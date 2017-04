Destiny: Momenti che contano

Ve l'avevo detto che le sorprese non erano finite. Questa, però, è l'ultima: dopo Andrea, Matteo, Alessandro, a ricordare i "momenti di trionfo" della propria esperienza con Destiny torna anche Sergio. Che è sempre un po' in là con gli anni, proprio come lo ricordavate, ma poi scrive cose come queste e gli perdoniamo anche il fatto di essere attempato.

Con questo articolo si chiude la nostra "rievocazione". Mercoledì, dopo aver dato un'occhiata alla rivisitazione della Volta di Vetro, parleremo più approfonditamente dell'ultimo Update dello sparatutto Bungie, e poi punteremo i nostri riflettori sul secondo capitolo, in attesa di tutte le novità.

Introduzione a cura di Francesco Fossetti

Sono momenti, attimi. Sensazioni che durano qualche secondo, ma che rimangono impresse a vita. La prima volta che ho capito come usare il pollo di gomma in Monkey Island, il senso di meraviglia quando ho ammirato i picchi di Thousand Needles in World of Warcraft, o la soddisfazione unica di aver organizzato una gara clandestina di struzzi in Ultima Online. O, ancora, il gusto di un rocket jump in Quake 3 Arena, seguito dal suono sordo di un colpo della railgun che centrava in pieno l'avversario (ogni tanto capitava, ma solo ogni tanto). Immagini che si conficcano nella memoria. Oggi, se preferite, potete salvarle sull'hard disk di console e PC, così poi potete fare gli splendidi con i vostri amici su Facebook (cosa che io ho ovviamente fatto, come potete vedere più in basso). In Destiny, per me quel momento è stato vedere Oryx sobbalzare all'indietro dopo l'ultimo, letale colpo di pistola d'oro. Un tremore sconquassa l'Astrocorazzata, mentre il corpo del suo Re si allontana senza vita nello spazio.

Questo scontro racchiude tutto quello che amo di Destiny: una sfida epica, pensata nei minimi dettagli, dove ogni membro della squadra ha un ruolo fondamentale. Se anche solo uno sbaglia (nel nostro caso, secondo alcuni, era sempre Claudio), si deve ricominciare da capo. Un approccio che ha rovinato migliaia di amicizie, distrutto famiglie, scatenato guerre, ma che ha anche creato un legame unico tra guardiani. Certo, la Volta è probabilmente un raid migliore, Crota piace anche a me, Furia Meccanica è fantastico, ma è solo massacrando il povero Oryx che mi sono gasato come uno studente al primo anno di università che va a trovare gli amici ancora al liceo per ricordare a tutti che lui adesso fa Diritto Civile, è più figo e c'ha pure la macchina nuova.



Dai su, tocca a te...

Il motivo è abbastanza semplice. Per me quello che conta in questi giochi non è tanto il livello raggiunto o l'arma che hai appena sbloccato. Quello che davvero mi rapisce è la storia, le imprese, i momenti eccezionali che vivi insieme ad amici magari conosciuti proprio online, alla Torre, mentre muovevi i primi passi in questo universo sconosciuto.

Come la prima volta in cui completi un Raid, o, ancora meglio, la prima volta in cui ti senti davvero bravo e utile alla causa, e non semplice carne da macello (ci mancava poco e iniziavano a chiamarmi Simmenthal). Quel momento è arrivato con Oryx perché, per motivi che ancora non comprendo, il clan dei Gozeriani decise che io dovevo fare il runner. Se non avete giocato Destiny o non avete affrontato Oryx, ora parte un brevissimo spiegone. Il compito del runner era correre su piattaforme invisibili che apparivano solo se altri quattro guardiani salivano su altrettante piattaforme e riuscivano a sopravvivere a orde di nemici. Il sesto guardiano del team rimaneva in mezzo "a pulire" (e di solito ci andava il più bravo, quindi non io). Il runner correva per raccogliere delle sfere di luce con cui rubare uno scudo a un cavaliere, scudo indispensabile per proteggere il gruppo dall'attacco altrimenti letale di Oryx. Tutto chiaro? Ok, diciamo che il runner aveva un compito delicato e che doveva farlo davvero in fretta, perché sennò schiattavano tutti e gli insulti si sprecavano. Il fatto di sentirsi al centro dell'azione, il fatto di aver riprovato quello scontro decine di volte, migliorando un po' alla volta. Le risate, le prese in giro, le incazzature, il legame che nasce con i compagni. Quel momento in cui arrivi in cima, raccogli l'ultima sfera di luce, gridi "ce l'ho" e poi insieme ai tuoi compagni ti sposti verso il centro, tutti insieme.

Sono questi i veri momenti di trionfo di Destiny.

Non che Destiny non premi le imprese individuali (ancora stento a credere di essere riuscito ad ottenere Aculeo senza alcun aiuto), ma è ovvio che il meglio del gioco Bungie arriva quando si affrontano epiche sfide in gruppo, soprattutto i Raid. Amo i videogame perché ti permettono di vivere vite alternative in mondi fantastici. E farlo in un mondo online, con migliaia di altri giocatori, significa in qualche modo moltiplicare il coinvolgimento, significa aggiungere uno strato di realtà al virtuale. Perché la gente che ti si avvicina in Torre e ti ispeziona per capire come hai fatto a prendere quell'arma esotica o il semplice fanatismo di sfoggiare per primi il banner dedicato a chi ha sconfitto Crota a livello hard, sono cose che danno un senso di coinvolgimento unico. Sono meccaniche sociali vecchie, nate decine di anni fa, ma che nell'era dei like su Facebook e dei cuoricini, assumono ancora più rilevanza. E se non lo avete capito, mi dispiace ma non ho tempo di spiegare. No, non ho nemmeno il tempo di spiegare perché non ho tempo di spiegare. Ci vediamo su Destiny 2...