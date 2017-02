Ghost Recon Wildlands: grafica, prestazioni e benchmark della beta PC

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

La closed beta di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ha permesso agli utenti PC, Xbox One e PS4 di testare in anticipo il nuovo tripla A targato Ubisoft. Sono in molti ad aver provato il gioco in giro per il mondo, del resto si tratta di un titolo su cui il publisher francese punta forte. Le premesse sono ottime, essendo di fronte ad un open world potenzialmente sterminato, che a detta della stessa Ubisoft è il mondo di gioco più grande che abbia mai creato. Considerate anche le dimensioni della mappa, qualche compromesso è necessario per rendere il carico computazionale gestibile da PC e console, ma nonostante questo il nostro primo impatto è stato positivo con la grafica del gioco su computer. Di primo acchito si rimane colpiti dalla vastità dell'ambientazione e dalla sua caratterizzazione, ma basta poco per rendersi conto che il team di sviluppo ha ancora del lavoro da fare sul fronte grafico e dell'ottimizzazione prima dell'arrivo del titolo sul mercato, almeno nella sua incarnazione per PC.

Requisiti minimi e opzioni disponibili

Allo stato attuale, il titolo Ubisoft mostra luci e ombre dal punto di vista grafico. Da un lato abbiamo un colpo d'occhio generale molto buono, come testimoniano anche gli screenshot che abbiamo fatto, dall'altro però ci sono diversi problemi sia nella rappresentazione grafica, sia nell'ottimizzazione. Ma andiamo con ordine, e partiamo dai requisiti hardware necessari per far funzionare correttamente la beta su PC. Ubisoft ci è andata piuttosto leggera con i requisiti minimi, proponendo un processore i5-2400 o un AMD FX-4320, con 6 GB di RAM e una GPU tra la GTX 660 o la R9 270X, con 2 GB di VRAM. Quelli consigliati prevedono invece un Intel i7-3770 o un AMD FX-8350, insieme a una GTX 1060/R9 390/RX480 con almeno 4 GB di RAM. Si tratta di requisiti che, alla luce dei nostri benchmark e di quelli svolti da altre testate online, appaiono per ora piuttosto ottimistici, nonostante il menù delle impostazioni grafiche sia ricco di opzioni.

Nella sezione "Video" si può agire sulla risoluzione, sul V-Sync e sul limite al frame rate, mentre in "Grafica" troviamo tutti i settaggi relativi alla qualità del rendering. Chi non vuole smanettare con i parametri trova quattro impostazioni già pronte, da "Basso" fino a "Molto Alto", mentre chi vuole agire direttamente sui parametri del gioco trova un'ampia disponibilità di opzioni. L'anti aliasing è presente con due tecniche, il FXAA e il Temporal AA, mentre l'occusione ambientale si può impostare su SSBC o su HBAO+, la prima creata da Ubisoft la seconda da NVIDIA. Sempre da qui sono gestibili le ombre, la distanza di rendering, il livello di dettaglio generale, la qualità del terreno e delle texture e molto altro, per un menù grafico piuttosto ricco.

In via di sviluppo

Nelle opzioni grafiche Ubisoft ha inserito un comodo benchmark interno, utile per ottenere parametri di confronto oggettivi sulle prestazioni del titolo. Abbiamo testato il tutto con un PC composto da una CPU Intel i7 6700K, una GTX 1080 Gaming X 8G targata MSI, 16 GB di RAM e schermo 4K. Configurato il titolo al massimo, compreso Anti aliasing e HBAO+, abbiamo iniziato la nostra serie di benchmark, che hanno dato esiti piuttosto particolari. In 4K al massimo del dettaglio Ghost Recon Wildlands gira a una media di 30 frame al secondo; con le stesse impostazioni ma alla risoluzione di 2560x1440 si sale a 50 fps, mentre in Full HD si arriva a superare la soglia dei 60 fps, 64 per la precisione. Come spesso accade, il gaming 4K non gode di un frame rate elevato, nemmeno sulla nostra GPU di fascia alta. Abbiamo allora cercato di abbassare leggermente il dettaglio per cercare di far salire il frame rate, scoprendo però che l'engine reagisce in modo piuttosto atipico ai settaggi scelti. Eliminando del tutto anti aliasing e occlusione ambientale, due effetti che di solito hanno un impatto marcato sulle prestazioni, il frame rate del benchmark in 4K è salito a 34 fps medi, solo 4 in più rispetto al test effettuato con il titolo al massimo del dettaglio.

Non certo un buon risultato, che ci ha portato a effettuare test specifici anche per i preset grafici pensati per il gioco. In 4K e con i dettagli su "Molto Alto", Ghost Recon Wildlands pareggia il benchmark effettuato con le impostazioni personalizzate, settate al massimo disponibile (del resto cambia davvero poco), fermandosi a 30 fps; su "Alto" invece si sale a 35, mentre su "Medio" si toccano i 40 fps medi. Solo abbassando il preset su "Basso" si raggiungono i 63 fps, ma in questo caso il dettaglio scende a tal punto che le texture del terreno non vengono praticamente disegnate. Precisiamo inoltre che, anche con le impostazioni al massimo, il menù di configurazione indica poco meno di 4 GB liberi di VRAM sulla nostra GTX 1080 con 8 GB di GDDR5X. Lo scenario non è certo migliore nei test che abbiamo effettuato in-game, che vanno però presi con le pinze perché il risultato varia in base al luogo scelto per fare la prova. Abbiamo percorso in moto lo stesso percorso per tre volte, rilevando per il 4K prestazioni identiche a quelle del benchmark interno, 30 fps medi quindi, mentre in 2K si arriva a 39 fps e in Full HD a 53, più bassi rispetto ai 50 e ai 64 fps riscontrati a queste risoluzioni nel test sintetico. Se i benchmark non disegnano un quadro molto ottimistico sulla scalabilità del titolo, una volta avviato il gioco il primo impatto è piuttosto positivo.

Un esempio di texture non caricate correttamente. Il glitch dei cavi.

Le texture offrono un'eccellente definizione, con un efficace uso delle tessellation per il terreno, molto dettagliato. La vegetazione è fitta e rigogliosa, per una resa finale decisamente convincente, che ricorda vagamente quella di Far Cry 4 ma anche quella di The Witcher 3 nel movimento degli alberi. La distanza visiva è estesa, ma permane qualche dubbio a causa di una leggera foschia che si palesa sulla lunga distanza. Abbiamo evidenziato fenomeni di pop up che alle volte diventano piuttosto evidenti, colpendo sia i veicoli che si incontrano per strada sia, in minima parte, la vegetazione circostante. Non sono mancati nemmeno glitch grafici, come quello dei cavi, e nemmeno problemi di caricamento delle texture, che alle volte impiegano davvero troppo per essere caricate correttamente, come evidenziato dalle immagini poco sopra.