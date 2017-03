Heroes of the Storm: Probius

Dei quattro archetipi su cui si basa il gameplay di Heroes of the Storm, quello dello Specialista è sicuramente il più "particolare". Caratterizzato da Abilità molto variegate, ogni Specialista ricopre un ruolo diverso sul campo di battaglia, che può variare dal "minion master" all'"artiglieria semovente", passando per il sabotatore di creep, strutture ed eroi avversari.

Nuovo ingresso di questa categoria peculiare è Probius, drone Protoss proveniente da StarCraft II che, pur non vantando grosse capacità contro i nemici "importanti", possiede i mezzi per stabilirsi come un laner efficiente.



Servono più Piloni

Il fatto che lo stesso sistema di "valutazione" interno del gioco indichi la difficoltà di approccio come "Alta" è indicativo di come Probius non sia un personaggio pensato per i neofiti, e che richieda una conoscenza profonda sia dei limiti propri che dei nemici per poter essere sfruttato a pieno.

Il Tratto distintivo di Probius, come ampiamente prevedibile, è l'Abilità Evoca Pilone (D), che materializza sul campo fino a 2 Piloni Protoss; questi ultimi generano un campo energetico che non solo recupera costantemente gli MP del personaggio, ma permette anche l'evocazione del Cannone Fotonico.

I Piloni sono attaccabili dai nemici e non dispongono di tanti HP, quindi il consiglio di base è di piazzarli nelle zone d'ombra, o comunque fuori dalla portata diretta dei nemici. Il rifornimento di MP non è l'unico bonus conferito dai Piloni; al livello 13, infatti, vengono sbloccati talenti che aggiungono effetti come scudi temporanei, maggiori danni fisici e magici inflitti, questa volta validi anche per i compagni di squadra.

Il Cannone Fotonico (E) è la prima, e, a seconda della build scelta, anche unica, struttura costruibile da Probius, che richiede la presenza di un Pilone su cui costruirla. Il suo funzionamento è abbastanza lineare: lo si piazza nel perimetro di un pilone e questo attacca la prima unità nemica a tiro per i prossimi 11 secondi. Il danno inflitto è decente, soprattutto se si sceglie Estrazione Mineraria come talento di livello 1, ma la fragilità della struttura (i cui HP arrivano al massimo a 560 sfruttando il suddetto talento) e l'impossibilità di piazzarne più di una alla volta riducono sensibilmente l'efficacia dell'Abilità in contesti che non siano il laning solitario. L'Abilità senza dubbio più importante del kit di Probius è Varco Dimensionale (W) che, come il nome lascia intuire, permette di piazzare sulla mappa una sorta di fenditura del tessuto spazio-temporale. L'effetto immediato di questa abilità, della durata di 9 secondi, è che le unità nemiche in transito per la zona interessata dalla singolarità hanno la velocità di movimento rallentata del 20%; a questo si aggiunge la possibilità di farla collassare colpendola con un Impulso Disgregatore, provocando un'esplosione in grado di infliggere danni piuttosto gravi agli eroi più deboli e, con il passare dei livelli, impensierire alcuni tipi di guerrieri. La presenza di due cariche, il cooldown ridotto fra i cast e la doppia funzionalità rendono Varco Dimensionale un'abilità molto importante, la prima da padroneggiare quando si studia il personaggio. Il raggio di cast non troppo esteso e il delay di ben 1,25 secondi fra l'evocazione e l'effettiva attivazione del varco e della relativa area d'effetto non permettono, infatti, di esibirsi in mosse azzardate durante i teamfight, che potrebbero essere punite da eroi in grado di chiudere rapidamente la distanza con i nemici come Chen e Mantogrigio.

Ultima abilità di base è Impulso Disgregatorre (Q), un proiettile che viaggia in linea retta e penetra tutto ciò che incontra sulla sua strada, infliggendo un danno modesto. La vera utilità di questo attacco risiede nella già citata possibilità di colpire le singolarità al centro dei Varchi Dimensionali, facendoli collassare ed esplodere. In presenza di varchi posizionati alla giusta distanza, applicando un po' di "semplice geometria" è possibile scatenare reazioni a catena tali da indebolire o addirittura uccidere sul momento gli avversari meno resistenti. Il talento di livello 1 Impulso Eco, inoltre, aggiunge un impulso "di ritorno", che si attiva dopo 1,25 secondi e infligge il 75% dei danni originali. Insomma, potrebbe sembrare un'imitazione del Martello Fedele di Falstad, ma in realtà l'impulso modificato da questo talento si presta ad un utilizzo ancora più tattico, sempre legato ad un attento posizionamento dei Varchi Dimensionali e, in generale, a una strategia "attendista".

