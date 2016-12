Da Resident Evil 7 a Kingdom Hearts 3: le news della settimana

Videogame News ritorna anche alla vigilia di Natale per raccontarvi le novità più importanti della settimana appena trascorsa. Questi ultimi sette giorni sono stati all'insegna di (interessanti) rumor che hanno coinvolto principalmente From Software e Rocksteady: gli sviluppatori di Dark Souls, da una parte, sembrano essere impegnati in nuovo progetto in collaborazione con l'autore di Berserk Kentaro Miura, mentre il team inglese (noto per la serie Batman Arkham) sarebbe da tempo al lavoro su un gioco dedicato a Superman. Passando invece a notizie più concrete, Square Enix ha annunciato ufficialmente la data d'uscita di Final Fantasy XIV: Stormblood, seconda espansione per l'eccezionale MMORPG ambientato ad Eorzea, e nuove informazioni sull'attesissimo Kingdom Hearts III. Continuate a leggerci per scoprire anche gli articoli più importanti della nostra redazione e le Top e Flop News della settimana.



Le novità della settimana

In occasione del FanFestival 2016-17 di Tokyo, il Producer di Final Fantasy XIV: A Realm Reborn ha annunciato la data d'uscita di Stormblood, la nuova espansione del gioco che introdurrà un nuovo Raid, Job inediti, attività e molto altro ancora. L'espansione sarà ambientata nella città stato di Alha Miho, e aumenterà il level cap dei personaggi da 60 a 70 proponendo anche un inventario più capiente e moltissime altre novità ancora da scoprire. I giocatori potranno acquistare il DLC a partire dal 20 Giugno 2017 in tutto il mondo, ma questo sarà compatibile esclusivamente con le versioni PlayStation 4 e PC del gioco, lasciando indietro i giocatori PlayStation 3. Nella news di Everyeye potrete dare un'occhiata anche ad alcune immagini che raffigurano la classe del Mago Rosso e la nuova attività di nuoto.



Durante un'intervista concessa a GamingBolt, Masachika Kawata, il producer di Resident Evil VII, ha confermato che il nuovo capitolo della serie girerà alla risoluzione di 1080p e a 60 frames al secondo sia su PlayStation 4 che su Xbox One, e non mancherà neppure il supporto all'HDR. Ricordiamo che il gioco uscirà sulle piattaforme già citate e anche su PC il 24 gennaio dell'anno prossimo, e potrà contare sulla compatibilità con la Realtà Virtuale in esclusiva (temporale) su PlayStation VR.



Da diverse ore sta circolando in rete un'indiscrezione che vede Rocksteady al lavoro su un nuovo gioco dedicato a Superman. L'insider sembra essere ben informato a proposito di questo misterioso progetto, rivelando che gli sviluppatori stanno affrontando numerosi problemi legati al bilanciamento delle abilità del protagonista. Inoltre la trama vedrebbe Superman scontrarsi con nemici come Lex Luthor e Metallo, che cercheranno di fermare il supereroe utilizzando la Kryptonite. Sembra inoltre che siano previsti vari costumi per Superman, ognuno con una diversa abilità, e che l'annuncio fosse previsto inizialmente per i Game Awards 2016 ma a causa dei vari problemi già citati si è deciso di rimandare la presentazione pubblica al prossimo anno. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni a riguardo.



Tetsuya Nomura, director di Kingdom Hearts III, durante un'intervista ha parlato dello stato dei lavori e delle migliorie apportate al comparto tecnico dell'atteso gioco di ruolo. Nomura ha confermato che lo sviluppo del progetto non è stato rallentato dall'uscita delle varie remaster, dato che lo staff al lavoro sul titolo è numeroso e attualmente si sta occupando di ridisegnare i modelli poligonali. I lavori, quindi, procedono a ritmo regolare e presto Square Enix inizierà la campagna di comunicazione in vista dell'uscita. Il Director ha fatto sapere inoltre che le cose sono cambiate rispetto al passato sul fronte tecnico, e Kingdom Hearts III sfrutterà le potenzialità delle console Current Gen grazie anche ad un nuovo sistema di illuminazione realizzato insieme al team Visual Works.



Secondo un rumor che sta circolando in queste ore sul web, Kentaro Miura (autore di Berserk) sarebbe coinvolto nel nuovo progetto di From Software, e starebbe collaborando a stretto contatto con Hidetaka Miyazaki allo sviluppo di una nuova IP. L'indiscrezione è nata dal blog Gonzzink, dove l'autore ha avuto modo di fare un viaggio in Giappone e di visitare la sede di From Software: proprio in questa occasione avrebbe ricevuto la conferma della partnership tra Miura e Miyazaki, che non sarebbe però legata ai franchise di Dark Souls e Bloodborne. Vi consigliamo, però , di prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite ufficiali.



Thomas Jackermeier, CEO di Fanatec, ha rivelato che Forza Motorsport 7 è già in sviluppo, in quanto ha avuto modo di incontrare il team di Turn10 per discutere di varie novità relative al supporto ai volanti nel prossimo gioco della serie. Sul forum ufficiale della compagnia, inoltre, Jackermeier ha chiamato a raccolta la community invitando gli utenti a riportare lamentele, opinioni o consigli. Sembra inoltre che gli sviluppatori britannici abbiano un assunto un nuovo responsabile per la fisica e per il modello di guida, un vero e proprio esperto di simulatori professionali che dovrebbe rendere Forza Motorsport 7 ancora più realistico. Al momento Microsoft non ha confermato l'esistenza del nuovo racing game, ma secondo alcuni rumor il titolo potrebbe uscire al lancio di Project Scorpio, con una presentazione nel corso dell'E3 2017.



Top & Flop News

Il top di oggi lo assegniamo a Nintendo: nonostante sia una console con alle spalle quasi 6 anni di vita, negli ultimi mesi Nintendo 3DS ha registrato un grande successo praticamente in tutto il mondo, e soprattutto negli Stati Uniti la console portatile risulta introvabile sia nei negozi che online. Uno dei fattori che hanno portato al sold out è sicuramente l'uscita di Pokémon Sole & Luna, che ha senza dubbio spinto le vendite della console, e allo stesso tempo Nintendo ha programmato la distribuzione di sole 5 milioni di unità nei negozi statunitensi entro marzo 2017. Come se non bastasse, di recente le vendite di Nintendo 3DS hanno superato quelle di PlayStation 2 in Giappone.



Il flop odierno spetta invece a Lizard Squad: il noto gruppo di hacker ha postato insistenti messaggi sul proprio profilo Twitter, anticipando che il prossimo attacco che il team sta progettando arriverà molto "presto". Al momento sono già stati riscontrati dei problemi su Steam, ma la piattaforma digitale di Valve ha ripreso a funzionare correttamente. PlayStation Network e Xbox Live non hanno invece segnalato alcun problema, ma sono i chiari obiettivi per i prossimi attacchi.

Gli articoli della settimana

Negli ultimi sette giorni abbiamo assistito ad una vera e propria rinascita del Giappone videoludico: a distanza di poche ora l'una dall'altra, infatti, sono state pubblicate le demo di NieR Automata e di Gravity Rush 2: la prima ci ha consentito di provare con mano il combat system dell'ultima fatica di Platinum Games, mentre con la seconda abbiamo testato le due nuove tipologie di gravità (lunare e gioviana) del titolo sviluppato da Sony. Continuando col Giappone troverete uno Speciale sull'ipotetica collaborazione fra Kentaro Miura e From Software, mentre per quanto riguarda il mondo PC vi proponiamo l'hands on di Astroneer, interessante Space Simulator che ci ha positivamente sorpreso.