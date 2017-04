Horizon Zero Dawn: dinosauri meccanici e dove trovarli

Avanti, siamo sinceri, è inutile nasconderlo. Quando nel corso della conferenza Sony all'E3 2015 Guerrilla Games ha ufficialmente annunciato Horizon Zero Dawn per PS4, non sapevamo quasi nulla sul gioco, ma siamo stati subito conquistati da un dettaglio fondamentale: dinosauri meccanici. Per un attimo, davanti a quella visione, siamo tornati un po' bambini. Quelle enormi creature ricordavano dei giocattoloni complessi e costosi che avremmo voluto avere, e il pensiero di poterle osservare da vicino e affrontarle virtualmente in un videogioco, ci ha fatto perdere la testa.

Adesso, a più di un mese dal lancio di Horizon Zero Dawn, abbiamo potuto apprendere molte cose sulle macchine. Sappiamo che ciascuna di esse ha scopi e funzioni differenti, non tutte hanno cattive intenzioni, non sono nate solo per dare del filo da torcere ad Aloy, quindi perché non prenderci del tempo per analizzarle e scoprire dei dettagli su di loro?

Attenzione: da qui in poi, il testo potrebbe contenere spoiler. Se non avete portato a termine la storia principale di Horizon Zero Dawn, vi consigliamo di non proseguire oltre con la lettura.

L'inizio della fine

Esplorando il caotico mondo di Horizon Zero Dawn, indagando tra le rovine del cosiddetto "mondo di metallo", possiamo gradualmente scoprire cosa è accaduto e quando hanno avuto origine le macchine, e uno dei primi nomi che incontreremo e sentiremo nominare più spesso è quello di Ted Faro, CEO della Faro Automated Solutions, la società che nel ventunesimo secolo ha dato vita alle prime macchine.

Inizialmente, dovevano essere impiegate per uso pacifico, perlopiù domestico, ma Faro era un uomo di grandi ambizioni, e ben presto iniziò a sviluppare macchine a scopo militare, pensate per il combattimento, tra le quali il Corruttore e lo Sterminatore. Questi prototipi erano diversi e ben più avanzati, in grado di sopprimere un intero esercito, trasformare la biomassa in carburante e replicarsi all'infinito: armi potentissime e infallibili, che costituivano una vera minaccia per l'intero pianeta. Faro sosteneva di averne il pieno controllo, finché un giorno un glitch interferì con il funzionamento delle macchine: esse iniziarono ad ignorare i comandi imposti e ad attaccare l'umanità, replicandosi e consumando risorse terrestri, generando così un'incontrollabile catastrofe. Disperato, alla ricerca di una soluzione per il danno creato, l'uomo decise di mettere da parte l'orgoglio e rivolgersi alla dottoressa Elisabet Sobeck, talentuosa scienziata che aveva un tempo lavorato per la sua società, e sua rivale nel campo della robotica.

Dopo attente analisi, Elisabet Sobeck, però, giunse ad un'unica conclusione: non c'era alcun modo per impedire alle macchine della Faro di distruggere la Terra, era impossibile fermarle, avrebbero continuato a eliminare gli umani e inglobare biomassa, a replicarsi e a consumare le risorse del pianeta fino a consumarlo del tutto, e solo allora, a corto di carburante, avrebbero finalmente terminato la propria opera e smesso di funzionare. L'unica speranza per far sì che la vita non si estinguesse era il drastico ma necessario progetto Zero Dawn: l'umanità del presente avrebbe dovuto sacrificarsi per creare quella del futuro, la Terra doveva morire per rinascere sotto una nuova alba.

Chi crea e chi distrugge

Con questo grande peso sulle spalle, Ted Faro, Elisabet Sobeck ed una squadra di talentuosi studiosi provenienti da diverse parti del globo, iniziarono a porre le basi per il progetto. Serviva innanzitutto qualcuno che fosse in grado di permettere alla terra di rinascere, ricreando un ecosistema equilibrato e perfetto, e per far ciò, la dottoressa Sobeck diede vita a un'intelligenza artificiale di nome GAIA. Dotata di un forte senso di responsabilità e rispetto per ogni forma di vita, GAIA era la perfetta riproduzione virtuale di quella che potremmo definire "Madre Natura": ben presto iniziò a creare macchine simili agli animali esistenti nell'ecosistema, in grado di ripulire la terra dai rifiuti lasciati dalla catastrofe ambientale, rendere fertile il terreno e proteggerne le forme di vita, come i Cervaviti, gli Spazzini e gli Smerigli.

