Heroes of the Storm: alla scoperta di Valeera Sanguinar

Personaggio nato e cresciuto sulle pagine del fumetto ufficiale di World of Warcraft, Valeera Sanguinar è l'ultimo eroe ad unirsi all'ormai nutrito cast di Heroes of the Storm.

Avendo imparato a sopravvivere e combattere fin da piccola, dopo essere rimasta orfana, Valeera diventò presto famosa come gladiatrice insieme al druido Broll Mantodorso e Lo'Gosh, successivamente scoperto essere nientemeno che il Re perduto di Stormwind Varian Wrynn. Al fianco di Re Varian e di Broll Valeera ha partecipato a molti eventi che hanno influenzato il destino di Azeroth, come il primo tentativo di pace fra Alleanza e Orda, lo smascheramento delle trame di Onyxia e il salvataggio di Med'an dalle grinfie del culto del Martello del Crepuscolo.

Nella sua versione legata al Nexus, Valeera è un'Assassina melee che porta sul campo di battaglia le meccaniche tipiche della classe Rogue di World of Warcraft, come la barra dell'energia dalla ricarica veloce, i punti combo, una notevole quantità di abilità che infliggono debuff e, soprattutto, lo stealth senza limitazioni di tempo. Quest'ultima caratteristica, attivabile in qualsiasi momento, permette di utilizzare un set di Abilità di base completamente differente, aumentando così le opzioni tattiche a disposizione del giocatore.

Le Abilità Base ed Eroiche

Come già accennato il Tratto distintivo di Valeera Sanguinar è la Sparizione, un'Abilità attivabile che permette di svanire in qualsiasi situazione, anche durante un combattimento. Oltre a non avere alcuna limitazione di tempo, Sparizione aggiunge un bonus alla velocità di movimento del 10% e, soprattutto, rende il personaggio incorporeo per un intero secondo di gioco, permettendogli di attraversare le altre unità e di non essere rilevato in alcun modo.

Passiamo adesso alle Abilità di Base. Con Assalto Funesto Valeera scatta in avanti per una discreta distanza, infliggendo danni a tutte le unità presenti sul suo percorso. Nel caso colpisca un Eroe avversario lo scatto viene interrotto e il tempo di ricarica passa da 5 secondi a 1 secondo.

Si tratta di un'abilità molto versatile, che può essere utilizzata sia per iniziare uno scontro che per distanziare un inseguitore, nell'attesa di poter attivare Sparizione, oppure per raggiungere un nemico in fuga e attivare la finisher Sventramento.

Durante lo Stealth la skill viene sostituita da Agguato, un attacco singolo che infligge un'ingente quantità di danni al bersaglio selezionato. Entrambe le Abilità conferiscono 1 Punto Combo. Grazie Vortice di lame, invece, Valeera infligge danni ad area intorno a sé e guadagna 1 Punto Combo per ogni Eroe colpito. Un'abilità abbastanza chiara nello scopo, ovvero ottenere rapidamente il maggior numero possibile di Punti Combo da usare - come vedremo - nella finisher. In modalità Occultamento invece troviamo Colpo basso, Abilità che fa poco danno ma, fatto importante, stordisce (o "stunna", per gli anglofili) il nemico per 1,5 secondi e aggiunge 1 Punto Combo.

Ed eccoci quindi a Sventramento, la tanto decantata "finisher" di Valeera, che infligge danni crescenti in base al numero di Punti Combo posseduti. Con il passare dei livelli la quantità di danni inflitti alla massima potenza diventa sempre più ingente. L'alternativa in Occultamento è Garrota, che infligge una discreta quantità di danni istantanea, più del doppio degli stessi nei secondi successivi, silenzia il bersaglio per 2 secondi e aggiunge 1 Punto Combo. Le Abilità Eroiche si distinguono da quelle degli altri Assassini in quanto non provocano danni ma forniscono un importante vantaggio tattico al personaggio. Bomba Fumogena, ad esempio, inonda l'area intorno a sé con una cortina fumogena, che invisibile Valeera: al suo interno l'assassina può eseguire tutti gli attacchi e le Abilità senza timore di essere scoperta; il personaggio inoltre può attraversare le altre unità guadagna 25 punti Resistenza, ovvero riceve danni ridotti del 25%. Dura 5 secondi.

