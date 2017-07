Yonder e Children of Zodiarcs tra le ultime novità del PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment, puntuale come ogni settimana, aggiorna il PlayStation Store con tante novità in arrivo (o già disponibili per il download) su PlayStaton 4. Ad accompagnare il gioco per PSVR Archangel ci pensano due interessanti produzioni indipendenti: l'adventure Yonder: The Cloud Cather Chronicles e l'RPG strategico Children of Zodiarcs. Sul fronte degli sconti, invece, segnaliamo una nuova offerta sulla versione GOTY de La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor, ferma restando la validità della promozione A tutto Giappone di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana.

PlayStation 4

Sviluppato dalla software house indipendente Cardboard Utopia in esclusiva console su PlayStation 4, Children of Zodiarcs è un RPG tattico single player ambientato nel regno fantastico di Lumus, un mondo diviso fra ricchezza e povertà. Nel corso dell'avventura vestiremo i panni di Nahmi e dei suoi compagni rinnegati, e utilizzeremo un inedito sistema di combattimento strategico basato su carte e dadi per mettere fine all'insaziabile avarizia e ambizione dei nobili lord e dame del paese. Se il sistema di combattimento si discosta dai classici del genere proprio per l'utilizzo delle carte, la progressione di Children of Zodiarcs rimane molto simile a quella di capisaldi come Final Fantasy Tactics: le battaglie si svolgeranno in vaste mappe che rappresentano una sorta di scacchiera, all'interno della quale i personaggi potranno compiere una volta per turno diversi movimenti/azioni a seconda delle loro caratteristiche. Children of Zodiarcs è disponibile soltanto in versione digitale a 17.99€.

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles è un adventure game ambientato sull'isola di Gemea, una frontiera lussureggiante con otto ambientazioni diverse che spaziano da spiagge tropicali a cime innevate. Ognuno di questi luoghi presenta flora e fauna tipiche, l'alternarsi delle stagioni e il ciclo giorno e notte. Gemea un tempo era un paradiso e ne mantiene tutt'ora l'aspetto, ma una malvagia forza oscura l'ha avvolta e ha gettato i suoi abitanti nella disperazione. I giocatori vestiranno i panni dell'eroe (o dell'eroina) dell'isola, ne scopriranno i segreti e sveleranno anche misteri sul proprio conto. Durante l'avventura uniremo le forze con gli sprite, uniche creature in grado di disperdere l'oscurià, per salvare una volta per tutte Gemea e i suoi abitanti. Oltre a risolvere la situazione, gli utenti saranno chiamati ad aiutare di volta in volta i villaggi del paese raccogliendo e creando risorse, cucinando, pescando e producendo bevande utili per stabilire relazioni con i locali che ci offriranno, in seguito, molte risorse e anche una fattoria come ricompensa. Yonder: The Cloud Catcher Chronicles è scaricabile in esclusiva console su PlayStation 4 a 23.99€.



Sconti e promozioni

Come vi abbiamo già anticipato, La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor - Edizione Game of the Year è la promozione della settimana su PlayStation 4, valida fino al 20 luglio. Al prezzo di 12.99€ i giocatori potranno acquistare il buon Action/Adventure ambientato nel mondo del Signore degli Anelli, che in questa versione includerà tutte le espansioni uscite fino ad oggi (tra cui le missioni single player Il Signore della Caccia e Il Lucente Signore e diverse sfide inedite). Saranno presenti anche più costumi rispetto alla versione originali, più missioni banda e anche più rune, a cui seguirà l'introduzione della modalità "Forgia Nemesi".

Lista completa novità

PlayStation 4

Children of Zodiarcs - 17.99€

Archangel - 39.99€

Yonder: The Cloud Cather Chronicles - 23.99€

The Girl and the Robot - 14.99€