Xbox One: a chi apprezza i titoli sportivi consigliamo di dare un'occhiata a FIFA 17 e ad NHL 17, scaricabili a 23.10€ ciascuno, mentre a tutti coloro che preferiscono RPG ed Action Adventure consigliamo rispettivamente Dragon Age Inquisition - Edizione gioco dell'anno (9.99€) e Mirror's Edge Catalyst (16€). Questi sono solo alcuni degli sconti di Electronic Arts, ma potrete comodamente consultarli nella pagina ufficiale dell'offerta. Passando invece ai Deals With Gold vi segnaliamo Destiny: The Collection (40.19€) e ABZU (15.99€), a cui si aggiungono anche The Technomancer (13.75€) e Stranger of Sword City (9€). Anche in questa occasione, per la lista completa degli sconti vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale.



Lista completa novità

Xbox One

Torment: Tides of Numenera - 49.99€

Ghost Blade HD - 9.99€

Halo Wars 2 Demo - Gratis

Has-Been Heroes PREORDER - 19.99€