Manto dell'Ombra è invece una versione potenziata di Sparizione, che attiva automaticamente il Tratto, nel caso non lo sia già, e in più rimuove all'istante qualsiasi danno DoT (Damage over Time) attivo, conferisce 1 secondo di status Inarrestabile e 75 punti Resistenza Magica, che riducono i danni magici ricevuti del 75%.. Il tempo di ricarica ridotto, solo 18 secondi, aumenta la capacità del personaggio di eseguire imboscate letali e fuggire rapidamente dal pericolo.

Talenti e considerazioni

Valeera è un personaggio piuttosto delicato, sfornito di qualsiasi capacità di auto-sostentamento al di fuori dei bonus alla Resistenza delle due Abilità Eroiche e talenti come Pronta Difesa (livello 1), che fornisce una carica di 50 punti Resistenza per ogni Punto Combo consumato con la Sventramento, e dell'Abilità secondaria Tè di Sboccialesto (livello 16), che ripristina all'istante 100 punti Energia.

Per il resto si tratta di potenziamenti mirati esclusivamente al rendere più letali le già pericolose abilità base del personaggio, oppure infliggere importanti debuff ai nemici, come le Abilità secondarie Veleno Paralizzante (livello 1, il prossimo attacco magico inflitto rallenta del 25% la velocità di movimento del bersaglio per 3 secondi) e Veleno Tossico (livello 4, che riduce riduce del 50% le cure ricevute dal nemico per i 4 secondi dopo aver ricevuto un attacco magico).

Ci sono anche i Talenti Emorragia (livello 4, i danni dell'Auto-attacco di Valeera sui nemici affetti da Garrota aumentano del 25%), Fendenti Furiosi (livello 7, se Valeera effettua con successo uno Sventramento con 3 Punti Combo, i suoi prossimi 3 Auto-Attacchi vengono scagliati con una velocità d'attacco superiore del 150%), Accecamento (livello 13, i nemici colpiti da Colpo Basso vengono accecati, per 2,5 secondi, al termine del debuff di stordimento), Strangolamento (livello 13, riduce del 25% i danni da Abilità inferti dalla vittima di Garrota per 7 secondi) e Rimozione Armatura (livello 16, i nemici vittima di uno Sventramento da 3 Punti Combo hanno la Resistenza ridotta di 25 punti, ovvero subiscono il 25% di danni in più, per 2 secondi).

Non mancano inoltre Talenti atti a sfruttare gli status alterati dei nemici, come Fato Ineluttabile (livello 16), che aumenta del 50% i danni inferti da Assalto Funesto ai nemici silenziati, immobilizzati o storditi, aggiungendo un secondo Punto Combo, e Perforazione (livello 16), che permette agli Auto-Attacchi di Valeera di mantenere indefinitamente attivo il DoT di Garrota sullo sfortunato bersaglio.

Fra i Talenti rilevanti da tenere in considerazione nella costruzione della propria build vogliamo citare Vigore (quest di livello 1), che aumenta la velocità di rigenerazione dell'Energia con ogni globo di Energia accumulato e, a quota 20, aumenta l'Energia massima da 100 a 120, Morte dall'Alto (livello 13), che teletrasporta Valeera alle spalle della vittima, prima di eseguire Agguato, Ombre Avvolgenti (livello 20), che associa i bonus di Manto dell'Ombra a Sparizione e Assassina Notturna (livello 20), che riduce di 3 secondi il cooldown di Sparizione (8 secondi, di default).

In definitiva, Valeera Sanguinar è un personaggio non troppo impegnativo da comprendere, ma complesso da padroneggiare: bisogna imparare a studiare il campo di battaglia e capire quando e dove attaccare il nemico.

La mancanza di skill di recupero rende necessario conoscere i propri limiti e capire quando ritirarsi, nel caso non ci sia nei paraggi un Supporto in grado di curarci e sostenerci mentre seminiamo morte e distruzione. Detto questo, non vi aspettate che una Valeera vi aiuti a uccidere i creep nella linea oppure si impegni a colpire il forte che state ingaggiando, ma se siete a un passo dalla morte e un nemico vi insegue, l'Ombra dei Senza Corona potrebbe salvarvi la vita con un provvidenziale Colpo Basso.