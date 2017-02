Da Destiny 2 a Mass Effect: Andromeda: le news della settimana

Videogame News ritorna come ogni settimana per raccontarvi le novità più importanti del mondo videoludico. I sette giorni appena trascorsi sono stati davvero ricchi soprattutto in fatto di annunci, col reveal degli interessanti Project CARS 2 e di Greedfall. Accanto alle belle notizie, tra cui la maggiore cura che missioni secondarie avranno in Mass Effect Andromeda e la conferma di Destiny 2 nel 2017, troviamo purtroppo il posticipo di South Park: Scontri Di-Retti, a cui si aggiunge il licenziamento di Activision del 5% dei suoi dipendenti. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche i Top e i Flop della settimana, e per leggere alcuni degli articoli più importanti della nostra redazione.



Le novità della settimana

Focus Home Interactive e Spiders(team noto per il recente The Technomancer e Bound By Flame) hanno annunciato giorni scorsi GreedFall, nuovo gioco di ruolo attualmente in sviluppo su PC, Xbox One e PlayStation 4. Il teaser trailer, a cui potrete dare un'occhiata nella nostra news, ci fa scoprire che il gioco è ambientato nel diciassettesimo secolo, e presenterà scenari dai colori caldi e sfumature scure. Gli utenti vestiranno i panni di un naufrago sbarcato su un'isola misteriosa, piena di segreti e apparentemente protetta dagli spiriti. In attesa di ulteriori informazioni, vi ricordiamo che GreedFall uscirà sulle piattaforme già citate nel corso dell'anno prossimo.



E rimanendo in tema di annunci, Bandai Namco e Slightly Mad Studios hanno svelato Project CARS 2, sequel del popolare racing game in lavorazione su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il nuovo titolo includerà un garage composto da oltre 170 vetture e più di 60 tracciati a disposizione, presenterà la nuova modalità Online Championship e nuove discipline che includono corse su ghiaccio, neve e fango. Su PC, il gioco supporterà anche risoluzioni fino a 12K e Realtà Virtuale. Gli sviluppatori, infine, hanno confermato che il gioco non arriverà su Nintendo Switch.



Activision ha pubblicato di recente i risultati dell'ultimo trimestre fiscale, confermando che il sequel di Destiny verrà pubblicato nel corso di quest'anno. Il CEO della compagnia, Eric Hirshberg, ha parlato brevemente del gioco, facendo sapere che l'intera Activision è molto entusiasta dell'ultima fatica di Bungie. Sembra infatti che la software house abbia lavorato su due fronti con l'obiettivo di migliorare gli aspetti di Destiny più amati dai giocatori. Questo nuovo episodio, infatti, dovrebbe presentare una trama più curata con una narrazione di stampo cinematografico, nonché una miglior caratterizzazione dei personaggi e un cast definito "memorabile". Infine secondo alcuni rumor trapelati qualche giorno fa, il gioco dovrebbe intitolarsi Destiny 2 Forge of Hope e l'uscita sarebbe prevista per la prima metà di novembre su PlayStation 4, PC e Xbox One.



BioWare si ispirerà all'eccezionale The Witcher 3 per la realizzazione delle missioni secondarie di Mass Effect Andromeda. Lo studio canadese, infatti, ha intenzione di abbandonare la struttura dei contenuti secondari adottata in Dragon Age Inquisition, spesso criticata per aver proposto delle missioni sin troppo ripetitive tra loro e un numero esagerato di fetch quest. Con Mass Effect Andromeda, quindi, il focus non sarà sulla quantità di missioni bensì sulla qualità, che questa volta non subirà le conseguenze dell'ambiziosa volontà di creare un progetto su larga scala. Il titolo uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 23 marzo.



In occasione della sua ultima conferenza finanziaria, Ubisoft ha fornito qualche dettaglio in più sulla line-up del periodo compreso tra l'1 aprile 2017 e il 31 marzo 2018, confermando l'intenzione di pubblicare 4 nuovi giochi Tripla A nel corso del prossimo anno fiscale. Il CEO Yves Guillemot ha specificato infatti che la compagnia avrà un approccio diverso sui franchise di punta, visto che nel futuro cercherà di espandere i giochi già in commercio invece di pubblicare nuovi capitoli a cadenza ravvicinata. Ad eccezione di South Park: Scontri Di-Retti, purtroppo, non abbiamo nessuna informazione sugli altri 3 giochi citati da Ubisoft, anche se stando ai rumor online due di questi dovrebbero essere il nuovo Assassin's Creed e Far Cry 5.



E continuando a parlare di Ubisoft, il publisher francese ha annunciato un nuovo rinvio per l'atteso South Park: Scontri Di-Retti, il gioco di ruolo incentrato sulle vicende dell'omonima serie tv creata da Trey Parker e Matt Stone. L'uscita del gioco, inizialmente prevista per fine 2016, era già stata posticipata lo scorso settembre a marzo 2017. La nuova finestra di lancio è stata fissata ora in un periodo compreso tra il primo aprile 2017 e il 31 marzo 2018, e stando a quanto dichiarato da Yves Guillemot il nuovo slittamento è dovuto allo sviluppo congiunto tra Ubisoft e un'altra azienda, situazione che ha inevitabilmente rallentato i lavori in corso.



Top & Flop News

Il top di questa edizione spetta di diritto a Funcom: lo sviluppatore ha confermato che Conan Exile, gioco in vendita su Steam Early Access al costo 30 dollari, ha piazzato ben 320.000 copie su PC in una sola settimana, incassando da subito milioni di dollari e recuperando per intero i costi di sviluppo. Il team ha passato alcuni momenti difficili nel corso degli ultimi anni, e vedere che il gioco su cui hanno risposto tempo e dedizione ha raggiunto un così rapido successo rappresenta sicuramente una grande iniezione di fiducia per tutta la software house. Funcom ha dichiarato infine che farà tutto il possibile per trasformare Conan Exiles in un gioco completo che possa offrire molto sia ai fan del personaggio che agli appassionati di titoli survival.



Il flop odierno lo assegniamo invece ad Activision Publishing: la branca di Activision-Blizzard che si occupa della pubblicazione di Call of Duty e Destiny, infatti, ha licenziato di recente parte dei suoi impiegati al fine di riallineare le proprie risorse in vista dei programmi futuri. Secondo quanto riferito da Kotaku, sarebbero coinvolti diversi studi interni e anche la sede principale situata a Santa Monica, per un ammontare pari al 5% della forza lavoro totale. Nello specifico, sembra che Infinity Ward abbia perso 20 dei suoi dipendenti per le prestazioni non eccelse di Call of Duty: Infinite Warfare, mentre nessun cambiamento dovrebbe toccare a Blizzard Entertainment, che è una società partner.



Gli articoli della settimana

Se alcune delle novità più importanti di questi sette giorni hanno riguardato Destiny 2 e Project CARS 2, lo stesso vale per i nostri articoli: vi proponiamo infatti le nostre aspettative sul sequel di Destiny, a cui segue invece un hands on su Project CARS 2. Fra gli altri titoli in arrivo a breve abbiamo provato anche l'intrigante Little Nightmare e Styx: Shards of Darkness,mentre sul fronte delle anteprime troverete quelle di due nuovi giochi di ruolo: Greedfall e Werewolf: The Apocalypse