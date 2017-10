Aspettando The Evil Within 2: Le Regole dell'Orrore

Il genere horror è da sempre uno dei più peculiari nel quadro della produzione videoludica. Parliamo di una branca della "smanettoneria" il cui proposito primario è quello di suscitare nel giocatore sensazioni che, al di fuori della produzione multimediale, tendiamo ad associare allo spettro più oscuro delle emozioni umane. Se da una parte c'è senza dubbio un quid di innegabilmente masochistico nella ricerca della paura come strumento godereccio, dall'altra è altrettanto sicuro che il genere horror rispecchia in tutto e per tutto le finalità che caratterizzano la decima arte: la ricerca dell'emozione, del coinvolgimento, di esperienze che di certo non potremmo vivere oltre i confini dello schermo. Nel caso dei giochi horror, queste esperienze di profilano come la manifestazione digitale dei nostri peggiori incubi, quelli che ci fanno salutare il giorno in un bagno di sudore, e che continuano ad accompagnarci, sotto forma di lieve disagio, anche quando il sole ha da tempo scacciato le ombre della notte. Suggestioni mentali che The Evil Within 2 pone al centro della propria straniante ambiguità, sempre a cavallo tra realtà e visione onirica. E mentre il nuovo titolo di Bethesda, seguito diretto delle avventure del detective Sebastian Castellanos, si prepara all'esordio sugli scaffali di tutto il mondo, abbiamo deciso di onorare il nostro ultimo fine settimana senza incubi con una rassegna di quelle che, secondo noi, sono le regole dell'horror perfetto.

Nel dubbio, provvedete a rinforzarvi le mutande.

Il cervello, quell'infame

Le esperienze più raccapriccianti, quelle veramente in grado di scatenare poderosi geyser enterici, sfruttano le maglie avviluppanti di un game design ben strutturato per un solo, destabilizzante obiettivo: abbattere le difese cognitive del giocatore per renderlo ricettivo a uno specifico messaggio, generalmente veicolato dallo storytelling. Questa è, in genere, la reale differenza tra un'esperienza orrorifica con i "controammennicoli" e un titoletto che cerca, quasi scolasticamente, di suscitare qualche spavento mordi e fuggi. Di base, è la differenza che corre tra Biancaneve e i sette nani e l'altrettanto autoriale Biancaneve sotto i nani: nel primo la gamma delle dinamiche filmiche serve a sostenere la storia, mentre nel secondo la storia serve a giustificare "en passant" le giocose interazioni tra la protagonista e un nutrito gruppo di allegri minatori.

Nel campo dell'orrore, ogni scelta di design dev'essere quindi tesa a massimizzare il coinvolgimento emotivo del giocatore, sia per renderlo vulnerabile ai meccanismi dello spavento (e in questo caso parliamo di una dinamica ciclica), sia per veicolare tutto ciò che lo sviluppatore vuole raccontargli.

Cominciamo quindi dalla base univoca di questo gambetto psicoattivo: la paura.

Nella teoria psicologica di stampo freudiano è facile incappare in un anglicismo che descrive, in maniera piuttosto accurata, un processo che il nostro cervello - quel maledetto - mette in atto di continuo, e che quasi sempre sfocia nella produzione di "false emozioni". La "misattribuzione dell'eccitamento" è una meccanica per la quale l'encefalo associa, indipendentemente dalle urgenze fattuali, uno stato di alterazione fisica a una specifica emozione. Paura, in questo caso. Nella pratica dei fatti, si tratta di stabilire dinamiche in grado di aumentare la frequenza cardiaca e il livello di adrenalina nel sangue del giocatore, con tutta la fenomenologia fisiologica associata (leggasi "sudarella"). Pur non essendoci nessun rischio reale a minacciare l'utente, l'attacco combinato di eccitamento fisico e contenuti digitali spaventosi stimolerà l'emozione più coerente con tutti i fattori coinvolti, ovvero la paura.

Paura, eh?

Esistono diversi modi per generare questa risposta fortemente ansiogena, e tutti trovano basi concrete nel gameplay.

Un sistema di combattimento ad alto rischio e frenetico, ad esempio, se ben congegnato è uno dei modi più semplici per attivare il meccanismo succitato. Poche munizioni a disposizione, armi efficaci solo a determinate condizioni e nemici con specifiche vulnerabilità (generalmente dotati di una maggiore efficienza letale rispetto al protagonista) fanno sì che ogni scontro produca, a diversi livelli, l'effetto desiderato. Questo ammesso che il bilanciamento delle forze in campo non spinga il giocatore oltre i limiti della frustrazione, mal indirizzando la "misattribuzione" verso la rabbia.

Un altro valido modo è quello di privare il protagonista di qualsiasi strumento offensivo-difensivo, lasciandolo alla mercé del "mostro". In questo caso, onde evitare la tracimazione di cui sopra, sarà necessario fornire all'utente strumenti che permettano al suo avatar di evitare una prematura dipartita, dosando al contempo lo strapotere del suo avversario. Su questo fronte pesano ovviamente i meriti (o i demeriti) del character design, che deve sempre riuscire a commisurare correttamente le caratteristiche dei protagonisti e delle loro nemesi. Il nemico finale di un veterano di mille battaglie non potrà certo essere un comune non morto errante, che potrebbe invece rivelarsi un avversario più che ostico per un'adolescente dispersa tra le strade di una misteriosa cittadina avvolta dalla nebbia. In generale, ogni espediente contribuisca alla sensazione di non avere alcun controllo sul mondo di gioco, di essere vittima di dinamiche caratterizzate da un certo grado di imprevedibilità, risulta funzionale allo scopo. Perfino la pratica controversa degli jump-scare (una volta noti come pop-out scare) ha una sua indiscutibile utilità nel generare la giusta dose di scompensi circolatori, sebbene l'abuso sia, come di consueto, nemico dell'efficacia.

