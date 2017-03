Zelda Breat of the Wild, Fast RMX e 1-2-Switch tra le novità del Nintendo eShop

Quest'ultimo aggiornamento dell'eShop è, senza troppi dubbi, uno degli update più importanti dell'anno per Nintendo: venerdì 3 marzo, infatti, uscirà ufficialmente Nintendo Switch, e insieme alla nuova piattaforma ibrida (casalinga/portatile) della casa di Kyoto vedremo anche la sua line-up di lancio composta, fra gli altri, da The Legend of Zelda: Breath of the Wild (disponibile anche su Wii U), 1, 2 Switch, Fast RMX e Shovel Knight: Treasure Trove. Non mancheranno inoltre tantissime offerte per gli utenti Wii U e 3DS, ma ve ne parleremo in un secondo momento.

Nintendo Switch/WiiU

In sviluppo da oltre 4 anni inizialmente come esclusiva Wii U e poi in condivisione con la nuova Nintendo Switch, The Legend of Zelda è uno dei titoli più attesi dell'anno, e sarà disponibile su entrambe le piattaforme sia in versione retail che in digitale a partire da venerdì 3 marzo. Rispetto ai capitoli precedenti del franchise il titolo abbraccia una struttura open world e implementa una rinnovata simulazione della fisica, e sarà proprio grazie a quest'ultima che potremo non soltanto risolvere gran parte degli enigmi ambientali che ci troveremo di fronte, ma anche sfruttare l'ambiente circostante e i suoi elementi per elaborare diverse strategie: di fronte un precipizio, ad esempio, avremo la possibilità di abbattere il tronco di un albero e utilizzarlo come ponte, o durante i combattimenti saremo in grado di deviare gli oggetti contundenti o le armi lanciate dai nostri avversari e (in alcuni casi) anche di rispedirli al mittente. Questi sono solo alcuni degli esempi in cui il motore fisico di The Legend of Zelda: Breath of The Wild ci viene incontro, ma sono anche altre le novità che caratterizzano il gioco Nintendo, tra cui l'implementazione di un inedito sistema di crafting ed equipaggiamento (entrambi decisamente più simili a quanto visto nei giochi di ruolo), l'introduzione degli status climatici (caldo e freddo influiranno sulla salute del protagonista Link, costringendolo ad indossare un vestiario adatto per ogni occasione) e infine la piena libertà nell'affrontare i dungeon principali nell'ordine che si preferisce. Sparsi in tutta la gigantesca mappa di gioco, infine, troveremo anche più di 100 Sacrari, delle piccole stanze ci presenteranno di volta in volta enigmi sempre diversi, che una volta risolti daranno accesso a varie tipologie di ricompense. The Legend of Zelda: Breath of the Wild è probabilmente il titolo più ambizioso sviluppato da Nintendo, e qualora foste interessati potrete scaricarlo dal 3 marzo su una delle due piattaforme al prezzo di 69.99€.

Il secondo gioco per Nintendo Switch di cui vogliamo parlarvi è Fast RMX. Ci troviamo di fronte ad un'edizione riveduta e corretta di Fast Racing Neo, eccezionale racing game arcade futuristico uscito su Wii U nel dicembre del 2015, che sulla nuova console della casa di Kyoto introduce un volume di contenuti quasi raddoppiato. Al prezzo di 19.99€ i giocatori avranno accesso ad un titolo graficamente molto migliorato rispetto alla sua edizione originale e che oltre al supporto della risoluzione 1080p a 60FPS garantisce anche un comparto multiplayer locale e online per 8 giocatori contemporaneamente e una serie di circuiti e veicoli inediti. Per quanto riguarda invece il sistema di controllo, FAST: RMX è compatibile con qualsiasi combinazione di pad, comprendendo quindi il singolo JoyCon per il multiplayer locale e i due JoyCon o il Pad Pro per la modalità Single Player. Il team di sviluppo ha promesso, comunque, la massima comodità per ogni disposizione, tra cui ovviamente quella portatile.

