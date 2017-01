va matto per il chinotto, i fumetti europei (anche quelli francesi), non sopporta le code. Ha un debole per i videogiochi giapponesi, ma Kojima proprio non gli sta simpatico. Apprezza i giochi di breve durata, ma poi finisce sempre per iniziarne uno da 40 ore! Dissuadetelo suo su

In principio Intelligent System creò Famicom Wars e solo poi creò Fire Emblem. Eppure mentre la guerra cartoon ha vissuto di sprazzi di popolarità e periodi (come l'attuale) di assoluto silenzio, lo strategico fantasy con personaggi tratteggiati psicologicamente e soprattutto incapaci di respawn dopo morte ha sempre proseguito con elevata costanza, sospinta da un affetto in patria degno di ben poche altre serie.26 anni più tardi dal debutto su NES siamo qui a ripercorrere il Fire Emblem Direct, trasmesso il 18 Gennaio. Una trasmissione di breve durata, in cui sono stati presentati ben 4 videogiochi della serie, diretti a 3 piattaforme diverse: il remake Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia per 3DS, Fire Emblem Warriors per Switch e New Nintendo 3DS, Fire Emblem Heroes per smartphone e un nuovo episodio regolare per Switch in arrivo nel 2018.

Un bel poker che proietta la serie verso un futuro più roseo che mai!

Fire Emblem: Echoes

Nel reame di Valentia due nazioni si sono fronteggiate nei secoli prima di inaugurare un periodo di pace all'insegna dell'ognuno-per-sé: Duma a Nord e Mila a Sud. Quest'ultimo era un regno ricco e prosperoso, i suoi abitanti vivevano in maniera agiata e si dedicavano ai piaceri terreni...fino agli eccessi della depravazione; Duma di contro vivena in un contesto geografico più aspro e maturò pian piano uno spirito guerriero, introducendo una rigida disciplina militare e potenziando l'esercito.

Erano come Atene e Sparta e proprio come le due città greche prima o poi si fronteggiarono in battaglia dando vita ad una loro guerra del Peloponneso per il dominio sopra Valentia.

Echoes ha per protagonisti Alm e Celica, un guerriero ed una sacerdotessa, che per ragioni differenti saranno coinvolti nel conflitto in posizioni antagoniste. Di entrambi è già previsto un Amiibo dedicato, anche se le funzionalità in-game non sono state ancora rivelate. E' la trama di Fire Emblem Gaiden, apparso nel solo Giappone nel 1992 su NES, e di cui Echoes ne è il remake potenziato e adattato allo stile grafico contemporaneo, ovvero con un comparto grafico totalmente tridimensionale. Un'operazione che Intelligent System aveva già proposto con Fire Emblem: Shadow Dragon, remake del primo capitolo della serie (inedito in Europa) pubblicato su Nintendo DS. Gaiden prima ed Echoes ora prova a fondere i combattimenti classici su scacchiera con una world map ripresa dai classici del JRPG, inclusa l'esplorazione di città e dungeon sotterranei. Fire Emblem: Echoes è ormai prossimo alla pubblicazione su Nintendo 3DS, dal momento che uscirà il prossimo 19 Maggio.

Fire Emblem Warriors

Annunciato durante la presentazione di Nintendo Switch della scorsa settimana, Fire Emblem Warriors è il Musou ambientato nel mondo medievaleggiante della serie Intelligent System, in sviluppo presso il sotto-team di Omega Force che aveva già fatto un buon lavoro con Hyrule Warriors, spin off di The Legend of Zelda. Purtroppo ci aspettavamo molti più dettagli in merito a questo videogioco in uscita a Ottobre 2017, ma il Direct ha solamente riproposto il trailer visto settimana scorsa con un maggiore close-up su Marth che affetta con una sola combo un gruppo di nemico, mentre in sottofondo si ode un riarrangiamento rock del tema portante della saga.

Koei Tecmo ha voluto cogliere l'occasione per annunciare che il gioco uscirà anche su New Nintendo 3DS, un po' come avvenuto lo scorso anno con Hyrule Warriors. Occhio però che 2DS e la prima generazione di 3DS non saranno in grado di far partire la cartuccia: dopo i problemi verificatisi al frame rate di Hyrule Warriors tali da costringere il team di sviluppo a ridurre drasticamente il numero di nemici visualizzati a schermo, Koei Tecmo ha pensato di lavorare esclusivamente sull'ultimo aggiornamento hardware del protatile a due schermi.

Fire Emblem: Heroes

Oltre metà del Direct è stata dedicata a Fire Emblem: Heroes, il debutto su mobile ella serie e la ghiotta occasione per far conoscere il franchise a moltissimi nuovi utenti, potenzialmente chiunque abbia giocato nel 2016 a Pokémon Go e Super Mario Run. Proprio come Warriors, Heroes pesca a piene mani dalla storia del franchise selezionando gli eroi che sono rimasti maggiormente nel cuore dei videogiocatori. Quest'ultimi sono degli Evocatori con il compito di richiamare tutti gli eroi leggendari affinchè lottino al fianco del regno di Askr onde scongiurare la distruzione totale.

Il gameplay è molto classico e lo stile grafico squisitamente bidimensionale: l'interfaccia touch screen con un impostazione drag and drop risulta accattivante e adatta ai giocatori alle prime armi. Imparate a memoria che Spada batte Ascia, Ascia batte Lancia e Lancia batte Spada e siete pronti per lanciarvi nelle battaglie di Fire Emblem direttamente sullo schermo (verticale) dello smartphone. Fire Emblem: Heroes sarà disponibile già il 2 Febbraio su Android, mentre seguirà nei mesi successivi la distribuzione su iOS. Il modello di business prescelto è free-to-play, ovvero gratuito nella sua maggioranza anche se alcune opzioni saranno a pagamento, a cominciare dai bonus per acquistare eroi sempre più potenti da introdurre nel proprio party di 4 lottatori. Da notare che proprio in virtù del sacrificio economico per acquistare e potenziare un personaggio, la morte sul campo di battaglia non è permanente ribaltando una decennale tradizione della serie...

Fire Emblem Switch

La serie farà un'apparizione nel 2018 su Nintendo Switch con un episodio regolare, che segue di 10 anni esatti l'ultimo capitolo su piattaforma casalinga, Radiant Dawn per Wii. Senza ulteriori dettagli possiamo solo fantasticare sulle feature che Switch donerà a Fire Emblem: la natura ibrida senz'altro permetterà di poter continuare una partita iniziata a casa anche sul treno in un secondo momento, mentre i due Joy-Con riprendendo la configurazione del pad dello SNES permetteranno di accedere facilmente alle opzioni multiplayer. E' anche vero che più che l'eventuale controllo tattile o chissà quale altra feature si inventeranno, forse la notizia più interessante legata a Fire Emblem per Switch risiede nel comparto grafico che sarà totalmente tridimensionale in ossequio allo stile inaugurato con Path of Radiance su Gamecube.