Hellblade Senuas Sacrifice: gli scatti di Emanuele Bresciani e Cristiano Bonora

Cristiano Bonora è uno dei tantissimi esempi di "unsung heroes" della cultura videoludica italiana. Non solo ha collaborato da professionista con la prestigiosa (e defunta) rivista Super Console, ma anche a livello amatoriale è stato un operatore multimediale conosciuto e rispettato con esperimenti di webzine (ProjectRing), video-comedy su Youtube (GameShit) e di podcast (Wiskast) che a suo tempo -soprattutto Wiskast- si sono ritagliate una discreta fetta di pubblico fedele e appassionato.



A dimostrazione della sua estrema ecletticità, l'ho chiamato a collaborare a questa collection di Hellblade. Io mi sono occupato degli shot di azione e combattimento, a lui ho delegato le foto ambientali. Converrete con me che sono assolutamente notevoli e confermo che io stesso non avrei saputo fare di meglio. Se volete dare un'occhiata ai lavoro fotografici di Cristiano, potete visitare la sua pagina Flickr. Buona visione!

