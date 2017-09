Videogiochi: Collector's Edition e Bundle, le novità di ottobre 2017

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Nuova rubrica sulle pagine di Everyeye.it, dedicate alle edizioni limitate e ai bundle più interessanti in uscita. Iniziamo con le novità di ottobre 2017, un mese decisamente ricco da questo punto di vista, grazie all'arrivo di numerose Limited Edition e pacchetti speciali per i giochi più caldi dell'autunno, da Gran Turismo Sport a Super Mario Odyssey, passando per Assassin's Creed Origins, Wolfenstein II The New Colossus e Fire Emblem Warriors, solamente per citarne alcuni. Di seguito, le novità più interessanti del mese.

Limited e Collector's Edition

Gran Turismo Sport Special Collector's Edition (16 Ottobre - 149,99 euro)

Questa lussuosa edizione speciale di Gran Turismo Sport include, oltre al gioco completo in Custodia Steelbook, anche: 18 auto da utilizzare in game (tra cui Mazda LM55 Vision GT, Mitsubishi Lancer Gr.B Rally Car, Subaru WRX Gr.B Rally Car, SRT Tomahawk Vision GT, Ford Mustang Gr.B Rally Car e la Ford Focus Gr.B Rally Car) , un volume denominato Apex che include la storia delle vetture Vision Gran Turismo con foto panoramiche, immagini, descrizione tecniche e informazioni, un modellino in scala 1:43 (metallo pressofuso) della Mercedes Benz AMG GT, adesivi speciali, 2.500.000 crediti, 60 avatar e due caschi esclusivi.



ELEX Collector's Edition (17 Ottobre - 119,99 euro)

ELEX è il nuovo progetto di Piranha Bytes, pubblicato da THQ Nordic. Una nuova IP ad ambientazione Sci-Fi dagli autori di Gothic e Risen, un progetto sul quale il publisher ha investito importanti risorse, come possiamo notare anche dalla curatissima Collector's Edition: questa versione include la replica dell'amuleto a forma di drone da combattimento, statuina (alta 10 centimetri) di un Alb Mage, mappa in tessuto, colonna sonora in formato CD, artbook a colori, manuale rapido, gioco su quattro dischi, custodia digipack con copertina slipcase cartonata, il tutto racchiuso in una confezione premium con artwork esclusivo.



WWE 2K18 Cena Nuff Edition

Il 2017 segna il quindicesimo anno di attività per John Cena, il rapper di Boston ha debuttato sul quadrato nel lontano 2002 e da allora è diventata la superstar più iconica della WWE, arrivando a vette di popolarità toccate in passato solamente da lottatori come Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Randy "Macho Man" Savage, Stone Cold Steve Austin e The Rock. Per festeggiare questo importante traguardo, 2K Games ha prodotto una limited edition di WWE 2K17 interamente dedicata all'atleta del Massachusetts. WWE 2K17 John Cena Nuff Edition include una action figure di John Cena prodotta da Mattel, tatga commemorativa con un pezzetto del telone del ring della Royal Rumble 2017 e una foto autografata, il Season Pass, due versioni giocabili di John Cena (ECW One Night Stand 2006 e WrestleMania 26), i personaggi di Batista e Rob Van Dam e il pacchetto Kurt Angle che include le versioni American Hero e Wrestling Machine. Infine, presente anche delle carte in edizione limitata per WWE Supercard dedicate a Batista, John Cena e RVD.



Fire Emblem Warriors Limited Edition (20 Ottobre - 89,99 euro)

Fire Emblem Warriors è uno dei giochi più attesi dai possessori di Switch, i quali saranno felici di sapere che oltre all'edizione Standard potranno mettere le mani anche su una speciale edizione limitata da collezione a tiratura limitata. Questo pacchetto include il gioco completo in formato fisico, 3 CD con la colonna sonora e le carte dei personaggi, il tutto racchiuso in una confezione cartonata con artwork esclusivo. Decisamente interessante per i fan della saga, peccato solamente per la mancata inclusione di statuine, minifigure o Amiibo degli eroi di Fire Emblem.



Destiny 2 (PC) Limited Edition ( 24 Ottobre - 99,99 euro)

La Limited Edition di Destiny 2 include il gioco completo, la Custodia Steelbook, il Season Pass (garantisce l'accesso alle prime due espansioni), i contnuti aggiuntivi Spada Leggendaria, Emote Leggendario e Emblema Cabal, il tutto racchiuso in una confezione cartonata di alto prestigio. Effettuando il preordine su Amazon riceverete anche l'arma Cuore Gelido e l'Emote Saluto Militare.



