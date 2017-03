Dark Souls 3 The Ringed City: La Lore dei DLC

Genuflesso ai lati di un altare, nelle cupe profondità della Cappella della Purificazione, il Cavaliere Schiavo Gael ci supplicava di recarci al cospetto della sua signora, per mostrarle (il potere del)la fiamma. Il drappo sgualcito di una tela dimenticata ci trasportava poi nei freddi territori del mondo dipinto di Ariandel, dando l'avvio all'ultimo atto di Dark Souls 3.

Il vecchio DLC iniziava così: con un non-morto rinsecchito, dalla pelle nera, sull'orlo della follia. Oggi che The Ringed City ha concluso una volta per tutte la sua storia, e di conseguenza quella del mondo cinereo assemblato da Miyazaki, andiamo ad indagare con più attenzione la "lore" portata alla luce dalla coppia di espansioni, la mitologia che emerge dai gesti di Elfriede e dalle strade della Città ad Anelli.



Nota: Ringraziando il buon Sabaku per l'aiuto prezioso, e per la voglia di condividere impressioni e speculazioni su questo contenuto aggiuntivo, suggeriamo ovviamente la lettura solo a chi non abbia paura di incappare in scomode rivelazioni, che potrebbero in qualche modo rovinare la fruizione del DLC.

La mostra delle atrocità

Il mondo dipinto di Ariandel esiste in una dimensione a suo modo separata da quella di Lothric, eppure questi due piani esistenziali sono profondamente connessi. Dalle gelide lande che circondano il villaggio dei Corvidi, calcate dai guerrieri di Millwood e dalla nobile progenie di Sif, arriva ad esempio il glaciale Sulyvahn, il Gran Sacerdote che ha distrutto gli antichi dei. Cresciuto nel mondo dipinto, è arrivato esule tra le guglie diafane di Irithyll, fuggendo da una desolazione che non gli apparteneva.

Secondo alcuni il Painted World è uno degli elementi più importanti nella complessa cosmogonia della saga, capace di mettere in diretta correlazione il terzo ed il primo capitolo. Il dipinto potrebbe infatti essere lo stesso quadro di Ariamis, sopravvissuto al tempo ed alla devastazione, e "restaurato" da Padre Ariandel, che ha cercato in ogni modo di nascondere la marcescente putrefazione che ormai invadeva quelle terre immaginate. Se ci sia, come i resti dei mausolei (di Priscilla?) lasciano pensare, una connessione diretta tra i due dipinti, è un rovello impossibile da sciogliere, ma quel che è certo è che il mondo di Ariandel sia irrimediabilmente corrotto. Al suo interno sciami di insetti schifosi si nutrono di viscere imputridite, ronzando nei pressi di una pozza di sangue avariato. È un moscaio repellente, un cumulo sozzo di larve e carcasse. Ed è per questo che il mondo dipinto merita di estinguersi, di sparire una volta per tutte, obliato infine dall'universo di Dark Souls. Ne sono convinti anche i corvidi malnati, che si trascinano stanchi in un'esistenza dolorosa, ormai sconfitti, mentre sognano una giusta fine. Eppure i domini di Ariandel esistono ancora. A conservarli è la volontà ferrea di Elfriede, sorella di Yuria e Liliane. Emissaria della Chiesa Nera di Londor, sorella Friede ha raggiunto il mondo dipinto e irretito i Corvidi più determinati, trasformandoli nelle guardie (inconsapevoli?) della putrescenza. Le porte della sua cappella nascondono le scale che portano al cuore degenerato di quel regno, e - assieme al dissennato Ariandel - Friede farà di tutto per cercare di fermare il giocatore, nel corso di uno scontro memorabile.

Anche Elfriede, ovviamente, cadrà senza scampo. E tuttavia, alla fine di Ashes of Ariandel, il mondo dipinto resterà ancora lì. Perché prima di poterlo distruggere c'è bisogno di realizzare un altro quadro che possa sostituirlo, per mano della misteriosa pittrice che si nasconde nel sottotetto della Cappella. C'è chi dice che questa fanciulla sia l'erede di Priscilla, e che abbia ereditato le doti della madre. Quali che siano le sue origini, la pittrice di Ashed of Ariandel non può completare il suo lavoro, perché le manca un colore: il rosso. A cercarlo è andato proprio lo "zio" Gael, ossessionato dall'urgenza di trovare il prezioso pigmento. E sarà proprio inseguendo il Cavaliere Schiavo ed il suo cappuccio scarlatto che il giocatore si dirigerà verso il Cumulo di Rifiuti.

La fine della Fiamma

La prima area di The Ringed City è un'accozzaglia indecifrabile di frammenti, rimandi, pezzi spaccati di zone già calcate. Ci sono i finestroni del grande Archivio Centrale, i cadaveri dei draghi che stavano accasciati sulle mura di Lothric, a formare una discarica informe. Si tratta di un luogo che sembra esistere in un tempo schizofrenico: non dovremmo chiederci "dove" si colloca, all'interno della cosmogonia di Dark Souls 3, ma "quando".

Si tratta probabilmente di un momento vicino alla fine di ogni cosa, quando un nuovo centro di gravità avrà risucchiato tutti i regni del "multiverso". All'interno del Cumulo di Rifiuti, del resto, c'è anche il Picco Terrestre del secondo capitolo. O meglio: le sue rovine. Il grande mulino che nel vecchio episodio abbiamo dato alle fiamme giace spaccato, e le sue pale nascondono bozzoli schifosi. Sono rimaste le tracce dei pozzi velenosi che si estendevano alla sua base, infestate dagli schifosi esseri fungiformi che ci intossicano con le loro spore mortifere. È rimasto, anche, un ultimo residuo della stirpe delle Piromanti del Deserto, coi loro temibili ventagli di fiamme e i loro corpi perfetti. Ma non è questo il luogo in cui si nasconde Gael, cavaliere schiavo ed errante, presenza sfuggente che affiora durante tutta l'avventura. Le ricerche ci condurranno infatti oltre questo indistricabile sconquasso, tra le mura ciclopiche della Città ad Anelli.

