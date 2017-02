For Honor: impressioni sulla campagna single player

Il mondo di For Honor è torturato da una guerra senza fine. Dopo il grande cataclisma che ha messo in ginocchio le bellicose popolazioni che lo abitano, i sopravvissuti hanno cominciato a darsi battaglia per accaparrarsi le poche risorse disponibili, dando così l'avvio ad un millennio di scontri feroci. Animati dal sanguinario proposito di dominare gli altri popoli, Vichinghi, Cavalieri e Samurai hanno brandito le loro armi contro i nemici e tinto di rosso le acque dei fiumi, finché non si è fatta strada la prospettiva di una nuova stabilità. Arroccati sulle montagne innevate, i Vichinghi hanno smesso di razziare i forti dei Cavalieri, e i Samurai si sono rintanati oltre le acque cupe del lago, cercando di allontanarsi dal clangore delle lame.

Una prospettiva, quella di una pace finalmente duratura, che fa orrore ad Apollyon, incarnazione stessa della guerra e terribile mattatrice di ogni campo di battaglia, nonché antagonista principale della campagna di For Honor. Sarà proprio lei, reclutando nuovi guerrieri nelle fila della Legione d'Ossidiana e spingendola all'assalto degli avversari, a riaccendere i tizzoni di uno scontro eterno, cercando di dare l'avvio ad una spietata "Eta dei Lupi".

Su queste premesse narrative è costruito il Single Player del nuovo titolo Ubisoft, una modalità che - ci duole dirlo - nell'economia della produzione non può che essere considerata marginale e secondaria. Rimasta avvolta nel mistero nei mesi che hanno preceduto il lancio, la campagna di For Honor non riesce infatti a delinearsi come un'esperienza appagante e autonoma, servendo più come un tutorial esteso per ciò che invece rappresenta il fulcro dell'offerta: gli scontri online.

Ferro e Fuoco

Il primo aspetto in cui il Single Player inciampa è quello prettamente narrativo. Visto il pretesto che dà l'avvio alle vicende era difficile attendere un racconto trascinante o elaborato, ma la trama di For Honor è molto più dimessa di quanto sia lecito aspettarsi. Le diciotto missioni che compongono la storia ci mettono di fronte ad una sequenza disorganica di assalti, assedi e razzie. Quasi senza continuità passiamo dalle battaglie nei cortili dei castelli ai dissapori fra le tribù vichinghe, assistendo a scene in cui irascibili signori della guerra si urlano addosso e si sfidano a duello. Non c'è un filo logico stringente, e l'unico elemento che rende interessanti le cut-scene è la loro esaltante ferocia, la brutalità delle esecuzioni, ed il fascino indiscutibile di costumi, paesaggi e scenografie. Se l'obiettivo di Ubisoft era quello di consegnarci un pantagruelico banchetto assemblato per gli appassionati di battaglie all'arma bianca, il proposito può dirsi sicuramente riuscito: la cura per i dettagli che contraddistingue la produzione appaga costantemente gli sguardi più curiosi, mettendo al centro della scena battaglie efferate, armature meravigliosamente caratterizzate, guerrieri dalla stazza imponente: in una sorta di medioevo ipertrofico in bilico fra il realismo e l'heroic fantasy.

Oltre a questa esaltazione spiccatamente visiva, tuttavia, c'è poco, anche quando si scende in campo, misurandosi quindi con il Combat System e con la varietà di situazioni proposta dalla campagna.

Il combattimento digitalizzato dai ragazzi di Ubisoft Montreal si basa su un sistema chiamato "Art of Battle", che ci permette in pratica di controllare la posizione della guardia e la direzione degli attacchi che vogliamo sferrare. Entranti in atteggiamento difensivo, possiamo spostare l'arma in modo da coprire i lati o la parte superiore, proteggendoci quindi dagli attacchi in arrivo. La posizione influenzerà anche la direzione dei colpi inferti, che potranno essere rapidi o pesanti.

