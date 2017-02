FF XIV Fan Festival: le rockstar di Final Fantasy XIV

Quando fu aperta nel 1909, la Frankfurt Festhalle era l'edificio a cupola più grande del mondo. Da allora ha ospitato il German Gymnastyc Festival, un Air Show, è stata ospedale da campo nel corso della prima guerra mondiale, deposito per le uniformi nella seconda, ci hanno fatto un'edizione degli MTV Music Awards, un concerto dei Depeche Mode ed è infine stata sede del Fan Festival Europeo di Final Fantasy XIV.

Questi eventi sono nati nel 2014 e da allora hanno uno schema ricorrente: sono intanto divisi in tre parti e solitamente tenuti a Las Vegas, Tokyo, e in una città europea: la prima volta è stata Londra mentre questa volta è toccata a Francoforte. Lo spirito di questi ritrovi non è tanto quello di far incontrare la community, quanto di farla sentire speciale dedicandole qualche giorno in un ambiente accogliente e caloroso.



Square Enix in quanto a rapporto con i fan, non sempre può dire di essersi comportata nella maniera migliore: come tanti sviluppatori giapponesi ha avuto spesso nei confronti dei propri sostenitori un atteggiamento grato ma comunque distante. La convinzione di sapere sempre cosa il suo pubblico volesse pur in un epoca di grandissimi cambiamenti ha portato lo sviluppatore ad arroccarsi troppo spesso sulle sue posizioni, creando uno scollamento evidente tra chi prende le decisioni e chi compra i videogiochi.

Una delle chiavi del successo di Naoki Yoshida è stata proprio quella di ricucire la distanza tra utenza e sviluppatori, improntando da subito la sua direzione al dialogo e alla costante ricerca di feedback da parte dei fan. I Fan Festival sono la parte più evidente di un lavoro certosino fatto di Live Letter to the Producer (momenti in cui la community può chiedergli qualsiasi cosa riguardo il gioco), di presenza costante su forum e canali ufficiali, di modifiche al gioco apportate tenendo sempre in grande considerazione le indicazioni dei giocatori.

Questo tipo di comportamento, unitamente all'impressionante lavoro svolto sul gioco, ha fatto sì che utenti gli utenti arrabbiati del primo Final Fantasy XIV si trasformassero in una folla adorante ad ogni uscita pubblica, disposta a muoversi in giro per l'Europa pur di dimostrare questo apprezzamento, e capace finalmente di sentirsi sopratutto una vera community, cosa che nella precedente gestione era di fatto impossibile. I Fan Festival in questo senso sono eventi perfetti: intanto sono "fan first" (come i Comic-Con per esempio), cioè ritrovi nei quali stampa e addetti ai lavori assortiti non hanno alcun canale preferenziale o accesso a materiale esclusivo. Per i due giorni in cui si è tenuta, la Frankfurt Festhalle è stata un incrocio tra il Gold Saucer e una fiera in stile E3, con tanto spazio per la socialità ma anche eventi organizzati con rigore giapponese, il tutto aperto da keynote introduttivo d'ordinanza seguito da panel che hanno interessato tutti gli aspetti del gioco, dal sound design alla community, dal processo artistico del a un combattuto torneo PvP, passando per una gara di cosplay e terminando con il concerto dei Primals, gruppo metal capitanato da Soken, l'arrangiatore e compositore delle musiche del gioco. Prendiamo Yusuke Mogi (Lead Character Concept Artist di FFXIV, già Unlimited Saga e The Last Remnant) ad esempio: la prima cosa che ha detto salito sul palco, con i suoi occhialini, l'immancabile traduttrice al seguito e quell'aria un po' spaesata di chi forse non è del tutto preparato a trovarsi davanti qualche migliaio di persone, è stata: "perdonate l'imbarazzo, ma quando fai arte, non ti capita di uscire troppo spesso". Bene, al termine della due giorni di festa, e dopo essere costantemente seguito da ammiratori e appassionati che sono passati al suo booth a vedere come lavora o a complimentarsi, Mogi non solo era molto più rilassato e sicuro sul palco, ma in occasione del suo ultimo intervento veniva osannato dalla folla che lo aveva preso in simpatia. il tutto mentre lui saltava come un ossesso a braccia alzate. Ecco, piace credere che questo cambiamento sia almeno in parte anche dovuto al calore della gente presente, che lo hanno fatto sentire a casa.

