Heroes of the Storm: Lucio da Overwatch è il nuovo eroe del Nexus

L'arrivo di un nuovo Eroe in Heroes of The Storm è sempre celebrato come una festa, che diventa ancora più vivace quando a scendere nel Nexus è Lúcio, direttamente da Overwatch.

Nato come umile DJ nelle favelas di Rio De Janeiro, Lúcio Correia dos Santos è diventato un combattente per la libertà quando la Vishkar Corporation, ingaggiata dai corrotti leader locali, ha tentato di imporre il proprio ideale di città dogmatica sulla popolazione. Sfruttando la tecnologia sonica rubata alla Vishkar, Lúcio ha guidato una rivolta popolare che ha cacciato la multinazionale dalle favelas e lo ha trasformato in un eroe nazionale, nonché in una star nel panorama musicale internazionale.

Come la controparte in Overwatch, Lúcio è un Support estremamente mobile che, pur non possedendo una grande capacità di burst healing, vanta un flusso curativo costante e la possibilità di cambiare al volo la musica riprodotta dal suo apparato musicale, passando a un boost alla velocità di movimento molto utile sia per effettuare inseguimenti che per evadere dalle attenzioni di nemici troppo appiccicosi.

Rejuvenescência

Così come accaduto per la collega Tracer, anche l'incarnazione nel Nexus di Lúcio si presenta come un'unità capace di camminare e sparare allo stesso momento verso il bersaglio inquadrato; questa caratteristica permette sia di fornire una costante distrazione del nemico, sia di continuare ad attaccarlo durante il ripiegamento.

Altro elemento di mobilità fondamentale è l'abilità passiva Corsa sui Muri che, come intuibile dal nome, permette al personaggio di agganciarsi e scivolare lungo pareti e strutture dell'arena (a parte i cancelli), aumentando del 20% la velocità di movimento e, soprattutto, attraversando qualsiasi unità presente sul percorso. L'abilità che ha reso famoso Lúcio su Overwatch, nonché uno dei Support più importanti del suo meta, ovvero Vibrazioni (W), o Crossfade per chi gioca nella lingua di Albione, è ovviamente presente e continua ad essere l'asset principale del personaggio nel gioco. In questo caso è possibile constatare l'effettiva capacità curativa dell'abilità, ovvero Vibrazioni Curative, grazie al visualizzatore di danni e cure attivabile nell'interfaccia: all'inizio ogni "impulso" equivale a soli 3 HP, per poi aumentare fino a 5 HP una volta raggiunto il livello 20. Potrà sembrare ancora molto poco, ma vi basti sapere che il flusso curativo supera i 6 impulsi al secondo. Considerando che l'unico altro Support dotato di cure AoE, ovvero Alachiara, conta sicuramente una maggiore quantità di HP curati, ma a intervalli di 4 secondi alla volta, le capacità di sostentamento di Lúcio si rivelano leggermente superiori, sulla lunga distanza. L'altra faccia dell'abilità, ovvero Vibrazioni Rapide, aumenta la velocità di movimento di Lúcio e dei compagni presenti nel raggio d'azione del 15%, circa la metà del bonus conferito dalle cavalcature ma molto utile per i personaggi che non ne sono dotati, come per esempio Lunara, Sergente Hammer, Rehgar e i Vichinghi Sperduti. Abilità strettamente legata a Vibrazioni è Volume al Massimo (E), che ne potenzia gli effetti benefici. Il bonus di Vibrazioni Rapide, per esempio, aumenta a 45% (significativamente più veloce persino di una mount), mentre Vibrazioni Curative diventa 5 volte più efficace.

La terza Abilità di base è il classico attacco secondario visto in Overwatch, ovvero Onda Sonora (Q), che colpisce tutti i nemici in un arco d'azione e li respinge. Sfortunatamente non esistono strapiombi o pozzi senza fondo in cui scagliare gli Eroi avversari, ma questa abilità continua ad essere molto utile per sparigliare le mischie più tese e tentare di salvare sé stessi e i compagni in fin di vita da possibili attacchi melee dall'esito letale.

