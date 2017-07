Hearthstone Cavalieri del Trono di Ghiaccio: svelata la carta Trappola Venefica

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Mancano poche settimane al momento in cui il Flagello busserà alla Locanda e Blizzard, come suo solito, ha infarcito il percorso di avvicinamento con eventi speciali e molte sorprese, tra cui spicca (ovviamente col contagocce) un appuntamento attesissimo dai giocatori: il card reveal. La nuova espansione, proprio come accaduto con Viaggio a Un'Goro, sarà composta da 135 carte inedite dedicate questa volta alla piaga non morta e ai suoi paladini provenienti dalle fredde lande del Northrend. Nei giorni scorsi ne abbiamo viste alcune veramente interessanti, che promettono di vivacizzare le ladder e donare un po' di brio al - sempre troppo poco dinamico - meta. Tra quelle svelate in questi giorni di grande fermento, spicca un certo Professor Putricide, una delle due leggendarie del Cacciatore (l'altra è, ovviamente, la controparte non morta del buon Rexxar). Avete presente l'alchimista non morto al servizio del Re dei Lich che è possibile trovare mentre si aggira per i meandri della Cittadella? Ecco, proprio lui.

Ora potrà fare bella figura nei mazzi del Cacciatore con un buon 5/4 da quattro mana, anche se è l'effetto che a noi interessa di più. L'alchimista pazzo, infatti, dovrebbe garantire una certa versatilità alla classe di Rexxar favorendo, finalmente, un particolare archetipo che sinora non è mai riuscito a trovare grande spazio, nemmeno dopo Un'Goro: quello del secret hunter. L'effetto "Dopo che hai giocato un segreto, metti un segreto casuale in campo" si sposa alla perfezione con ciò che stiamo per rivelarvi. Grazie a Blizzard, infatti, abbiamo l'opportunità di mostrarvi in esclusiva una nuova carta che andrà ad arricchire la collezione del Cacciatore. Ecco a voi Trappola Venefica!Come potete notare, si tratta di una carta rara estremamente interessante per dare una decisa spinta all'archetipo di cui parlavamo poc'anzi. Trappola Venefica (Venomstrike Trap, in lingua originale) ha un effetto davvero interessante: "Quando un tuo servitore viene attaccato, evoca un Cobra Imperatore 2/3 con Veleno". Come vedete, rappresenta una buona pescata da due mana che va ad aggiungersi alla lunga lista dei segreti che il cacciatore può già vantare. Il mazzo, inoltre, potrà godere degli effetti di alcune carte che, finalmente, favoriranno il draw o la giocata delle trappole del Cacciatore. La prima fra tutte è, chiaramente, la già citata new entry Professor Putricide (anche se l'effetto di quest'ultimo è randomico ma gestibile); segue a ruota la Cacciatrice Mascherata (un 3/4 da 3 mana che riduce a 0 il costo dei segreti). In potenza, può comunque aiutare anche l'attivazione dell'effetto dell'Arco del Falco, il quale ottiene +1 Integrità quando viene rivelato un segreto.Trappola Venefica, a ben vedere, assomiglia molto all'effetto della classica epica Trappola di Serpi ("Quando un tuo servitore viene attaccato, evoca tre Serpi 1/1") potenziato a dovere. L'evocazione di una Bestia 2/3 con l'abilità Veleno - sempre riesumato dal Set Classico - potrebbe rivelarsi davvero utile (nonostante non abbia Provocazione) per mantenere il controllo della board e avere un discreto punto d'appoggio per il turno successivo.

Ricordiamo che il Cacciatore ha la possibilità di evocare direttamente Bestie sul terreno grazie al Rantolo di Morte di diverse creature e, appunto ai segreti già in nostro possesso, come Trucco Felino. Insomma, Trappola Venefica sembra essere tra le carte più interessanti viste sino ad ora. Ancora qualche settimana e il Cacciatore, nel suo rinnovato archetipo, potrebbe far nuovamente capolino nella parte alta della classifica di gradimento dei giocatori. Non ci resta che continuare a seguire da vicino il reveal delle nuove carte (non mancheranno sorprese, ci scommettiamo), attendendo con trepidazione il gelo intenso che ad agosto colpirà la Locanda e i suoi Eroi.