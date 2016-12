Xbox Live: novità e aggiornamenti per Xbox One e Xbox 360 del 22 Dicembre 2016

Major Nelson di Microsoft ha pubblicato come ogni settimana la lista delle novità in arrivo (o già disponibili) su Xbox Live. Se già abbiamo visto l'eccezionale Shantae: Half Genie Hero nell'articolo dedicato al Ps Store, in questa occasione vogliamo parlarvi di altri due giochi: The Walking Dead: A New Frontier - Episodio 1 e Industry Giant 2. Infine non mancano le consuete offerte dedicate agli utenti Xbox Live Gold, a cui si aggiungono anche sconti su titoli del calibro di Mafia III, Forza Horizon 3 e Gears of War 4.



Xbox One

Telltale pubblica su Xbox One The Walking Dead: A New Frontier - Episodio 1, terza stagione dell'avventura grafica che ci accompagna sin dal 2012. Quattro anni dopo che la società è stata disintegrata dall'invasione dei non morti, sacche di civilizzazione stanno emergendo dal caos. Ma qual è il costo? E' possibile fidarsi ancora degli esseri umani in uno scenario del genere? E' proprio qui che entra in gioco il nuovo protagonista Javier, un giovane uomo determinato a ritrovare la famiglia portatagli via, che incontra una giovane ragazza che ha vissuto una perdita inimmaginabile. Gli appassionati dei giochi Telltale la conosceranno già: si chiama Clementine, e il suo destino è unito insieme a quello di Javier in una storia appassionante dove, come sempre, ogni scelta potrebbe anche essere l'ultima. Questo primo episodio è disponibile per il download a 6.49€, mentre gli altri 4 arriveranno nel corso del 2017.



Dalle avventure grafiche si passa ai gestionali: Industry Giant 2 ci farà vivere i primi anni del 1900 caratterizzati da boom economico, crollo delle borse, crisi del petrolio, riprese e trionfi. Con pochi soldi in tasca ma con grandi ambizioni potremo diventare abili imprenditori e costruire veri e propri imperi finanziari, ma questo succederà soltanto con le scelte giuste. Spetterà a noi, infatti, decidere quali bani produrre, dove ottenere le migliori materie prime, dove venderle e come trasportarle in modo efficiente. Inizieremo il gioco come un piccolo contadino con un modesto frutteto, ma nulla ci vieterà di andare in pensione dopo essere diventato il capo del più grande impero di prodotti alimentari al mondo, o anche il presidente di una multinazionale con un vasto portafoglio di prodotti. E a proposito di prodotti, gli sviluppatori hanno inserito ben 150 oggetti del ventesimo secolo, a cui seguono oltre 50 veicoli diversi e la presenza di eventi storici come il boom economico o il proibizionismo. Infine, la modalità campagnia comprenderà un totale di 14 missioni giocabili sia in modalità Principiante che Esperto. Industry Giant 2 è acquistabile su Xbox Live a 39.99€.



Sconti e promozioni

I protagonisti dei nuovi Deals With Gold sono senza dubbio Darksiders II Deathinitive Edition e Metro Redux Bundle, acquistabili rispettivamente a 7.50€ e 6€, a cui seguono anche titoli molto recenti come SUPERHOT (16.74€), The Technomancer (13.75€) e Slain: Back from Hell (7.50€). A partire da oggi iniziano anche le offerte ufficiali dell'iniziativa Countdown che consentono ai giocatori di acquistare a prezzi ridotti titoli come Mafia 3 (45.49€) e Dark Souls 3 (35€), o anche gli ultimi titoli First Party di Microsoft come Gears of War 4 (35.74€) e Forza Horizon 3 (42.24€). Aggiorneremo l'articolo non appena la casa di Redmond pubblicherà la lista ufficiale delle offerte.



Lista completa novità

Xbox One

Shantae: Half Genie Hero - 19.99€

The Walking Dead: A New Frontier - Episodio 1 - 6.49€

Artifex Mundi Adventure Collection - 44.99€

Industry Giant 2 - 29.99€

Boom Ball 2 per Kinect - 9.99€

Momonga Pinball Adventures - 5.99€