The Ringed City, che sia Lorian o meno, sembra in qualche modo aver resistito all'erosione, essere sfuggita al triste destino che invece è toccato a Lothric e Drangleic. Forse è per merito della parete rocciosa che la cinge, circolare, determinando la forma delle sue cerchie. O forse è per il potere della principessa Filianore, che dorme un sonno eterno conservando tra le sue mani un guscio magico. Una sfera (ovviamente: fragile e vuota) che in qualche maniera conserva la città in questo strano equilibrio, sospesa nel mezzo del nulla.

Filianore riposa su un klìne candido all'interno della guglia più alta della sua chiesa, e non può essere disturbata per volere di un decreto reale. A farlo rispettare c'è Argo il Giudicatore, pronto ad evocare il Lancieri della Chiesa per affrontare gli intrusi.

È il "racconto" (o meglio: la memoria) di Filianore e del suo culto, che spicca nell'avventura di The Ringed City. Gli oggetti che raccogliamo dai cadaveri ci parlano del primo lanciere, un giovane missionario venuto da una terra di antiche stregonerie, e capace come i suoi fratelli di evocare picche acuminate dalla terra. E poi di Shira, ancella della principessa, condannata dalla sua stessa dedizione ad un destino terribile. Dopo aver impalato il Re Pazzo, nato nella famiglia reale dei pigmei, si è accorta che la sua lancia non poteva uccidere il piccolo corpo immortale: e allora ha portato questo strano Crocifisso in un luogo oscuro, e ancora vigila sui resti del sovrano deforme. Lo farà, probabilmente, fino alla fine dei tempi, animata da una volontà incrollabile. Che sia questo il triste destino del Nano Furtivo -il progenitore degli uomini- nell'Età del Fuoco? Considerato folle, nascosto nei pressi dell'Abisso, ha finito i suoi giorni inchiodato ad una lancia? Si tratta di questioni molto complesse, la cui interpretazione richiede una conoscenza precisa e meticolosa della lore di base della saga. Ma che The Ringed City entri in diretta connessione con i vecchi capitoli è chiarissimo: l'abisso che si trova alle pendici della città è probabilmente quello del primo capitolo; una pozza nera in cui galleggiano frammenti di umanità assieme alle locuste, deformi epigoni degli uomini. La Città ad Anelli sorge, insomma, dove tutto ha avuto inizio: le armature dei Cavalieri degli Anelli, si legge, sono quelle dei "primi uomini", forgiate nell'Abisso e sigillate con il fuoco. Oltre ad un ultimo tentativo di nobilitare la progenie degli umani (veniamo a scoprire che i Cavalieri degli Anelli presero parte alla guerra contro i draghi, per volere degli dei), si apprezza insomma una meravigliosa circolarità: proprio a questo sembrava riferirsi Miyazaki quando sosteneva che The Ringed City avrebbe chiuso una volta per tutte il ciclo narrativo della saga.

A chi non interessano le speculazioni sul passato del mondo di Dark Souls, resta però ancora da scoprire cosa si nasconda nel suo futuro: resta, infatti, la storia di Gael. Superato il Giudicatore ed il lanciere Mezzaluce, il giocatore si troverà al cospetto di Filianore, e romperà con un tocco il guscio fragile che protegge ogni cosa. E allora il tempo sospeso della Città ad Anelli correrà impazzito verso la sua fine, portandoci ben oltre l'Età del Fuoco. In un regno invaso dalla cenere, soffocato, dove non esistono altro che interminabili distese di polvere grigia. Sarà qui che incontreremo Gael, per l'ultima volta. Il Cavaliere Schiavo, ancora vestito del suo cappuccio, avrà ormai perso il senno, tormentato dal suo incarico. Trovare il pigmento rosso per la pittrice di Ariandel sembra impossibile, perché ogni esistenza è ormai seccata, privata del sangue da spargere sulla tela. Sarà proprio Gael a conservarlo nelle proprie vene, trasformato esso stesso -dal passare di strani eoni- nel depositario dell'Anima Oscura.

Nella mitologia di Dark Souls il destino che spetta ai Cavalieri Schiavi è truce e spietato. Come indica il colore del loro cappuccio, questi non-morti sono soltanto carne da macello per le battaglie più tremende. È ironico che, alla fine di tutto, sia proprio uno di questi servi dimenticati e oppressi a condannare il mondo, ed a salvarlo. È proprio il sangue di Gael, del resto, che potrà essere consegnato alla pittrice, finalmente in grado di terminare il suo compito. Mentre le fiamme avvolgeranno la cappella di Ariandel, e il mondo dipinto si preparerà quindi a bruciare, la giovane erede di Priscilla potrà immaginare un mondo nuovo, e dagli vita. Dipingendo "un luogo oscuro, e freddo, e familiare". Nel momento in cui tutto l'universo narrativo della saga arde nella fiamma, e collassa su sé stesso, e viene sepolto dalla cenere, pronto quindi a sparire per sempre, c'è insomma anche una nuova terra che nasce. Diversa, immaginifica, mai vista. La stessa, speriamo, che Hidetaka Miyazaki ed il suo team stanno già dipingendo.