Eyechievement: Cosa sono e come funzionano gli Obiettivi su Everyeye.it

[NOTA: Durante il mese di gennaio 2016 gli Eyechievement saranno attivi in fase Beta. La mail per segnalare bug e problematiche è supporto@everyeye.it. Durante questo periodo, alcuni obiettivi potrebbero essere rimossi senza preavviso. Al termine del mese tutti i progressi verranno azzerati, e partirà ufficialmente la nuova stagione degli obiettivi di Everyeye.it]



Dopo qualche anno di assenza tornano finalmente gli Eyechievement, in versione 2.0.

Chi non ha mai conosciuto gli obiettivi ufficiali di Everyeye.it avrà così modo di scoprire il nostro personale approccio alla Gamification, che vi permetterà di guadagnare punti, salire di livello e far crescere il vostro profilo utente, sbloccando anche piccole ricompense come titoli utente personalizzati, avatar e sfondi per la pagina profilo esclusivi.

Di seguito trovate una breve guida introduttiva per scoprire tutto quello che c'è da sapere sugli Eyechievement.

Level-up!

Gli Eyechievement sono degli obiettivi/trofei legati alle vostre attività sul sito, ognuno dei quali vi ricompensa con un certo numero di punti. Per guadagnarli dovrete semplicemente effettuare varie azioni sulle pagine di Everyeye, e dimostrarvi lettori attivi e partecipi.

Il numero di commenti che postate, la quantità di articoli che avete letto (e ricordatevi di visitare le nostre sezioni magazine: Cinema, Serie TV e Hi-Tech), i voti che avete assegnato ai giochi del momento o il livello di Hype nei confronti di un prodotto: ci sono Eyechievement legati ad ogni tipo di attività, dalle notifiche che ricevete, ai mi piace che lasciate nei commenti. Sono importanti anche i giochi che avete in collezione e quelli che seguite, così come il numero di sondaggi a cui partecipate.

Ma ci sono obiettivi ben più creativi che vi lasciamo il piacere di scoprire. Vi diciamo solo che potrebbe essere ad esempio importante anche l'orario in cui leggete le notizie o gli articoli, e che si vocifera di misteriosi e sfuggenti obiettivi Leggendari ed Esotici che solo i più fortunati potranno sfoggiare!

Ovviamente per guadagnare gli obiettivi dovrete essere utenti registrati, ed aver effettuato il log-in (se avete un profilo registrato sul nostro forum, i dati di accesso sono validi, ma ricordatevi di accedere anche sul sito).

Raggiungendo la vostra Pagina Profilo potrete vedere il numero di punti guadagnati e gli ultimi Eyechievement sbloccati, e controllare ovviamente il livello utente. Quando sbloccherete un obiettivo, una notifica comparirà nella parte superiore del sito; sarà ovviamente possibile disattivarla, nel caso vogliate un'esperienza di navigazione senza avvisi. Sulla destra della pagina profilo ci sono le statistiche complete delle vostre attività. È importante sapere che il sistema di attribuzione degli obiettivi, vista l'elevata mole di traffico, per evitare sovraccarico del server assegna gli Eyechievement ogni due minuti, e non in tempo reale.



No Spam!

Attenzione, in ogni caso: per disincentivare qualsiasi pratica di spam, è presente un sistema di controllo che effettua il monitoraggio di tutte le vostre attività. Non pensiate quindi che leggere cinquanta articoli in una giornata vi permetta di ottenere obiettivi indiscriminatamente: le curve di sblocco e progressione sono state calcolate sulla base dei dati statistici di utilizzo di Everyeye.it. Lasciando ovviamente un buon margine per premiare i lettori più affezionati e assidui. Il sistema, insomma, è pensato per incentivare un utilizzo curioso e partecipe del sito.

Sappiate quindi che il refresh delle stesse pagine e l'inserimento compulsivo di commenti non vi porterà molto lontano. Anche il numero di mi piace (o non mi piace) lasciati nei commenti ha valore solo entro limiti ragionevoli: mettere mi piace ad ogni commento sul sito non servirà.

La lista di obiettivi si aggiornerà regolarmente: organizzeremo eventi a tempo dedicati alle uscite più importanti, ai sondaggi, alle fiere di settore. Ovviamente tutte le iniziative saranno promosse su Everyeye.it, visitate l'homepage regolarmente per restare sempre aggiornati.

Per dubbi, domande e segnalazioni vi lasciamo allo spazio dei commenti.



Buon Gioco su Everyeye.it.