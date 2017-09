For Honor: Grudge & Glory, la terza stagione del gioco Ubisoft

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Dopo aver attraversato acque agitate e venti di tempesta, sembra che For Honor stia trovando una propria dimensione ludica comprensiva dei difetti (ma anche dai pregi, sia chiaro) che tutti abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi mesi. La nicchia evolutiva in cui si è andato ad annidare il titolo gli permette di sopravvivere senza sforzo contando su un bacino d'utenza che magari non sarà quello dei primi tempi, ma riesce comunque ancora a vivacizzarne il comparto multigiocatore.

Ubisoft, dopo il generale consenso ricevuto dalla seconda stagione Shadow & Might, verso la metà di agosto ha deciso di arricchire il titolo con una nuova patch davvero succulenta e ricca di novità sotto il profilo dell'offerta ludica, che ha dato anche ufficialmente avvio alla terza stagione. Grudge & Glory, quindi, proprio come accaduto con la precedente espansione, oltre a una grande quantità di migliorie, bilanciamenti e fix all'infrastruttura ha permesso ai giocatori di mettere le mani anche su due nuovi letali combattenti; mappe a tema ed equipaggiamento epico. Insomma, la politica intrapresa dalla multinazionale francese, similmente a quanto avvenuto per Rainbow Six Siege, è chiara: proseguire sulla strada del supporto teso al continuo miglioramento del prodotto, ovviamente con un occhio di riguardo (ormai è consuetudine) rivolto alla frizzante scena e-sportiva. Riguardo a quest'ultimo punto, è stata introdotta la nuova modalità Duello classificata che permette a chi già possiede almeno un grado di Notorietà, di accedere al ranking disputando tornei 1vs1. Per entrare in classifica occorre disputare almeno venti match di posizionamento.

Noi, a poco meno di un mese dalla sua uscita, siamo tornati sui truculenti campi di battaglia di For Honor per capire in che modo la nuova espansione si sia inserita nell'habitat preesistente e in che direzione si sta muovendo il supporto del team di sviluppo. Quest'ultimo, inoltre, ha da poco annunciato l'imminente arrivo di una modalità di gioco tutta nuova: Tributo, una variante del classico Capture the Flag. In buona sostanza, anche in questo caso potremo godere di match 4vs4 a obiettivi; sulla mappa saranno disposti casualmente tre "offerte" (buff dedicati a Difesa, Attacco e Osservazione) da recuperare e depositare nell'appositi santuari della propria squadra. Una volta attivate tutte e tre le benedizioni scatterà un countdown al cui termine, se saremo riusciti a difendere i santuari dagli attacchi nemici, ci porteremo a casa la partita.

L'Orso e il Leone

Dicevamo: il debutto di Grudge & Glory segna l'ingresso nell'affollato e sanguinolento agone digitale del titolo Ubisoft anche di due nuovi combattenti (sbloccabili anche senza possedere il Season Pass per la modica cifra di 15.000 Acciaio ciascuno), pronti a menar fendenti e a staccare arti di sventurati avversari. Come avvenuto la volta scorsa, anche per questo giro la fazione dei Cavalieri beneficia di un eroe aggiuntivo; mentre i samurai hanno dovuto cedere il passo agli imponenti Vichinghi i quali, ora, possono contare sulla lama di un mastodontico lottatore. Come ben sappiamo, For Honor non ha mai avuto l'ambizione di proporre un contesto storico cronologicamente attendibile. Il suo pregio principale si fonda, piuttosto, sulla volontà di offrire un'esperienza ludica forte, impattante, cruenta e altamente spettacolare. Insomma, un po' come i combattimenti che avvenivano negli anfiteatri sparsi per tutto l'impero romano. Ecco, la nuova classe introdotta per la fazione dei cavalieri è proprio il Gladiatore: possente ma, allo stesso tempo, estremamente mobile e abile nel contrattacco grazie alla quasi totale assenza di armatura. Il lottatore dell'arena pensato da Ubisoft, infatti, sembra essere una crasi tra il Mirmillone (per ciò che concerne l'equipaggiamento difensivo), Hoplomachus e il Reziario, per via del tridente che porta come arma principale. Se, con la precedente espansione, il Centurione si è presentato come una delle classi più evocative dell'intero roster di combattenti, il Gladiatore gli fa sicuramente eco. Combattente molto versatile e adatto a tutte le situazioni, grazie alla sua grande mobilità e alla capacità di cavarsela tanto dalla distanza quanto in un furibondo corpo a corpo.

Rapido nella schivata e nel contrattacco, con il tridente è possibile prodursi in ampie spazzate e caricare l'avversario provocandogli sanguinamento. Non mancano gli attacchi stordenti, ovviamente portati con il piccolo scudo e, data la sua abilità nel gestire la resistenza, quando questa è quasi esaurita, il Gladiatore ha la possibilità di portare un attacco disperato che atterra l'avversario. Inoltre, le sue skill passive lo rendono un ottimo combattente da prima linea, permettendogli di aumentare i danni inflitti (anche con pugni e proiezioni), guadagnare Vendetta semplicemente attaccando e scattare anche quando la barra della resistenza è completamente vuota. Dall'altra parte della barricata, a far da contraltare alla grande agilità del gladiatore, troviamo invece il mastodontico Highlander, la cui possanza lo rende però un combattente pesante e lento. Una specie di carro armato umano, praticamente.

Un nuovo "Vichingo" e nuovi terreni di conquista

L'Highlander è un combattente molto tecnico e difficile da padroneggiare, a causa dell'ampio moveset e delle pose che può assumere nel corso del duello. Inoltre, pur essendo un lottatore "da mischia", riesce ad esprimere la sua piena potenza attendendo gli attacchi per poi contrattaccare rapidamente. Il letale combattente in forza alla fazione vichinga può, infatti, non solo portare poderosi fendenti imbloccabili in modalità offensiva mantenendo le distanze con la sua immensa claymore (lo spadone a due mani tipico dei clan scozzesi); ma riesce anche a mettere in difficoltà l'avversario con contrattacchi e spazzate devastanti quando si trova in posizione difensiva. Inoltre, le sue skill gli permettono di sfruttare un profilo di supporto piuttosto incisivo, con abilità tese a ricaricare più velocemente la resistenza, così da rimanere nello scontro più a lungo, e ad aumentare l'attacco e la velocità degli alleati nelle vicinanze.

L'Highlander, se ben padroneggiato, riesce a rappresentare una "torre" difensiva notevole per mantenere il controllo degli obiettivi nell'attesa dei rinforzi. Con l'arrivo di Grudge & Glory abbiamo visto il debutto di due nuove arene in cui mazzuolare gli sventurati nemici: il Villaggio vichingo e la Sentinella. La prima mappa non si discosta più di tanto da quanto avevamo già visto in passato. Il minuscolo villaggio di pescatori, abbarbicato su una ripida scogliera che si affaccia su un'insenatura ricolma di drakkar, non è altro che un cumulo di capanne di legno e fango, con la sala dei banchetti e delle feste posta ovviamente sulla sommità della collina e un pericolo "ambientale" da cui è meglio tenersi alla larga. Sentinella, invece, riprende lo stile dei cavalieri. Di conseguenza, le immense fortezze di pietra poste a presidio della città che si staglia all'orizzonte sono il trionfo dell'ingegneria militare medievale, con torrioni a pianta esagonale e balliste con cui bersagliare gli avversari dall'alto. Nulla di particolarmente elaborato, comunque, sotto il profilo del design che pur attestandosi su buoni livelli, rimane abbastanza lineare e non riesce ad offrire grandi spunti tattici.