Wolfenstein II The New Colossus Collector's Edition (27 Ottobre - 99,99 euro)

La collector's edition di Wolfenstein II The New Order è ispirata ai vecchi giocattoli degli anni '60 e '70 di e include una action figure di B.J "Terror-Billy" Blazkowicz alta circa 30 centimetri (scala 1:6) ispirata ai vecchi pupazzi della serie G.I. Joe e Big Jim, con outfit intercambiabili (tra cui una giacca di pelle) e un kit di armi per ogni occasione. Tra gli altri contenuti inclusi troviamo (oltre al gioco) una confezione Steelbook in metallo con artwork esclusivo, manuale tascabile e poster di Blitzmensch, il tutto racchiuso in una confezione cartonata dallo stile retrò che riprende proprio lo stile di quelle dei giocattoli citati in apertura.



Assassin's Creed Origins (27 Ottobre - Prezzi a partire da 119,99 euro)

Sono tre le Collector's Edition dedicate ad Assassin's Creed Origins che arriveranno nei negozi il 27 ottobre, denominate Dawn of the Creed Legendary Collector's Edition, Dawn of the Creed Collector's Edition e Gods Collector's Edition. Di seguito, i contenuti:



Dawn of the Creed Legendary Collector's Edition (799 euro)

Una statuetta di alta qualità in resina alta 73 cm di Bayek

Artbook con disegni e bozzetti originali

Colonna sonora ufficiale

Stampa della mappa disegnata a mano

Due cartoline

Il certificato di autenticità della Collector's Edition numerato (da 1 a 999)

Replica dell'amuleto a forma di teschio d'aquila di Bayek

Quattro litografie autografate dai grafici di Ubisoft Montreal

Assassin's Creed Origins Gold Edition con Custodia Steelbook



La Dawn of the Creed Collector's Edition (159.99 euro)

Assassin's Creed Origins Gold Edition con Custodia Steelbook

Statuetta alta 39 cm raffigurante Bayek e Senu

Stampa della mappa di gioco disegnata a mano

Due cartoline

Amuleto a forma di teschio d'aquila di Bayek

Artbook con bozzetti originali e disegni preparatori

Colonna sonora del gioco



God's Collector's Edition (119.99 euro)

Assassin's Creed Origins Standard Edition con pacchetto Digital Deluxe e missione I Segreti delle Piramidi

Statuetta di alta qualità raffigurante Bayek sulla statua della dea Sekhmet alta circa 26 centimetri

Artbook con disegni e bozzetti preparatori

Colonna sonora

Mappa del gioco disegnata a mano

Console: Bundle e Edizioni Limitate

Xbox One S 1TB Minecraft Bundle Edition (3 Ottobre - 399,99 euro)

Un bundle Xbox One S dedicato ai fan di Minecraft: la confezione include una console e un controller personalizzati in edizione limitata, contro, stand verticale, una copia digitale di Minecraft Xbox Edition, un codice per scaricare il Redstone Pack, un mese di abbonamento a EA Access e 14 giorni di abbonamento a Xbox Live Gold.



New Nintendo 3DS XL SNES Edition (13 Ottobre - 219,99 euro)

Facciamo un salto indietro nel tempo, fino al 1992: a due settimane dal lancio di SNES Mini, Nintendo si prepara a lanciare una versione limitata del New 3DS XL con scocca personalizzata con i colori e le livree del glorosio Super Nintendo. Un modello esclusivo per festeggiare una delle console più amate di sempre.



PlayStation 4 Slim GT Sport Edition (16 Ottobre - 349,99 euro)

Una limited edition di PS4 Slim (con hard disk da 1 Terabyte) per festeggiare il lancio di Gran Turismo Sport, prodotta in edizione limitata e caratterizzata dall'esclusiva doppia colorazione nero e grigio metalizzato, con il logo di Gran Turismo Sport impresso sulla scocca superiore della console. La confezione include anche un DualShock 4 della stessa tonalità e una copia di Gran Turismo Sport Day One Edition.



Super Mario Odyssey Switch Bundle (27 Ottobre - 389,99 euro)

Un bundle a tiratura limitata per festeggiare l'arrivo di Super Mario su Switch! La confezione include la console con i Joy-Con rossi (venduti anche separatamente) e una copia digitale di Super Mario Odyssey, il tutto racchiuso in un packaging con artwork esclusivo. Purtroppo il bundle europeo non contiene la custodia Switch a tema Super Mario, presente invece in Nord America e Giappone. In ogni caso, se siete fan dell'idralulico italiano (o ex idraulico?) non potete lasciarvi sfuggire questo pacchetto...