Trattandosi di espedienti il cui impatto va scemando nel tempo, gli jump scare dovrebbero essere usati solo per istillare nell'utente il timore che un altro "spavento esplosivo" l'attenda dietro ogni angolo. Stabilito questo paramento, più lungo sarà l'intervallo tra gli jump scare, maggiore sarà il senso d'ansia causato dall'attesa e dal sospetto. Sì, perché di base la migliore strategia del terrore è quella di imporre al giocatore uno "spazio negativo" all'interno del quale infilare, in preda alle paturnie più invalidanti, tutta una serie di peregrinazioni mentali frutto di suggestioni più o meno esplicite. Per questo una buona trama orrorifica dovrebbe evitare di "regalare" subito indicazioni chiare sulla natura della minaccia in agguato, limitandosi a distribuire indizi che il giocatore provvederà poi a collocare, come tessere di un mosaico, nel proprio - malsano - universo immaginifico. Sulle stesse note, sarebbe meglio che i game designer si trattenessero dal mostrare subito le terrificanti fattezze dell'abominio di turno, optando prima per una lenta somministrazione degli "effetti" della sua presenza, che siano frattaglie, impalamenti o gorgoglii disarticolati. A tal proposito, risulta impossibile non tirare in ballo quelli che sono i capisaldi del comparto "sensibile" di ogni buon videogioco horror, ovvero la direzione artistica, motore della qualità atmosferica delle ambientazioni, e il design sonoro. Quest'ultimo, in particolare, rappresenta un elemento chiave della tensione, essendo l'udito uno dei principali promotori delle risposte fisiologiche legate alla paura. Non solo un bravo designer del suono è in grado di suggerire specifiche risposte emotive a ogni rumore, ma anche la musica (o l'assenza della stessa) gioca un ruolo di primo piano nell'allestire le giuste condizioni per un sonoro pestaggio ai danni della psiche. E se repentini crescendo ed esplosioni sonore ben riescono a benedire ogni incontro con abbondanti perdite dorate, è sempre bene tenere a mente che il vero panico è figlio dell'inaspettato. Una considerazione che vale anche quando la "vittima" del momento si aspetta di essere massacrata in coda a un crescendo musicale. Giocare con le percezioni dell'utente, sconvolgere quel senso di routine che, inevitabilmente, va a crearsi dopo qualche ora di gameplay, sovvertendo a più riprese le regole del gioco, non solo va ad alimentare il senso di "mancanza di controllo" di cui parlavamo poc'anzi, ma costringe a mantenere alta la soglia d'attenzione, a beneficio del coinvolgimento. Uno degli esempi più bastardi, e contestualmente sovrasfruttati, di questa crociata contro i sensi dei giocatori è lo spostamento inatteso degli oggetti fuori dal campo visivo del protagonista.

Quante volte vi è capitato di chiedervi, notando la strana vivacità deambulatoria di un manichino, qualcosa del tipo "Oh egregia testa di ca... stagno, ma tu non eri tre metri più indietro?".

Ecco, è capitato un po' a tutti.

Nescentia necat

Sulle medesime note di disagio percettivo, è spesso una buona idea impedire al giocatore di avere una chiara nozione dello stato di salute del proprio personaggio, magari limitandosi a fornire indizi sotto forma di alterazioni dell'interfaccia (visuale tinta di rosso, in bianco e nero, oscillante, ecc.), di effetti sonori (fiato corto o gracchiante) o di malus ludici (avatar più lento, zoppicante). Parliamo tra l'altro di trucchi che contribuiscono in maniera eccellente all'immedesimazione del giocatore e, di conseguenza, all'innesco di tutte le meccaniche di cui abbiamo parlato in apertura. In questo senso, un buon designer di horror dovrebbe fare il possibile perché l'utente "scivoli" da un approccio sistemico al gameplay, fatto di statistiche, routine e pianificazione, verso un modus pensandi più contestuale, vicino a quello del protagonista del gioco. Prendendo in esame il quadro degli enigmi di Resident Evil 7, ad esempio, le varie sculture da disporre in modo da proiettare la giusta ombra fanno sì che il giocatore si allontani momentaneamente dal proprio personaggio, tornando a identificare l'esperienza in maniera sistemica, come videogioco. Una nota scritta con il sangue, recante simboli esoterici e numeri, risulta invece più conveniente per mantenere alta l'illusione che non ci sia alcuna distanza tra utente e personaggio, e contribuisce a riempire lo spazio negativo dell'immaginario del giocatore con domande che potrebbe benissimo porsi il suo avatar.

Cose del tipo "chi ha scritto questa nota?", "di chi è il sangue?", ma soprattutto "cosa stracacchio ci faccio qui?".

Domande che, tra l'altro, dovrebbe farsi anche lo sfortunato protagonista, per sostenere quella sospensione dell'incredulità che tanto bene fa alle opere di concetto "diversamente realistiche".

E qui, una volta snocciolate - seppur a grandi linee - le regole del rilascio sfinterico, si ritorna al punto dal quale eravamo partiti un oceano di chiacchiere fa: assicurate le basi dell'immedesimazione, è la qualità della narrazione a fare di un gioco horror un'esperienza realmente agghiacciate. La scrittura dei dialoghi, la caratterizzazione dei personaggi e della trama che riempe il mondo di gioco sono probabilmente le componenti più importanti ai fini della godibilità - relativamente parlando - di un titolo horror. Tutti elementi che ovviamente speriamo di trovare, e in grande spolvero, nel secondo capitolo di The Evil Within.