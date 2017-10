FIFA 18 Ultimate Team: alla scoperta delle novità di FUT

Durante i felici anni delle scuole medie, nell'ora di ricreazione, tra le combriccole di ragazzini in pre e post pubertà vigeva una ed una sola regola: giocare con le figurine dei calciatori. Si creavano così dei piccoli circoli privati, che somigliavano tanto a bische clandestine in miniatura: cicche di chewing-gum sparpagliate ovunque sui banchi di scuola, alunni delle altre classi intenti osservare le partite, giovanissimi giocatori d'azzardo che scommettevano senza ritegno tutti i loro "doppioni", ed un ragazzino designato per fare il "palo" sull'uscio della porta, in modo tale da avvisare in tempo i propri compagni dell'arrivo degli sbirri. Pardon: della maestra.

Le tipologie di sfide erano innumerevoli, dallo "schiaffetto", in cui far capovolgere le carte (appositamente curvate ai lati) con un colpo di mano, fino ad arrivare al "mignolino" nel quale occorreva ribaltare le figurine usando, per l'appunto, soltanto il dito mignolo.

Era un hobby capace di creare profondissima dipendenza: tuttavia, con il passare degli anni, l'album di figurine si è trasformato in semplice un ricordo, un passatempo legato per lo più all'età adolescenziale. Almeno finché non è arrivato FIFA Ultimate Team. Electronic Arts, con un colpo di genio, ha dato ascolto al nostro "fanciullo interiore", introducendo nel suo colosso calcistico una modalità a metà strada tra un gestionale ed un card game, nel quale occorre conquistare e spacchettare una serie di "bustine" virtuali, nella speranza di collezionare le migliori superstar con cui allestire il proprio dream team.

Anche in Fifa 18, quindi, FUT torna con il suo inalterato carico di strategia, divertimento ed assuefazione. E dinanzi a queste figurine digitali torniamo di nuovo tutti un po' bambini.

Gotta catch'em all

Rispetto al gioco base, l'Ultimate Team è una vera esperienza a parte, una modalità in grado di calamitare totalmente l'attenzione degli utenti: l'anima "collezionistica" si affianca ad una di stampo più manageriale, grazie alla quale tentare di costruire una squadra che riesca a bilanciare al meglio "potenza" ed "intesa".

Quest'ultima è un parametro fondamentale, su cui si fonda tutta l'impalcatura "tattica" del FUT. In sostanza, l'acquisto o il guadagno di pacchetti di diverso valore potrebbe garantirvi l'accesso sia a giocatori di livello medio/basso sia a grandissimi fuoriclasse. Nel caso in cui la Fortuna fosse dalla vostra parte, nella rosa avrete l'opportunità di inserire superstar invincibili, così da imbastire una formazione di notevole forza: avere in porta Courtois ed in attacco Neymar Jr., però, non sarà indicatore di sicuro successo.

A contare più di tutto, infatti, come già accennato, è l'"intesa", ossia la sinergia e l'affiatamento tra i membri del club, legato a parametri di varia tipologia: a titolo d'esempio, due atleti che - nella realtà - militano nella stessa squadra o che posseggono la stessa nazionalità hanno maggiori possibilità di incrementare il feeling col partner, a beneficio dell'intero modulo.

Grazie anche ai diversificati "Stili d'intesa" disponibili, che aumentano i parametri di ogni giocatore, riuscire a strutturare una rosa pienamente efficiente si rivelerà un'impresa intuitiva e profonda allo stesso tempo.

Questo non implica che basta far crescere l'alchimia tra i giocatori per avere la meglio sugli avversari: la potenza complessiva della squadra resta infatti un fattore da non sottovalutare.

D'altronde, in campo, un campione può sempre fare la differenza tra una vittoria ed una sconfitta: a tal proposito, quest'anno fanno il loro ingresso sul terreno di gioco le Icone, ossia carte particolari dedicate alle grandi superstar degli anni passati, inquadrate in specifiche fasi della loro carriera, con tre varianti per ogni calciatore, caratterizzate da diverse valutazioni. Il desiderio di rimpinguare la propria scorta di giocatori, senza però mettere mano al portafoglio per comprare (con denaro reale) i pacchetti più preziosi, può essere mitigato dalla facoltà di ottenere bonus esclusivi giocando alle altre modalità contenute all'interno di Fifa 18.

Completare la seconda stagione de Il Viaggio, ad esempio, vi offrirà una serie di figurine decisamente sostanziosa in termini quantitativi e qualitativi. Anche dopo aver pescato qualche campione, in ogni caso, non crediate che il prosieguo della carriera sia tutto in discesa: dovrete, del resto, considerare la forma fisica degli atleti, le scadenze di contratto e il rendimento sul campo.

Questo aspetto gestionale è una delle colonne portanti dell'impalcatura ludica di FUT: diverrà quindi indispensabile fare scorta di consumabili e oggetti per estendere il periodo contrattuale, i quali possono essere sia vinti all'asta durante le fasi di mercato, sia ricevuti come premio dopo aver trionfato nei numerosi eventi proposti dal gioco.

E su questo fronte, FUT 18 arricchisce persino la già esuberante offerta dello scorso anno.

Non manca, anzitutto, il Draft Mode, nel quale potrete entrare a far parte di vari tornei online previo pagamento di una quota d'iscrizione: sarà necessario scegliere un determinato modulo di gioco, una serie di giocatori da schierare in campo ed un allenatore, provando a posizionare coerentemente ogni pedina, così da guadagnare, in caso di vittorie ripetute, ricompense sempre maggiori.

Accanto al FUT Champions, che rappresenta l'anima eSports di Fifa 18, con un elenco di match settimanali cui partecipare, tornano anche le Sfide Creazione Rosa, che vi chiederanno di soddisfare alcuni requisiti durante la composizione della squadra, ovviamente utilizzando il mazzo di carte che avrete faticosamente raggranellato. Ognuna delle opzioni di gioco finora elencate compone un'intelaiatura d'incredibile spessore contenutistico e concettuale: per superare al meglio tutte le competizioni sarà obbligatorio dosare bene le risorse a disposizione, oltre che dar sfoggio delle vostre capacità manageriali.

Impegno, grinta, pazienza ed agonismo sono le parole chiave di un'esperienza profondamente sfaccettata, che potrebbe - da sola - intrattenere i giocatori fino all'uscita del prossimo capitolo. Come se tutto ciò non fosse sufficiente, EA ha inserito nel novero anche una piccola, interessante novità: stiamo parlando delle Squad Battles, modalità pensata per chiunque prediliga cimentarsi esclusivamente contro la CPU, senza confrontarsi contro altri giocatori. Lo scopo consisterà semplicemente nello sfidare team composti da utenti e professionisti sparsi per il globo, i cui calciatori saranno però manovrati dall'intelligenza artificiale: scalando le classifiche ed ottenendo sempre più punteggio, verrete ricompensati con premi di importanza crescente.

Insomma, sia online che offline Fifa Ultimate Team non intende lasciare un attimo di tempo libero agli appassionati di calcio, cercando di accontentare i gusti di una platea piuttosto eterogenea. Su Everyeye.it, nel caso aveste bisogno di qualche "dritta" per iniziare la vostra carriera, potete trovare anche la nostra esaustiva guida a FIFA Ultimate Team 18.