Lo schema di controlli, che fa largo uso dei tasti dorsali del pad, richiede un certo periodo di adattamento, ma risulta alla fine molto efficace e funzionale, così come eccelso è il lavoro del team di sviluppo sul fronte delle animazioni. Parate, fendenti, spallate e impatti sono sempre credibili, pesanti, "fisici" al punto giusto. Più volte abbiamo speso parole di elogio per questo sistema, che dà il meglio di sé nelle battaglie "uno contro uno", e riesce a trasmettere la fatica dello scontro e la cattiveria di ogni fendente. Se si conta, poi, che molte classi sono caratterizzate da meccaniche particolari (legate ad esempio a sistemi atipici di parata, colpi caricati o rapidi contrattacchi), non possiamo che ribadire le impressioni più che positive: il Combat System ideato dal team di sviluppo, alla ricerca di un bilanciamento perfetto fra realismo e accessibilità, è uno dei più ispirati di sempre per quel che riguarda la simulazione del combattimento all'arma bianca.

Il problema della campagna single player è che combattere contro l'Intelligenza Artificiale è un esercizio per nulla stimolante o divertente. Anche quando siamo chiamati ad affrontare in duello i condottieri avversari non si avverte mai il brivido dello scontro, l'estasi della lotta. Non riuscendo a simulare in maniera credibile il fattore più importante per l'esito di una battaglia, ovvero l'errore umano, i comportamenti dell'IA si basano evidentemente su un sistema di probabilità non proprio convincente. Capita quindi di affrontare guerrieri che non sbagliano una parata, e subito dopo vederli crollare sotto una gragnuola di colpi andati a segno, come se improvvisamente avessero perso la bussola.

Generalmente incapaci di reagire, poco inclini ad attaccare in gruppo (un po' come succedeva in Assassin's Creed), i nemici finiscono per farsi massacrare impunemente, senza mai dare del filo da torcere al giocatore. Le cose non cambiano neppure alzando la difficoltà: si può salire fino ad impostante la modalità "Realistica", ma a conti fatti l'unica cosa che cambia è la riduzione degli elementi dell'interfaccia, che ci impone quindi di intuire la direzione dei colpi osservando la postura del nemico, e la disponibilità di una sola vita per affrontare la missione (se si muore, bisogna ripartire). Gli scontri non diventano più difficili, ma solamente più estenuanti. Di contro, le varie abilità che possiamo attivare in battaglia, fra recuperi della vita e colpi che diventano imparabili, rendono l'avanzamento abbastanza semplificato.

Privato di quella tensione che invece imperversa nei campi di battaglia online, il Single Player di For Honor non può che risultare insipido, poco esaltante, di tanto in tanto persino incline al button mashing.

Anche la durata della campagna non è certo esemplare. Ciascuna delle diciotto missioni che la compongono può essere portata a termine in una quindicina di minuti, per una durata complessiva inferiore alle cinque ore di gioco. C'è da dire che Ubisoft si è impegnata molto per tratteggiare un avanzamento vario e interessante. Nonostante ci sia qualche missione ambientata banalmente all'interno delle mappe multiplayer, quasi tutti gli stage hanno una loro autonomia ed uno sviluppo interessante. Spesso e volentieri ci si imbatte addirittura in situazioni inaspettate, tra inseguimenti a cavallo, e "sparatorie" ante-litteram ai controlli di una balista. Eppure, gli sforzi creativi e produttivi del team, che ha assemblato livelli estesi, interessanti dal punto di vista scenico e discretamente articolati, si infrangono contro i problemi di cui sopra, sfociando in una Campagna troppo breve e poco stimolante.

La prospettiva di rigiocare i livelli alla ricerca degli elementi Osservabili e Distruggibili (sic!), nel tentativo quindi di capire qualcosa di più sulla cultura delle tre popolazioni in lotta o di raccogliere l'acciaio con cui sbloccare nuovi elementi cosmetici nello shop, non sarà in linea di massima troppo entusiasmante, e dopo aver concluso lo Story Mode buttarsi nel multiplayer sarà l'unica cosa da fare.

Il fatto che le tre campagne vi mettano nei panni delle dodici classi disponibili, per spiegarvi le loro caratteristiche e le combo speciali che hanno a disposizione, ribadisce una volta di più che il Single Player di For Honor è stato pensato come un'esperienza introduttiva, un elaborato tutorial che da solo non può sorreggere la produzione.