Nintendo Switch accoglie anche Shovel Knight: Trasure Trove, ultima edizione dell'action platform a scorrimento di Yacht Club Games che comprende non soltanto tutte le espansioni e gli aggiornamenti usciti fino ad oggi, ma anche una campagna nuova di zecca venduta anche separatamente. La prima avventura, rimasta pressoché invariata rispetto alle altre piattaforme, ci farà vestire i panni del buffo Shovel Knight, un cavaliere dall'armatura azzurra che utilizza, appunto, una pala come arma contundente, che dovrà partire alla ricerca di Shield Knight, coraggiosa guerriera armata di scudo nonché grande amore dello sfortunato protagonista. La donna si trova infatti è scomparsa della Tower of Fate, proprio nel momento in cui la pericolosa creatura nota col nome di Enchantress fa la sua apparizione. I giocatori utilizzeranno principalmente due tasti: uno con il quale saltare, ed uno per attaccare e puntare l'arma verso il basso quando non si è a contatto con il terreno. Le ambientazioni sono caratterizzate da un gran numero di tesori, che possono essere venduti presso i negozi sparsi nei vari villaggi e permettono di acquistare potenziamenti per l'arma o nuove armature, se non addirittura cibi che aumentano in maniera permanente la barra della salute. Tra le caratteristiche più interessanti del gioco troviamo anche il sistema di checkpoint, basato su sfere di cristallo che permettono di riprendere l'avventura al momento della morte, oppure materializzare all'istante ricchezze inestimabili. Oltre alle due campagne aggiuntive che vedranno due nuovi protagonisti, Shovel Knight: Treasure Trove permetterà agli utenti di affrontare le avventure anche in cooperativa, ma non mancherà neppure una Battle Mode a 4 giocatori. Shovel Knight: Treasure Trove sarà scaricabile su Nintendo Switch il 3 marzo a 19.99€.

Sconti e promozioni

Gli sconti più interessanti di questa settimana riguardano le console della famiglia 3DS: gli appassionati di Rhythm Game troveranno pane per i loro denti con Hatsune Miku: Project Mirai DX e Rhythm Thief & the Emperor's Treasure rispettivamente a 19.99€ e 22.49€, mentre chi preferisce il retrogame potrà acquistare SEGA 3D Classics Collection a 20.09€. Su Wii U segnaliamo invece Luv Me Buddies Wonderland (12.93€) e Fit Music for Wii U (12.93€), ma per ulteriori dettagli e informazioni potrete consultare la lista completa delle offerte nell'ultimo paragrafo di questa rubrica.



Lista completa novità

Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (€ 69.99)

Snipperclips (€19.99)

Shovel Knight Treasure Trove (€19.99)

Fast RMX (€19.99)



Wii U

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - €69.99

Ghost Blade HD - €8.99

The Legend of Zelda Breath of the Wild Expansion Pass - €19.99

Minecraft: Wii U Edition Fallout Battle Map Pack - €2.99



Nintendo 3DS

Brave Dungeon - €4.99

Parascientific Escape - Gear Detective - €5.00

Hello Kitty with her friends (Tema) - €0.99

Hello Kitty and diamonds (Tema) - €0.99



Sconti Wii U

Baila Latino - €12.93

PIXEL SLIME U - €2.00

SHOOT THE BALL - €0.99

SPLASHY DUCK - €0.99

SUPER ROBO MOUSE - €3.00

TAP TAP ARCADE - €1.33

TAP TAP ARCADE 2 - €2.00

Fit Music for Wii U - €12.93

Luv Me Buddies Wonderland - €12.93

Spy Chameleon - €2.49

Wicked Monsters Blast! HD PLUS - €1.99

Turtle Tale - €1.49

Word Logic by POWGI - €7.19

The Rivers of Alice: Extended Version - €3.99

PANDA LOVE - €0.99

PENTAPUZZLE - €3.00

TITANS TOWER - €0.99

TOUCH SELECTIONS - €2.00



Offerte Nintendo 3DS

Hatsune Miku: Project Mirai DX - €19.99

Rhythm Thief & the Emperor's Treasure - €22.49

SEGA 3D Classics Collection - €20.09

Super Monkey Ball 3D - €9.99

AeternoBlade - €3.74

Luv Me Buddies Wonderland - €9.68

The Delusions of Von Sottendorff and his Square Mind - €6.49

Word Logic by POWGI - €7.19

3D Galaxy Force II - €2.49

3D Gunstar Heroes - €2.49

3D Out Run - €2.49

3D Shinobi III Return of the Ninja Master - €2.49

3D Space Harrier - €2.49

3D Streets of Rage - €2.49

3D Streets of Rage 2 - €2.49

3D Super Hang On - €2.49

Turtle Tale - €1.49

Kutar Concert Staff - €0.69

Kutar Jump Rope - €0.69

Kutar Magic Ball - €0.69

Kutar Quiz - €0.69

Kutar Tube Rider - €0.69

10-in-1: Arcade Collection - €0.99

Crazy Kangaroo - €0.99

Hazumi - €1.34

League of Heroes - €1.99

Monster Shooter - €2.00

Pick-A-Gem - €1.49

3D After Burner II - €2.49

3D Altered Beast - €2.49

3D Ecco the Dolphin - €2.24

3D Fantasy Zone - €2.49

3D Fantasy Zone 2 - €2.49

3D Thunder Blade - €2.49

PIX3D - €1.99

Rage of the Gladiator - €3.49

SpeedX 3D - €1.49

SpeedX 3D Hyper Edition - €0.99

Real Heroes: Firefighter 3D Download Version - €4.99

Tutti i contenuti indicati saranno disponibili da giovedì 2 marzo, ad eccezione di The Legend of Zelda Breath of the Wild e degli altri titoli di lancio di Nintendo Switch, scaricabili dal 3 marzo.