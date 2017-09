Hearthstone: Patch 9.1 e 100 gold per la giornata del Pirata

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Ormai dal 1995, il 19 settembre è universalmente conosciuta come la giornata internazionale del "Talk like a Pirate!". Di sicuro la ricorrenza non ha nulla di sacro ed è stata creata da due buontemponi statunitensi che, probabilmente, non avevano altro da fare se non biascicare frasi alla maniera - appunto - piratesca. D'altronde con due pseudonimi così, Ol' Chumbucket e Cap'n Slappy, c'era ben poco da aspettarsi dai due. Ad ogni buon conto Blizzard, lo sappiamo bene, è sempre bene attenta quando si tratta di cavalcare la simpatia e il successo di fenomeni mondial-popolari. Dopo aver rivisitato la maggior parte delle ricorrenze (e averne create di nuove per i propri titoli), il colosso di Irvine non poteva esimersi dal partecipare alle celebrazioni dedicate alla folkoloristica trovata piratesca. Per l'occasione, dunque, anche gli eroi di Hearthstone si uniscono alla festa con una nuova emote dedicata, ma non è l'unica novità. Non appena vi connetterete, riceverete in regalo ben cento dobloni d'oro che, di questi tempi (e con una nuova espansione che inizia pian piano ad avvicinarsi) non fanno di certo male alla salute.

Che ironia, però, si festeggia la giornata del Pirata e proprio l'archetipo "Pirate" si pone come uno di quelli più odiati e vituperati di tutta la storia del card game Blizzard. Poco male, tenetevi stretti quei cento Gold, vi serviranno in futuro. La festa ha segnato anche l'arrivo della Patch 9.1 e il nerf di alcune carte molto usate.

Druido mio non ti riconosco

La prima ad esser passata sotto la scure dell'aggiornamento è stata Innervazione, carta del Druido. Innervazione ha sempre rappresentato una risorsa molto importante per i giocatori: un costo zero per avere ben due Cristalli di Mana aggiuntivi per il turno in cui veniva giocata. Beh, date le potenti combinazioni sorte in questi ultimi tempi con I Cavalieri del Trono di Ghiaccio, il team di sviluppo ha preferito diminuirne l'efficacia decurtando un Cristallo di Mana dal computo. Hanno però pensato di aggiungerne uno (a ragione, secondo noi), invece, a Diffusione della Piaga (che ora va a costare 6 Mana invece che 5).

Murloc, Sciamano e Guerriero tra i "nerfati"

Altra importante carta a ricevere un "depotenziamento", questa volta del Guerriero, è Ascia Ardente il cui costo di gioco è aumentato di un punto (da 2 a 3 Mana), rendendo un po' più lenta la strategia dei Garrosh pesantemente armati. Qualcuno ha detto Pirate Warrior?Anche i poveri Murloc hanno i loro bei pensieri, di questi tempi: la descrizione della carta Condottiero Murloc è cambiata, infatti, in senso negativo: è, infatti scomparso il boost + 1 alla salute degli altri Murloc sul campo di battaglia. La sua descrizione,dunque, ora recita così: "Gli altri tuoi Murloc hanno +2 Attacco" (invece di +2 Attacco e +1 Salute).

Infine, Maleficio (carta dello Sciamano che trasforma un servitore in una Rana con provocazione) è l'ultima carta a cambiare costo, passando da tre a quattro Cristalli di Mana. In teoria le cose, per i control shaman non dovrebbero cambiare più di tanto, ma staremo a vedere nei prossimi giorni se sarà cambiato il modo di giocarla. Una volta implementate le modifiche, i giocatori potranno disincantare le carte non Base toccate dalla Patch (ovvero Condottiero Murloc e Diffusione della Piaga) ricevendo in cambio il loro pieno valore in Polvere Arcana per due settimane. Avrete quindi tutto il tempo per pensarci su.