Gamescom 2017: i migliori giochi della fiera tedesca

Sebbene le sale della Koelnmesse ospitassero un buon numero di titoli interessanti, l'ultima edizione della Gamescom sarà certo ricordata come la più ricca degli ultimi anni,. D'altronde parliamo di un trend ormai evidente: la Gamescom nasce come un appuntemento dedicato principalmente ai consumatori, e quella è la forma che meglio si adatta alla collocazione della fiera nell'attuale calendario degli eventi estivi dedicati al mondo dei videogiochi.

Malgrado queste premesse, la kermesse ci ha comunque offerto la possibilità - golosa - di mettere le mani su alcuni dei titoli occhieggiati durante lo scorso E3, e perfino su qualche gradita sorpresa. Ora che la nostra trasferta è ormai giunta al bicchiere della staffa, è tempo di tirare le somme dell'esperienza parlando dei titoli che più ci hanno colpito nel corso dell'evento germanico.

Monster Hunter World

Dopo aver faticato a contenere l'eccitazione durante la demo hands-off di Los Angeles, l'appuntamento con la fiera tedesca ci ha finalmente permesso di posare gli artigli sulla prima versione giocabile di Monster Hunter World, capitolo che segna il ritorno della serie su piattaforme da salotto.

Nel corso della nostra lunga "prova su strada", abbiamo potuto confermare tutte le buone impressioni suscitate dal primo contatto con il gioco. Il gameplay di Monster Hunter World rappresenta una naturale evoluzione di quello che, da sempre, rende la saga venatoria di Capcom un'esperienza speciale, unica. Un'evoluzione che si muove nel massimo rispetto della storia ludica del franchise, con l'intento di offrire un'esperienza adatta sia ai cacciatori di vecchia data che ai giocatori che, proprio con Monster Hunter World, si avvicineranno per la prima volta al brand. Il risultato è un prodotto già molto promettente, dotato di un potenziale innovativo che la serie non ha mai conosciuto. L'unico vero punto debole del titolo rimane, al momento, un comparto tecnico tutt'altro che stupefacente, ancora da rifinire a fondo. Gli svilippatori di Capcom hanno però tutto il tempo per farlo, dato che il titolo è attualmente previsto per un generico 2018.

Dishonored: La Morte dell'Esterno

Ambientata a pochi mesi di distanza dalla conclusione del secondo capitolo della saga, Dishonored: La Morte dell'Esterno cala i giocatori nei panni Billie Lurk, luogotenente e fedele alleata dell'assassino Daud. Proprio per aiutare il letale Daud nella sua ultima impresa, l'omicidio della misteriosa entità nota come l'Esterno, Billie si troverà trascinata in una spirale di follia e morte, riecheggiante dei fantasmi del suo oscuro passato.

La missione affrontata in quel di Colonia aveva come obiettivo la ricerca di un pugnale mistico, parte della collezione di uno degli uomini più ricchi di Karnaka. Pur annoverando una discreta quantità di abilità inedite, il DLC non si distacca in alcun modo dalla formula - decisamente appagante - utilizzata dal gameplay del secondo capitolo della serie, ma anzi accoglie i giocatori in un constesto ludico familiare nel quale confluisce, come di consueto, tutto il talento del team di Arkane per la creazione di dinamiche di gioco non lineari, estremamente malleabili. Su queste note, è un piacere scoprire che la modalità New Game Plus del DLC permetterà ai giocatori di equipaggiare Bille con alcune delle abilità in dotazione ai protagonisti del secondo capitolo. La prova con Dishonored: La Morte dell'Esterno ci ha offerto, in definitiva, buoni motivi per attendere con impazienza il contenuto scaricabile, previsto per il prossimo 15 settembre.

Biomutant

Sviluppato dallo studio Experiment 101, Biomutant è uno dei pochi giochi interamente inediti annunciati nel corso di questa Gamescom 2017. Il progetto è un action rpg open-world ambientato in un mondo rigoglioso e verdeggiante, minacciato dall'incessante avanzare di una misteriosa corruzione. Nei panni di una creatura mutante dall'aspetto di un procione battagliero, il giocatore si ritroverà a dover determinare con le sue azioni il futuro del pianeta e dei suoi abitanti animali, divisi in sei tribù caratterizzate da precisi rapporti di forza.

