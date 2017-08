Gamescom 2017: i dieci migliori trailer della fiera

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Nonostante la Gamescom 2017 non sia stata particolarmente ricca di novità, l'edizione appena terminata non ha mancato di offrire interessanti sorprese, come gli annunci di Age of Empires IV, Jurassic World Evolution, Xbox One X Project Scorpio Edition e Biomutant, progetti che hanno generato non poco interesse sul web e i tra i visitatori. Dopo avervi parlato dei migliori giochi della Gamescom 2017, adesso è arrivato il momento di mostrarvi i più bei trailer arrivati dalla fiera tedesca. Buona visione!

Assassin's Creed Origins - Cinematic Trailer

Un Cinematic Trailer davvero intrigante, che permette di dare uno sguardo all'affascinante ambientazione del nuovo episodio della saga Ubisoft. Alla Gamescom, il publisher francese ha anche svelato una nuova città (Menfi) che potremo liberamente esplorare all'interno del gioco. Assassin's Creed Origins uscirà il 27 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4, ottimizzato per PS4 Pro e Xbox One X.

Star Wars Battlefront 2 - Starfighter Assault

La Gamescom è stata l'occasione per Electronic Arts di mostrare le battagli spaziali di Star Wars Battlefront 2. Durante l'evento EA Play, la compagnia ha mostrato anche un gameplay relativo alle sessioni a bordo dei veicoli spaziali, tuttavia il trailer Starfighter Assault fornisce già un gustoso assaggio di questa interessante modalità. Star Wars Battlefront 2 sarà disponibile dal 17 novembre su PC, Xbox One e PlayStation 4, coloro che effettueranno il preordine della Deluxe Edition potranno iniziare a giocare dal 14 novembre.

Jurassic World Evolution - Trailer di annuncio

Annunciato a sorpresa durante lo Showcase Xbox, Jurassic World Evolution è un gestionale ambientato nell'universo di Jurassic Park. Purtroppo al momento non ci sono dettagli sul progetto, in quanto il titolo non era presente in alcun modo alla fiera tedesca, il gioco è sviluppato da Frontier Developments, studio responsabile di prodotti come Frontier Elite, ScreamRide, Planet Coaster e Zoo Tycoon. Uscità prevista nel 2018 su PC e console di attuale generazione, ad eccezione di Nintendo Switch.

Monster Hunter World - Wildspire Waste Trailer

Un trailer ad alto impatto introduce le ambientazioni e i nuovi mostri di Monster Hunter World, uno dei titoli più acclamati tra quelli presenti a Colonia. Capcom punta forte su questo progetto, gli sviluppatori ci hanno confermato che il gioco sarà doppiato in italiano e godrà di numerosi contenuti gratuiti, oltre che di speciali eventi tematici a cadenza regolare. Uno dei titoli più attesi del 2018, in arrivo nella prima metà dell'anno su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Need for Speed Payback - BMW M5

Altro trailer accolto positivamente è quello di Need for Speed Payback, che mostra un frenetico inseguimento tra le strade della città. Il video introduce inoltre la nuovissima BMW M5, giocabile esclusivamente nel nuovo episodio di Need for Speed grazie alla partnership stretta tra Electronic Arts e il colosso automobilistico tedesco.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra - Monsters Trailer

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra non ha mancato di suscitare numerose attenzioni durante la Gamescom, dove WB Games ha svelato nuovi dettagli sulla campagna single player, mostrando una missione del gioco. Il trailer (qui proposto in versione italiana) permette di dare uno sguardo a personaggi, nemici, mostri e ambientazioni di Shadow of War, nuovo gioco ambientato nella Terra di Mezzo in uscita il 10 ottobre su Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4, PS4 Pro e PC Windows.

Final Fantasy XV Windows Edition - 4K Trailer

Dopo mesi di rumor e speculazioni, Square-Enix ha scelto proprio la Gamescom di Colonia per annunciare la versione PC di Final Fantasy XV, denominata Windows Edition e realizzata in collaborazione con NVIDIA. Il trailer, proposto in 4K, permette di dare uno sguardo al comparto tecnico del gioco, per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra anteprima di Final Fantasy XV Windows Edition.

Destiny 2 - Trailer di lancio

Mancano due settimane all'uscita di Destiny 2 ma Activision ha già pubblicato, oproprio in occasione della Gamescom, il trailer di lancio del gioco, acclamato da pubblico e critica. Coincidentalmente, Bungie ha svelato anche altre novità (tra cui la European Dead Zone) di cui abbiamo parlato sulle pagine di Everyeye... un gustoso antipasto in attesa della recensione prevista per il 5 settembre.

Age of Empires IV - Reveal Trailer

Annunciato a sorpresa durante un livestream celebrativo dedicato alla serie, Age of Empires IV è stato uno dei giochi più chiacchierati della fiera tedesca. Purtroppo Microsoft non ha diffuso dettagli di alcun tipo sulla produzione, la casa di Redmond ha però rivelato la data di uscita di Age of Empires Definitive Edition e ha confermato che anche Age of Empires II e III godranno dello stesso trattamento.

ARMS - Lola Pop

Dopo Max Brass, Lola Pop è il prossimo personaggio a fare il suo ingresso nell'arena di ARMS. Alla Gamescom, Nintendo ha diffuso il primo trailer di questa coloratissima lottatrice, in arrivo nelle prossime settimane come aggiornamento gratuito. Il vido permette di vedere non solo il coloratissimo look di Lola, ma anche le sue principali abilità.