Molto a più a loro agio, ma non poteva essere altrimenti, Nobuo Uematsu e Masayoshi Soken, protagonisti di un interessante chiacchierata sul loro approccio alla composizione delle musiche non solo di Final Fantasy XIV, ma della saga in generale. Soken, che Uematsu chiama amorevolmente suo "junior", faceva parte del team originale del primo Final Fantasy XIV, ed è stato uno dei pochi rimasti dopo la riorganizzazione di Yoshida. Lui già si suo è un bel personaggio ed è diventato in poco tempo una delle mascotte della community insieme a Michael-Christopher Koji Fox (Translator Director del gioco di giorno, rockstar coi Primals di notte) che in questi eventi fa però il traduttore tuttofare e immancabile spalla di Yoshida. Non deve essere semplice per un giovane compositore confrontarsi con una personalità così ingombrante come quella di Uematsu, ma a Soken il carattere non sembra mancare: "vedo le composizioni di Nobuo come bambini, ai quali io posso mettere addosso un vestito diverso. A volte è rock, a volte è classico, a volte orchestrale ma quello che c'è sotto i vestiti è sempre il suo bambino". Uematsu, seduto lì a fianco, annuiva intanto con convinzione.

Panel e interventi sul palco a parte, che sono forse più facili da immaginare se avete la necessità di contestualizzare un evento del genere, dovete immaginarvi il resto della Frankfurt Festhalle come una grossa festa di paese: c'è il cartellone da usare per far vedere quanto si è forti, c'è da fare tre canestri di fila, cercare di acchiappare qualcosa all'interno della bocca di un Atmos, abbattere delle lattine con una pallina. Non solo: ci si può fare un tatuaggio, comprare dei peluches mettersi in coda per un autografo o trovare altri compagni per terminare un duty in game senza morire, così come finire un dungeon nel minor tempo possibile o sfidarsi nelle eliminatorie del torneo di The Feast. Rispetto insomma all'evento londinese di due anni fa, che iniziava e finiva in una sola giornata, i passi avanti sono stati tanti e sostanziali.

The Feast dicevamo: pur essendo un gioco prevalentemente PvE, Final Fantasy XIV ha diverse modalità PvP, che seppure migliorate nel corso degli anni non hanno mai caratterizzato a sufficienza la sua componente competitiva. Insomma: ci sono, diverse persone che ci giocano, ma non è certo il motivo per cui scegliereste questo MMORPG al posto di un altro. Tutto questo però cambia radicalmente nel momento in cui le finali del torneo vengono proiettate sullo schermo gigante del palco e commentate dai due host dell'evento. I team Boyband, Colibri Pink, Narshe Red Wings e Please 10 Stacks diventano di colpo atleti pro-gamer concentrati e determinati, e trattati come tali dall'intera sala che si ferma per seguire l'evento (vinto da Boyband con un clamoroso cappotto su Please 10 Stacks, per la cronaca) e applaudire i vincitori. Che il settore in questo senso sia vitale e che ci sia un fortissimo desiderio di fruire di questo tipo di contenuto non lo scopriamo certo ora, ma se anche un gioco quasi totalmente PvE come Final Fantasy XIV con semplicemente una modalità PvP ben pensata, due presentatori e un commento live blocca un'intera fiera che soffre, esulta e gioisce insieme ai suoi atleti beh, il futuro (ma anche il presente) del il movimento è sicuramente roseo.



La vera rockstar però, il collante di questa meravigliosa community (quasi quanto il gioco stesso), è Naoki Yoshida. Il director e producer non solo ha salvato un gioco ormai dato per morto, ma con la sua personalità ha cambiato qualcosa all'interno di tutta la compagnia, aprendo la strada a una mentalità più aperta nei confronti dell'utenza di cui hanno beneficiato tra gli altri, seguendo il suo esempio, anche Hajime Tabata e il suo Final Fantasy XV. Yoshida ha fatto tornare al centro del progetto l'utenza, che in un gioco che richiede una sottoscrizione mensile conta più che in altri contesti. Il modo con cui interagisce con la platea è lo stesso che potrebbe avere un padre paziente con i figli indisciplinati, rispondendo a tutto ma facendo sempre notare quando le domande sono superficiali o inutili.

Neanche a farlo apposta, terminata la Live Letter, è salito sul palco un rappresentante del Guinness World Record per consegnare tre riconoscimenti speciali: il record per la colonna sonora con il maggior numero di tracce (ritirato da Soken), quello per la serie di giochi di ruolo più prolifica di sempre (ritirato da Yosuke Matsuda, CEO di Square Enix) e quello per i titoli di coda più lunghi, accettato dallo stesso Yoshida. I credits durano così tanto (oltre un'ora e mezza) perché contengono tutti i nomi dei Legacy Player, cioè quei giocatori che nonostante avessero acquistato la prima catastrofica versione del gioco hanno deciso di fidarsi (e questo è importante, perché quei giocatori la diedero a lui personalmente quella fiducia non a SquareEnix) sottoscrivendo l'abbonamento per almeno tre mesi.

Ora, non appena ritirato il premio, tra le risate generali della sala per la bizzarria dell'attestato, Yoshi-P si è fatto per un attimo serio, ha fatto un passo avanti e ha ringraziato tutti i giocatori di Final Fantasy contenuti in quei titoli: "Senza quei nomi, non avremmo il gioco che abbiamo ora, ed è per questo che voglio dirvi grazie".

Applausi scroscianti, inchino, bruschetta nell'occhio, sipario.

Almeno fino al prossimo Fan Festival.