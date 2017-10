Hearthstone: conosciamo i 16 finalisti dell'HCT Summer 2017

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

I Summer Playoff, i quali ci hanno tenuti col fiato sospeso per tutta l'estate, si sono ormai conclusi. Ora è giunto il momento di scoprire chi saranno i sedici contendenti che parteciperanno alla finale mondiale dell'Hearthstone Championship Tour per conquistare un montepremi di tutto rispetto.

Al vincitore spetteranno, infatti, ben 60.000 dollari; mentre al secondo e al terzo andranno, rispettivamente, 40.000 e 20.000 dollari. Sembra, comunque, che anche i perdenti avranno le loro belle soddisfazioni.

I migliori giocatori delle 4 regioni competitive (Europa, Asia-Pacifico, Cina e Americhe) si sono affrontati per un posto alla finale dell'Hearthstone Championship Tour di Los Angeles. Come anticipavamo, sono sedici i giocatori che si sono qualificati e che scenderanno nella nuovissima Blizzard Arena di Burbank. Vediamo chi sono.

Cina

Per la regione cinese troviamo alcuni tra i campioni più conosciuti e amati dal pubblico.



Trunks, ad esempio, era sfavorito nel torneo Super Premier Spring 2017, ma ha conquistato uno dei primi 4 posti dopo aver vinto la sua fase a gruppi con un punteggio di 6 a 1. Ha proseguito partecipando a tornei a invito e all'HCT Spring Championship all'inizio di quest'anno. L'atteggiamento calmo e posato di Trunks gli è valso molti fan, e il pubblico cinese è lieto della sua vittoria nel Super Premier Summer.



BaiZe è la prima donna a essersi qualificata per un campionato di Hearthstone a livello mondiale.



JasonZhou è uno dei migliori giocatori cinesi e ha vinto i tornei Super Premier Spring 2017 e Super Premier Summer 2016. È anche arrivato tra i primi 4 nell'Hearthstone World Championship 2016.



OmegaZero ha rappresentato la Cina nell'Hearthstone World Championship dell'anno scorso, alla BlizzCon, proseguendo la sua serie positiva al Winter Championship 2017.

Europa

Nel Vecchio continente vivono alcuni tra i più forti campioni di Hearthstone di sempre.



Pavel è il campione dell'Hearthstone World Championship 2016 e, di sicuro, lo conoscerete tutti. Il dominatore della ladder da due anni a questa parte ha stracciato gli avversari europei ai Playoff assestando un perfect score fantascientifico da 10 a 0.

Oldboy è forse il giocatore con meno esperienza sul groppone. Ha iniziato a guardare gli streaming, tentato la fortuna in piccoli tornei ed è giunto infine alle competizioni professionistiche più importanti come le qualificazioni ucraine dei WESG.



Orange è un altro professionista interessante da seguire, nonostante abbia iniziato solo quest'anno a conseguire risultati importanti (ad esempio, primo al DreamHack 2017).



Amyks gioca a Hearthstone ormai da un paio d'anni e ha iniziato a trasmettere in streaming nel gennaio di quest'anno, creando una piccola community in Polonia. Sono stati i suoi fan più appassionati a spingerlo verso la competizione di quest'estate.



Asia-Pacifico

La regione asiatica, invece, racchiude una quantità incredibile di outsider in grado di riservarci delle grandi sorprese.

Uya è un professore di scuola superiore. Incoraggiato da suo fratello maggiore, ha iniziato a giocare a Hearthstone da quando è uscito in Giappone. Si è interessato alle competizioni quando ha visto il Japan Spring Championship dello scorso anno. Ai Summer Playoff ha stracciato gli avversari con un deck Paladin che gli ha permesso uno streak da 7 a 0.



Surrender ha solo vent'anni, gioca a Hearthstone ormai da un po', ma questa è la prima volta che si qualifica per un campionato stagionale.



Tom60229 è diventato uno dei giocatori più forti di Taiwan, vincendo diversi tornei regionali e resistendo anche quando la sua squadra si è dissolta nella propria divisione di Hearthstone, lasciandolo come unico rappresentante. Tom60229 vuole diventare campione del mondo di Hearthstone.



Cocosasa gioca a Hearthstone dai tempi della beta, ma finora il risultato più grande è stato a livello locale: terzo posto all'Inven Tournament 2015. Virtualmente sconosciuto, ha conquistato il pubblico con i suoi divertenti soliloqui non-stop in streaming.

Americhe

Purple ha giocato a StarCraft: Brood War quando era un ragazzino, dopodiché si è preso una pausa di 10 anni dai videogiochi prima di tornare su Hearthstone. La motivazione principale che lo spinge a giocare è la sua community di Twitch.



Empanizadas è noto sulla scena messicana di Hearthstone come un eroe della community per aver consolidato la sua reputazione grazie a una prestazione stellare con la squadra messicana nei Global Games. Dopo questo successo, ha scalato la classifica fino ai primi 4 posti nelle Copa America Summer Finals.



Nalguidan è uno tra gli streamer più famosi della scena sudamericana. È stato uno dei giocatori migliori della scena sudamericana da quando si è qualificato per l'IEM Katowice 2015. Un pilastro della sua community locale, ha recentemente rappresentato l'Argentina negli Hearthstone Global Games, guidando la squadra fino agli ottavi di finale.



YAYtears era un atleta di corsa campestre con risultati piuttosto soddisfacenti. Oggi cerca di prendere la laurea e gioca a Hearthstone.

Le fasi finali dell'Hearthstone Championship Tour, lo ricordiamo ancora una volta, si terranno dal 13 al 15 ottobre presso la nuovissima Blizzard Arena di Burbank. Se volete seguire l'evento, potete farlo nella pagina ufficiale di Twitch.