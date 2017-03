Destiny: Era di Trionfo - Il Gjallarhorn e molto altro

L'avevo detto che le sorprese non erano finite. Mentre io sbattevo la testa sulle sfide di Crota e della Cantamorte (due battaglie rivisitate in maniera perfetta dall'ultimo update), uscendone gongolante con un Editto Affinato, Matteo preparava il pezzo che trovate qui sotto. Matteo Bordone è proprio quello lì, che scrive cose fighe in posti fighi, e fa la radio come non l'ho mai sentita fare a nessun altro. È un amico, e quando gli ho chiesto se avrebbe avuto piacere di prendere parte alla nostra commemorazione ha detto sì. Ha scritto questa cosa, e la soddisfazione di poterla pubblicare supera di diverse lunghezze quella per l'Editto Affinato.

Introduzione a cura di Francesco Fossetti

Così non era mai successo prima. Scrivere di videogiochi e di tante altre cose ti rende più largo negli interessi ma meno puntale rispetto ai colleghi che fanno solo una cosa o solo un'altra. Ne ho sofferto per un po', finché non ho fatto pace con la mia natura e adesso sono tranquillo. E come decidi cosa fare, di cosa parlare, dove mettere il tuo tempo? Fai delle scelte di gusto, senso giornalistico (per i tuoi lettori e le testate con cui collabori), tempo. Fatalmente finisci per evitare quelle esperienze di gioco che prevedono centinaia o migliaia di ore di dedizione pura, anni di fedeltà, e ti concentri sui titoli di cui riesci a godere con i tuoi ritmi e le tue abitudini. Tant'è che in genere i grandi giochi online vengono frequentati per anni solo a causa di una fissazione tossica personale, essendo le ore 24 e le cose da fare parecchie. Insomma, a 40 anni vuoi che abbia tempo per stare diverse ore al giorno a giocare con sconosciuti in un mondo persistente, mentre escono dischi, film, libri, articoli, altri giochi nuovi di continuo?

E invece.

Destiny è arrivato nella mia vita di soppiatto, accompagnato da una comunicazione che sembrava dare più importanza a elementi che in genere quel tipo di gioco metteva in secondo piano, e sorvolava su statistiche, percentuali, dettagli tassonomici che non mi interessano mai troppo. Destiny apparteneva a un mondo che solitamente stimavo per la grandiosità e il coinvolgimento, ma nel quale in genere non avevo modo di passare del tempo. Poi c'è stato un viaggio a Seattle in visita agli studi di Bungie, che non sono proprio a Seattle ma fuori, in un centro suburbano ricco dove evidentemente non succede niente, hanno tutti la Subaru, e c'è un mall elegantissimo dove una mattina ho visto le milf con il passeggino che avevo visto, in appositi filmati moralmente azzardati, fare cose che poi lì, nella realtà dello stato di Washington, purtroppo non mi facevano.

E insomma lì da Bungie ho incontrato uno studio di persone determinate che se la sentivano calda, caldissima, pure troppo. Non era nemmeno la prima volta che davano l'impressione di volare molto alto nel cielo in termini di cresta. E teniamo presente che se c'è un universo di grande successo che presso di me ha sempre riscosso solo un distillato di indifferenza purissima, è quello di Halo. Partivamo male, insomma, io e Bungie, soprattutto per colpa mia: grande disponibilità da parte loro, grandissima gentilezza da parte di Activision Italia, ma erano quelli con i mostri buffi e l'eroe mascherato con lo scafandro.

Sono due gli elementi che mi hanno fatto cambiare idea e mi hanno tirato dentro. Il primo è stato parlare con l'illustratore olandese che aveva disegnato l'immaginario di Destiny, ispirandosi allo stile delle copertine dei romanzi di fantascienza degli anni Sessanta e Settanta (che in Italia erano storicamente Nord e Urania). Erano libri che io avevo amato per la loro generosità, lo slancio immaginifico e l'amore per le utopie (oggi si dice con un certo gusto "distopie", anche se sembra una patologia della colonna vertebrale). Destiny aveva in comune con quelle immagini e quei libri una certa malinconia di fondo, un tono di speranza obbligata a denti stretti: o facciamo finta di crederci, o finisce l'umanità. Il secondo elemento fu da subito la meccanica di gioco. Destiny, dalla prima volta che provai il primo livello, per me è sempre stato il gioco di combattimento in prima persona più morbido e intuitivo di sempre. Scappare, saltare, incalzare dei nemici, fare bubu-settete da dietro una roccia non era una cosa nuova per nessuno, ma in Destiny veniva e viene meglio. Sono passati alcuni anni, e per quanto mi riguarda nel genere ancora non c'è gara. Soprattutto nel combattimento spicciolo, contro nemici comuni, è stupendo sia vivere che morire, sia scoprire nuove stanze popolate da nuovi stronzi sibilanti che rifare lo stesso livello 200 volte. All'uscita del gioco mi sono ritrovato a giocare con due diversi gruppi fissi di amici, cui poi di tanto in tanto se ne aggiungeva un altro. Tutti sono sempre stati più forti di me o al mio livello scarso. Ma in Destiny ho ritrovato le dinamiche di gruppo dei giochi da bambino, quando ero magari quello simpatico e scaltro ma imbranato. Mi sono spesso sentito un gregario di cui si sente la mancanza ma che non taglia mai un traguardo per primo. E mi è sempre piaciuto da matti. Io, Simone, Paolo e Alessandro abbiamo costituito un clan dei negati, la carne da cannone delle guerre napoleoniche, capaci di regalare momenti notevoli al gruppo dei guerrieri capaci. Gli hobbit simpatici Pipino e Merry, insomma, senza i quali Legolas e Aragorn si sarebbero divertiti molto meno e la Compagnia dell'Anello non sarebbe stata la stessa cosa. E in quel ruolo ci siamo sempre divertiti come poche altre volte nella storia della nostra esperienza di videogiocatori.

Le amicizie, le relazioni durature, vengono cementate da esperienze comuni che possono essere isolate nel tempo ma restano scritte nella memoria emotiva di ciascuno. La vacanza in Scandinavia a 24 anni, il primo viaggio in Giappone, quelle tre settimane nella campagna inglese: queste avventure hanno costruito per me legami con persone che, se anche non vedo sempre, mi rimangono vicine in modo speciale. La prima Volta di vetro mi ha dato la stessa sensazione, la stessa estasi della scoperta, l'idea che il gruppo fosse indispensabile per andare avanti, e che in gruppo non mi sarei mai fatto male. Sarà stato un momento complicato della mia vita, ma Destiny per me è stato importante.

Non ho mai droppato il cazzo di Gjallarhörn, comunque. E quando l'ho comprato ce l'avevano tutti e non serviva più a niente. Nonostante questo, rifarei tutto cento volte.