Xbox Scorpio e Injustice 2: le news della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le notizie più importanti del mondo videoludico. Questi sette giorni appena trascorsi sono stati molto interessanti sia per i fan dei picchiaduro che per quelli dei giochi fantascientifici, in quanto sono state annunciate rispettivamente le date d'uscita di Injustice 2 e dell'atteso Mass Effect Andromeda, ma non sono mancate anche diverse indiscrezioni su Nintendo Switch e sulla possibilità di vedere presto le Remaster HD dei primi due capitoli di Scenmue.



Le novità della settimana

Con un messaggio pubblicato su Twitter poche ore fa, Ed Boon ha annunciato la data d'uscita di Injustice 2: il gioco sarà disponibile dal 16 maggio di quest'anno su PlayStation 4 e Xbox One, e al momento non sono stati diffusi dettagli riguardo eventuali Limited e Collector's Edition. Come se non bastasse, il lancio del gioco potrebbe essere anticipato da una demo, anche se NetherRealm Studios non sembra aver ancora preso decisioni in merito. Ricordiamo inoltre che, almeno fino ad oggi, non ci sono conferme sull'eventuale sviluppo di versioni per PC e Nintendo Switch.



E continuando a parlare di date d'uscita, BioWare ha annunciato qualche giorno fa che l'atteso Mass Effect: Andromeda uscirà il 23 marzo in Europa su PC, Xbox One e PlayStation 4. Aaryn Flynn, General Manager di BioWare, ha dichiarato inoltre che Andromeda è il capitolo della serie più ambizioso di sempre, tramite cui gli sviluppatori racconteranno storie completamente nuove, e ci saranno personaggi, pianeti e specie del tutto inedite. Per la prima volta, inoltre, un Mass Effect utilizzerà il performante motore grafico Frostbite Engine, che secondo il team di sviluppo è stato in grado di apportare moltissime migliorie grafiche alla serie fantascientifica.



Nelle scorse ore, Metro UK ha riportato diverse indiscrezioni sulla data d'uscita e sul prezzo di Nintendo Switch: secondo la testata britannica, la nuova console della casa di Kyoto uscirà in Europa il 17 marzo al prezzo di 245 sterline, equivalenti a circa 285 euro al cambio attuale. L'insider Laura Dale ha voluto commentare questo rumor confermando che la data di debutto dovrebbe proprio essere quella appena riportata, mentre il prezzo potrebbe essere invece leggermente più basso. Secondo la Dale, dunque, Switch potrebbe allinearsi al prezzo segnalato in precedenza da Gameseek che parla di 198 sterline, ossia 230 euro. Ricordiamo che il 13 gennaio Nintendo terrà una conferenza per presentare ufficialmente Switch, e proprio in questa occasione scopriremo tutti i dettagli su data, prezzi e anche sulla line-up che accompagnerà i primi mesi di vita della piattaforma.



SEGA Europe ha registrato lo scorso mese di settembre il dominio ShenmueHD.com, ma la notizia è trapelata solamente qualche ora fa. Attualmente la pagina del dominio risulta completamente bianca, e precisiamo che questa registrazione non conferma in alcun modo l'esistenza di una versione rimasterizzata di , sebbene SEGA in passato abbia espresso un discreto interesse per una versione in HD dei primi due capitoli della serie. L'acquisto del dominio potrebbe essere soltanto una mossa preventiva allo scopo di assicurarsi che nessun altro tranne SEGA possa utilizzare quell'indirizzo. Ricordiamo che invece Shenmue III è in sviluppo presso gli studi di YS.Net, sotto la supervisione del creatore del franchise Yu Suzuki.



In attesa del secondo DLC di Dark Souls 3, che dovrebbe chiudere (almeno per il momento) la saga Action RPG di Hidetaka Miyazaki, gli sviluppatori di From Software hanno confermato di recente durante un'intervista a 4Gamer di essere al lavoro su dei nuovi grandi progetti per il futuro. Sembra infatti che la compagnia avrebbe intenzione di lanciare alcuni di questi misteriosi titoli già quest'anno, e al momento sappiamo per certo che la software house è impegnata su un nuovo capitolo di Armored Core, anche se in molti sostengono che stia prendendo forma anche Bloodborne 2. Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni a riguardo.



All'E3 2016 Microsoft ha annunciato ufficialmente Project Scorpio, un nuovo modello di Xbox che al momento del lancio sarà la console più potente mai creata. Tuttavia, oltre al fatto che la sua GPU girerà a 6 Tera Flops, non conosciamo ancora quasi nessuna informazione sull'hardware finale. Un possibile indizio è arrivato però da un'immagine postata su NeoGaf (e che potrete vedere nella nostra news), scattata durante l'evento CES allo stando di AMD. Nello screen in questione è ben presente un monitor con la scritta "Xbox Project Scorpio - 4K Gaming ad VR", proprio nei pressi dei pannelli dedicati alle nuove schede GPU Vega e CPU di AMD basate sull'architettura Zen. Project Scorpio, dunque, potrebbe rappresentare un balzo ina vanti notevole rispetto ad Xbox One, se dovesse appunto servirsi delle nuove tecnologie di AMD. Tuttavia non c'è alcuna conferma in merito, e preferiamo attendere che Microsoft sveli maggiori dettagli nei prossimi mesi.



Top & Flop News

Il Top di questa settimana lo assegniamo a DICE: negli ultimi giorni del 2016 la software house ha pubblicato un aggiornamento per Battlefield 1, con il quale il framerate della versione PlayStation 4 è stato nettamente migliorato. Il raggiungimento di questo obiettivo dovrebbe essere stato realizzato con un aumento della frequenza dela risoluzione dinamica, anche se non viene specificato in che quantità. La versione Xbox One godeva invece di prestazioni generalmente migliori al lancio, e per quanto la patch ottimizzi ulteriormente l'esperienza di gioco, i cambiamenti non hanno avuto lo stesso impatto rispetto a quanto visto su PlayStation 4.



Il flop odierno spetta invece a Capcom: i primi sei episodi della serie di Mega Man sono disponibili da poco su iOS e Android, ma sembra che siano già state riscontrate le prime imperfezioni di natura tecnica. tutti e sei i titoli, infatti, presentano seri problemi di frame rate, e a poco serve l'opzione di velocità "high" che migliora solo in piccola parte la situazione. Già dai trailer pubblicati in precedenza il frame rate era sembrato poco stabile, ma quanto sembra i problemi non sono stati risolti in tempo per il lancio ufficiale. Speriamo che Capcom sia già al lavoro su un aggiornamento che possa risolvere la questione.



Gli articoli della settimana

RIME è stato annunciato da Sony nella lontana Gamescom 2013, ma da allora del progetto non si è sentito più nulla e gli sviluppatori di Tequila Works hanno addirittura ricomprato l'IP dal colosso nipponico. Il gioco, tuttavia, è ancora vivo, è stato ripresentato qualche giorno fa e uscirà a maggio di quest'anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Noi vi proponiamo un'Anteprima del titolo, in cui parliamo delle aspettative e delle prime impressioni su questo intrigante Platform Adventure. Gli appassionati di JRPG, invece, potranno leggere il nostro hands on di Tales of Berseria, mentre passando invece al mondo indipendente troverete la recensione della versione PS4 di Stardew Valley,