La prima Abilità Eroica di Probius è Sovraccarico Piloni che, oltre a conferire un bonus passivo sotto forma di uno scudo equivalente al 50% della salute dei Piloni, quando viene attivata aumenta il raggio d'azione dei campi energetici emanati dalle strutture e le trasforma in unità offensive, che infliggono un discreto DPS ai nemici circostanti. Il talento eroico di livello 20 aumenta del 25% il danno inflitto e permette di costruire un Pilone aggiuntivo, portandoli a 3 massimi.

Portale Zero, invece, è la seconda Abilità Eroica e consiste in una barriera della durata di 4 secondi che danneggia costantemente e rallenta dell'80% i movimenti dei nemici che l'attraversano o ne vengono comunque a contatto. Le possibilità d'impiego tattico per questa abilità sono numerose: se piazzato in una strettoia all'inizio di un teamfight, le possibilità di disimpegno per la squadra nemica si riducono esponenzialmente, permettendo il cast tranquillo anche delle ultimate più "lente" come la Pirosfera di Kael'Thas oppure l'Esplosione dell'Entroterra di Falstad. Il talento Guardiano del Portale permette di mantenere il Portale aperto all'infinito, invece dei 4 secondi standard, a patto che almeno uno "stipite" poggi sul campo d'energia di un pilone.

Un drone di cristallo

Come già ampiamente affermato nel capitolo precedente, Probius non è un personaggio adatto alla prima linea: il suo quantitativo di salute lo pone a metà fra il gracilissimo Fosky e la poco più robusta Tracer, quindi chiedergli di iniziare un teamfight è del tutto fuori discussione. Detto questo, abilità come Varco Dimensionale e soprattutto Portale Zero, costituiscono un vantaggio tattico notevole, non solo per il forte malus al movimento dei nemici coinvolti, ma anche per il discreto danno immediato ottenibile con l'esplosione di varchi ben piazzati.

Al di fuori di queste situazioni vantaggiose, però, il drone risulta un'unità molto fragile e con ben poche possibilità di fuga, che si riassumono complessivamente nell'uso della skill Raccolta Intensiva (Z), che sostituisce l'uso della mount e conferisce un bonus alla velocità del 50% per 5 secondi, a patto di non subire danni; il talento di livello 4 Carica Turbo riduce il cooldown da 40 a 20 secondi e aggiunge un ulteriore 10% di velocità di movimento quando si transita per il campo di potenza di un Pilone. Certo, esistono anche talenti come Condensatore di Scudo (4) e Batteria di Scudi (13), che conferiscono una modesta quantità di Scudi al personaggio, ma non aiutano né giustificano usi del personaggio che non siano di tipo difensivo o comunque "attendista". Sempre al livello 13 sono presenti talenti notevolmente più interessanti, soprattutto nell'ottica di bonus che devono essere utili anche agli alleati che ricadono nell'area dei propri Piloni, come il 20% di danni in più di Matrice Aggressiva e il 10% di Potenza Magica e i 2MP/s in più di Potere Inondante. Anticipati nel capitolo precedente, i quattro talenti sbloccato al livello 16 aggiungono effetti molto interessanti al già utile Varco Dimensionale, come il knockback in caso di esplosione, la permanenza dell'effetto rallentante anche quando si esce dal raggio d'azione della singolarità e un breve quanto incisivo debuff della potenza magica dei nemici coinvolti nelle esplosioni. Al Cannone Fotonico, in conclusione, viene dedicato poco spazio e pochi talenti, ovvero i primi tre sbloccabili, che ne alterano o migliorano marginalmente il funzionamento, al punto da sfavorirne la scelta una volta paragonati alle scelte operabili nelle stesse situazioni. Placidamente parlando, il cannone è l'elemento meno riuscito del kit di Probius e non ci stupiremmo se, in futuro, subisse cambiamenti importanti, oppure venisse direttamente sostituito con qualcosa di più "interessante", soprattutto in ottica di una rivalutazione del peso del personaggio nell'ambito del combattimento contro altri giocatori in carne ed ossa.