Destiny e i Tapiri

Voi dovete sapere che su Destiny ho sempre avuto tre Stregoni, perché passavo l'equipaggiamento dall'uno all'altro e facevo le attività settimanali tre volte di fila. È una patologia, lo so. La stessa che adesso, visto che ci sono due pagine del nuovo Registro dedicate a Cacciatori e Titani, mi porterà a ripartire da zero con due nuovi personaggi. Che volete, son fatto così... Ma sto divagando. Del resto di Destiny si potrebbe davvero parlare per ore: non tanto del gioco, ma delle storie che attorno ad esso gravitano. Storie di persone, di amicizie, di clan. Dopo Andrea e Matteo, una di queste storie ce la racconta Alessandro, che ha raggiunto abbastanza recentemente l'organico redazionale. Ci siamo corteggiati un po', e alla fine l'abbiamo "strappato" alla concorrenza perché è bravo, e adesso vi beccate la sua storia di tapiri. Spoiler: non sono quelli di Striscia.

Introduzione a cura di Francesco Fossetti

I Tapiri Sputafuoco nacquero in una calda estate di oltre dieci anni fa su Guild War, e da allora furono più un'idea che una vera e propria gilda. È grazie a Destiny, un decennio abbondante dopo la loro nascita, che i tapiri assumono una forma più concreta, un gruppo di persone più o meno stabile e un paio di chat su WhatsApp. Grazie al gioco Bungie infatti i tapiri iniziano a sentirsi tutti i giorni, a pianificare eventi, a organizzare raid e ad aiutarsi per le taglie. Ci mettono metodo i tapiri, ci mettono voglia e ci mettono pure un pizzico di talento.

Nonostante questo i Tapiri Sputafuoco sono scarsi, e molto.

I Tapiri sono il mio clan.

Su quella che per lungo tempo è stata la chat ufficiale del gruppo, "Endrammi Leggendari" (forse il miglior nome di una chat di Destiny di sempre), non si condividono solo informazioni preziose, gioie e tradimenti, ma si costruisce anche uno di quei rapporti virtuali al limite del totalizzante, paragonabile solo alle amicizie che nascono durante l'adolescenza e mentre le si vive sembra non debbano finire mai.

All'interno dei Tapiri Sputafuoco io ci sono entrato con un certo colpevole ritardo: Destiny, da fuori, non mi sembrava quel tipo di esperienza che potesse adattarsi a un anziano e non troppo dotato giocatore come me. Sia chiaro, da subito il progetto mi piacque, rimasi impressionato dalla realizzazione tecnica e dal respiro che Bungie gli voleva dare, ma ecco, non sembrava semplicemente essere il gioco per me.

L'ho preso alla fine dopo le esagerate pressioni di Toso "oh, sono le 10 e devo andare a dormire" e Nicola "Reddit dice che dobbiamo fare così quindi facciamo così", che stavano in quel periodo facendo la Volta e non riuscivano (letteralmente) a parlare d'altro. Il mio ruolo nel fireteam tapiro era piuttosto semplice: la tappezzeria. Io ero infatti quello che stava sempre al sicuro da tutto e tutti (solitamente dietro una roccia o all'interno di un sottoscala) e nel caso di sconfitta aspettava che gli altri due si scollegassero e ricollegassero, ché ai tempi (e con il nuovo update), se si moriva in un Cala la Notte si veniva mandati in orbita senza passare dal via. Tutte le mie prime volte in Destiny insomma sono state caratterizzate dall'essere l'evidente palla al piede del gruppo, e poco importa che avessi come attenuante il fatto di dover recuperare i livelli di luce in fretta per fare il raid, per mesi io sono stato o l'esca o la carta "esci di gratis di prigione". Nonostante questo però non era possibile non amare i Tapiri, armata Brancaleone fin troppo numerosa per la mia misantropia latente che è presto diventata quella meravigliosa abitudine del dopolavoro di cui anche Andrea era schiavo.

I Tapiri quando mettono le cuffie e si collegano al PSN sono quell'amalgama di bizzarri personaggi al limite del luogo comune: c'è il precisetto, quello che passa ore su Reddit e sa già tutto di tutti compreso ogni singolo cheese point di ogni singola mappa, c'è quello che cambia sempre idea sul suo equipaggiamento e alle nove e un quarto già inizia a sbadigliare dicendo che la mattina dopo deve alzarsi presto, c'è l'iroso che se la prende per qualsiasi cosa e che può solo emettere urla strozzate (ma comunque piene di rabbia) perché la figlia dorme nella stanza accanto, c'è il fattone le cui prestazioni precipitano alla drasticamente alla terza rollata nel giro di un'ora, c'è l'irascibile rompiballe che vorrebbe calma e ordine durante gli eventi e c'è infine il buono che è sempre simpatico, disponibile e che mantiene tutte queste personalità in equilibrio.

Se una masnada così improbabile di personalità per più di un anno ha quasi rinunciato a qualsiasi altro gioco e investito un numero di ore improbabile nello stare insieme è perché si è trovata tra le mani un gioco che (almeno per molti di loro) fosse così totalizzante da spingere a cambiare le normali abitudini di vita. La forza di Destiny non è solo la struttura così fortemente cooperativa, o la dolcezza con la quale permette a chiunque di arrivare all'end game, ma sopratutto la soddisfazione infinita che restituisce l'imbracciare un fucile e andare a comandare. Io che sono molto lontano dall'essere un fan degli sparatutto in prima persona quando centro un caduto alla testa e lo vedo afflosciarsi mi rendo conto dell'incredibile lavoro fatto da Bungie sul fronte della soddisfazione del giocatore. Perché giocare a Destiny è sopratutto divertente, sia che facciate il crogiolo che facciate una inutile taglia di quella pesantona di Eris Morn. E parecchio. Se poi vi imbarcate in un raid allora vabbè, che ve lo dico a fare.

Dalla mia ultima partita a Destiny coi Tapiri è passato parecchio tempo, ma già so che quando avvierò Destiny 2 sentirò il rumore di chi si sta rollando qualcosa, di chi imprecherà in silenzio, di chi sta ripetendo strategie lette su Reddit e di chi sarà già stanco. E sarà tutto bellissimo.