Tuttavia, come suggerì uno dei collaboratori di Elisabet, GAIA da sola poteva non bastare. E se fosse accaduto un errore, se l'IA avesse sbagliato qualcosa, se il nuovo ecosistema creato non fosse stato adatto alla vita come previsto? Serviva qualcosa che permettesse a GAIA di avere una seconda, o anche una terza possibilità, in caso avesse fallito, e fu così che venne creato ADE. Questa entità era destinata ad avere un ruolo totalmente opposto: doveva distruggere ogni cosa, qualora la sua controparte creativa avesse fallito, per permetterle, se necessario, di ricominciare da capo nella costruzione dell'ecosistema.

I propositi di queste due intelligenze artificiali sono ben rispecchiati dalle macchine che troviamo nel nostro percorso durante il gameplay in Horizon Zero Dawn: alcune sono piuttosto pacifiche, si allarmano solo se attaccate, talvolta fuggono se spaventate da forti rumori. Altre, invece, influenzate da quello che le popolazioni tribali chiamano "Squilibrio", sembrano stare dalla parte di ADE, e si mostrano decise a distruggere qualsiasi essere umano si trovi sulla loro strada. È il momento, quindi, di dare uno sguardo più approfondito a ciascun tipo di macchina e alle loro funzioni.

Vedetta

Ci confrontiamo con questa macchina fin dai primi minuti di gioco. Piccola, agile, all'apparenza inoffensiva, ricorda nella forma un piccolo Velociraptor, è dotata di un potente sensore montato sulla testa e di una forte luce che le permette di osservare l'ambiente circostante ed individuare minacce e pericoli. Se una Vedetta intercetta un elemento ostile, emette un segnale di allerta per le altre macchine circostanti. Basta poco per rendersi conto che questo modello non è nato per il combattimento: le Vedette non hanno grandi protezioni, attaccano gli umani caricandoli a distanza in maniera piuttosto prevedibile, e per difendersi accecano l'avversario utilizzando un flash. In genere, tendono a muoversi con circospezione nel proprio territorio per tenerlo sotto osservazione. La variante con l'occhio rosso è più pericolosa.

Corsiero

Il nostro primo incontro con questa macchina avviene quando Aloy è ancora piccola e lo Squilibrio non ne ha modificato il comportamento. I Corsieri, infatti, furono creati da GAIA con il solo intento di produrre ossigeno e CO2 per bilanciare l'atmosfera, il loro temperamento era pacifico e alla vista degli umani, semplicemente, si allontanavano spaventati.

In seguito, però, quando Aloy li affronterà da adulta, mostreranno di avere anche un'attitudine aggressiva se aizzati dalle Vedette o messi alle strette. Questa è la prima macchina che, tramite l'Override, Aloy impara a controllare e a cavalcare.

Cervavito

Questa macchina ricorda nella forma i cervi, o le renne, e venne creata da GAIA per controllare ed equilibrare la crescita della vegetazione sulla terra nel processo di creazione dell'ecosistema. Sono per natura pacifici, operano in branco, in genere accompagnati da qualche Vedetta che offra loro protezione, e anche con l'avvento dello Squilibrio, raramente attaccano gli umani e tendono piuttosto a fuggire. Possono comunque rappresentare un pericolo se minacciati.

Spazzino

Gli Spazzini, come il loro nome può suggerire, sono stati creati da GAIA per ripulire il terreno dai rifiuti e soprattutto dalle parti metalliche delle macchine di Faro, e ricordano anatomicamente le iene. Per impedire che detriti e ruggine contaminino la terra, gli Spazzini li raccolgono e avviano un processo di smaltimento o riciclo. Come le altre creazioni di GAIA, sono nati con un'indole pacifica che dovrebbe portarli semplicemente ad allontanarsi dagli esseri umani, ma lo Squilibro li ha resi particolarmente aggressivi, e attaccano a vista, senza alcuna esitazione e senza essere provocati.