La prima Abilità Eroica non poteva essere altri che Barriera Sonora che, come accade in Overwatch, conferisce a Lúcio e compagni nei paraggi una massiccia quantità di scudi, che decade nei successivi 6 secondi. La riproduzione della skill è così accurata da includere la finestra di circa un secondo fra l'inizio del cast e l'effettiva attivazione degli scudi, durante il quale può essere interrotta da un nemico con la giusta presenza di spirito (come una Valera mimetizzata e pronta a usare Colpo Basso oppure il classico Tritacarne con il Gancio carico).

La seconda Eroica, invece, è molto più interessante perché rappresenta la prima volta in cui le Vibrazioni del nostro danneggiano i nemici, oltre che potenziare gli alleati. Amplificazione Inversa, infatti, affligge gli avversari con l'effetto opposto della Vibrazione attualmente attive per 4 secondi, prosciugandone costantemente la salute oppure dimezzandone la velocità di movimento, ma senza subire gli effetti di un eventuale utilizzo di Volume al Massimo. Entrambe le abilità eroiche trovano facile applicazione all'inizio dei teamfight, sia come ausilio per i compagni sia per la capacità di ridurre la velocità di un intero gruppo di nemici, esponendoli alla piena furia di un gruppo ben coordinato.

Arrenditi al ritmo!

Come già ampiamente dimostrato sulla scena competitiva di Overwatch, il ruolo elettivo di Lúcio nel metagame di Heroes è quello del curatore secondario, o dello "off-Support". Oltre alla sua capacità curativa costante, infatti, è proprio il boost alla velocità di movimento dei compagni a rappresentare il punto di forza del personaggio, che permette ai compagni di iniziare ed evadere i teamfight con molta facilità, grazie soprattutto al tempestivo uso di Vibrazioni al Massimo. Non stupisce il fatto, quindi, che i primi Talenti selezionabili potenzino il raggio d'azione dell'Abilità Vibrazioni e l'efficacia del bonus di Vibrazioni Rapide, come Movimento Sincronizzato e Tempo al Massimo, entrambi di livello 1.

Simpatica inoltre la presenza, al livello 7, del Talento Boombox, che posiziona sulla mappa un amplificatore sintonizzato sulla stessa traccia del personaggio e, per giunta, adegua il volume quando si attiva Vibrazioni al Massimo. I primi Talenti che influiscono su Vibrazioni Curative si trovano al livello 16, sotto forma di Rejuvenescência e Unisono, che rispettivamente aggiungono un 3% della salute massima degli alleati soggetti alle cure e un 40% fisso di cure quando si attiva Vibrazioni al massimo. Anche Camminata sui Muri vanta una serie di Talenti che ne migliorano le prestazioni, il più utile dei quali è senza dubbio Ritmo Inarrestabile (13), che rende Lúcio immune agli effetti di rallentamento e immobilizzazione finché rimane attivo il bonus al movimento di camminata. L'efficacia di questo talento risulta evidente soprattutto nelle mappe con zone "giungla" molto fitte nonché in quelle con due sole corsie, in cui capita molto spesso di scontrarsi con i nemici in spazi abbastanza ristretti, ergo con molte pareti su cui spostarsi e tenere vivo il bonus di movimento. Certo, ci sarebbe anche Slide (1), che aumenta al 70% il bonus di velocità quando si scivola vicino a un Eroe nemico, ma l'estrema situazionalità dell'evento la rende poco pratica e, soprattutto, pericolosa da ricercare durante un teamfight, senza tralasciare il fatto che al livello 1 ci sono altri talenti più "rilevanti" da scegliere. Il level cap, una volta tanto, presenta Talenti alternativi a quelli che potenziano le Eroiche: Traccia Bonus, per esempio, rinnova l'amplificazione dovuta a Volume al Massimo se viene switchata la Vibrazione durante l'esecuzione, mentre Synaesthesia Auditiva trasforma Volume al Massimo in un'utilissima abilità che rimuove gli effetti di stordimento, rallentamento e immobilizzazione sugli alleati nel suo raggio d'azione, oltre che sullo stesso Lúcio (stordimento a parte, si intende). Entrambi i talenti risultano molto utili negli scontri protratti, perché permettono a un off-Support di fornire il massimo di entrambe le proprie abilità nel giro di 5-6 secondi, oppure di cancellare i debuff di crowd control più pericolosi.