Rapporti sui quali il protagonista potrà influire con le sue azioni, grazie anche a un sistema di scelte morali che, seppur non particolarmente innovativo, ci è sembrato piuttosto intrigante. Sebbene non ancora rifinito a puntino, anche il combat system ci è parso dotato di un discreto potenziale, con buone doti ritmiche e tutta la varietà garantita da un sistema di crafting delle armi sorprendentemente stratificato e profondo. Il cuore pulsante del gameplay sono però, come da titolo, le mutazioni che il protagonista potrà sviluppare sia per reagire in maniera adattiva alle minacce di un ambiente decisamente ostile, sia per arricchire il suo potenziale letale con una buona varietà di poteri come telecinesi o elettrocinesi. Particolarmente avvincente, infine, la promessa che il giocatore sarà in grado di decretare le sorti del mondo in totale libertà, operando sia come agente della corruzione che come salvatore della natura.

The Evil Within 2

Dopo aver turbato i nostri sensi con un trailer d'annuncio di sicuro effetto, sparato durante quel gran carrozzone ricco di novità che è stata la conferenza di Bethesda all'E3, lo sviluppatore statunitense ha approfittato dell'occasione offerta dalla kermesse teutonica per mostrare al pubblico la prima demo giocabile di The Evil Within 2, seguito diretto delle peregrinazioni da incubo del detective Sebastian Castellanos.

Seppure ancora un po' farraginoso, il gameplay del titolo ci è sembrato un'evoluzione positiva di quello del predecessore, al netto di una mole suggestiva decisamente impressionante, alimentata dal valore di un comparto artistico in grado di trasformare ogni ambientazione in un'oscuro crogiolo di orrori onirici. L'atmostera è densa, marcia, debilitante, forte di influenze immaginifiche che, in questo secondo capitolo, ci sono apparse più vicine alla tradizione orrorifica occidentale. Al momento gli unici veri dubbi riguardano un comparto tecnico non eccezionale che, anche su PC e in 4K, ci è sembrato ancora un po' troppo grezzo, malgrado la coerenza di questa "patina di sporcizia" con l'estetica e il feel generale del titolo.

Dragon Ball FighterZ

Il nuovo gioco di Arc System Works continua a confermarsi come uno dei titoli più interessanti tra quelli presenti nella lineup di Bandai Namco. La nuova build portata dal publisher alla Gamescom ci ha permesso di approfondire le meccaniche di squadra del titolo, in grado di garantire uno spessore strategico veramente notevole alla frenesia marziale del tecnicissimo picchiadura. All'atto di assemblare il proprio trittico di guerrieri, il giocatore dovrà tenere in considerazione le abilità di supporto di ogni singolo combattente e i rapporti che legano i membri del proptio team.

Meccaniche che vanno a inserirsi in un quadro ludico ispiratissimo, vero punto di svolta per i titoli di genere legati all'immaginario fumettistico del leggendario Akira Toriyama. A tal proposito, il team di sviluppo ci ha offerto qualche timido indizio sulla modalità storia del titolo, che vedrà il ritorno dell'antroide 16 dal mondo dei morti per motivi non ancora chiari. Stando alle parole dello sviluppatore, con la modalità storia di Dragon Ball FighterZ ci semberà di "giocare a un film di Dragon Ball". Una promessa assolutamente entusiasmante, specialmante considerando la qualità del contesto ludico. Durante la fiera, infine, sono stati presentati due nuovi membri del roster (le versioni Super Saiyan Blu di Goku e Vegeta) e abbiamo potuto cimentarci per la prima volta con i moveset - ispiacevolmente variegati - di C-16, C-18, Piccolo e Crillin.

Breakaway

Una delle sorprese più interessanti cui siamo incappati tra le hall della Koelmesse è Breakaway, nuovo titolo sviluppato da Double Helix per Amazon Game Studios. Si tratta di un team-brawler profondo e intuitivo, caratterizzato da una formula che pesca a piene mani dal mondo dei MOBA, qui condita con dinamiche "sportive" piuttosto intriganti. Composta la nostra squadra di 4 combattenti, scelti tra le maglie di un roster vario e ben caratterizzato, dovremo affrontare il team nemico cercando al contempo di raccogliere una sfera chiamata Relic, che dovremo riuscire a portare alla base avversaria per guadagnare preziosi punti.

Il gioco di Double Helix punta chiaramente al sempre più congestionato panorama degli sport digitali, ormai così affollato da sembrare inaccessible. Eppure l'efficacia del gameplay e delle meccaniche del titolo, unite a un comparto tecnico e artistico piuttosto convincenti (sebbene quest'ultimo sia svincolato da una lore ben definita) ci fanno comunque ben sperare sul futuro del gioco, dotato con tutte le carte in regola per dire la sua nel panorama degli e-Sports.