Cornalunghe

Questa macchina sembra ricordare nella forma i bovini, possiede lunghe corna orizzontali, ed è particolarmente pericolosa.

Attacca con estrema velocità e a ripetizione, ed è meglio aggredirla di soppiatto, per evitare che lo scontro prenda una brutta piega. Fanno parte della categoria di macchine "da trasporto" ed Aloy può cavalcarli tramite l'Override.

Cornaguzze

Visivamente simili alle antilopi, sebbene di dimensioni più grandi, i Cornaguzze avevano il compito di utilizzare le loro corna per raccogliere materiali e minerali da impiegare nella costruzione di nuove macchine e procurare rifornimenti destinati ai Calderoni. La loro natura pacifica è stata sconvolta dallo Squilibrio, che li ha resi ostili, e traggono vantaggio dalle proprie dimensioni e dalle corna, che utilizzano per attaccare violentemente chi si avvicina.

Longipede

Non è chiaro da dove queste macchine provengano né quale sia il loro scopo, ma di certo non sono state create direttamente da GAIA. La loro apparizione nel mondo di Horizon Zero Dawn è legata all'avanzare dello Squilibrio ed è probabile che siano una sorta di prototipo pacifico di GAIA modificato e adattato al combattimento.

Il Longipede sembra ricordare nella forma un volatile grande e un po' tozzo, simile ad un tacchino, ma è agile e pericoloso, ed è in grado di sfruttare un sensore speciale per individuare gli umani nelle vicinanze anche se sono nascosti o immobili, e subito dopo emette un allarme che allerta le macchine nelle vicinanze comunicando la loro posizione. Bisogna quindi prestare attenzione ed avere i riflessi pronti nell'affrontare un Longipde

Cheratauro

Nella forma, questa macchina ricorda un Toro, e secondo lo stesso parere di Aloy, sarebbe in grado di spazzare via qualsiasi cosa si trovi davanti quando è alla carica. GAIA aveva creato i Cheratauri per aiutarla nel processo di terraformazione, essi possono scavare miniere per l'estrazione di minerali, possiedono una cisterna di carburante infiammabile e sono in grado di generare esplosioni controllate. Avendo perso, negli anni, il proprio temperamento pacifico, risultano essere molto pericolosi per gli avventurieri che si ritrovano ad affrontarli. È difficile sopravvivere al loro attacco caricato, e nell'affrontarli bisogna restare vigili e avere i riflessi pronti.

Secodonte

Chiaramente, il Secodonte è nato per il combattimento, non è stato generato da GAIA e non sembra avere alcuno scopo di creazione, né intenti pacifici. Attacca gli umani a vista, è molto forte ed è pesantemente corazzato e resistente, ha delle zanne aguzze che possono ferire gravemente le sue vittime, insieme ai grandi artigli. Questo nemico è particolarmente ostile, e si tratta della prima macchina pericolosa avvistata nella storia dalle popolazioni tribali, all'inizio dello Squilibrio.

Arcapode

Dotate di sei zampe e di una cassa esagonale, queste macchine ricordano nella forma i granchi, e il loro scopo primario, impostogli da GAIA, era quello di raccogliere grandi quantità di materiale e trasportarlo nei Calderoni per il riciclo e la produzione.

La loro natura è cambiata con lo Squilibrio, ma pur essendo divenuti ostili sembrano essere più orientati verso la difesa di se stessi e del carico che trasportano, non sono alla ricerca di obiettivi da eliminare come le macchine da combattimento, ma preferiscono portare a termine il loro compito e consegnare le risorse raccolte. Quando vengono sconfitti, è possibile recuperare molti oggetti utili dalle loro casse.

Manticero

Esistono due tipi di Manticero, ovvero quello Congelante e quello Incendiario. Come si intuisce dai nomi, la principale differenza sta nell'elemento racchiuso nel loro serbatoio, che può contenere Acquagelida o Vampa. Entrambe le varianti ricordano nella forma lo Spinosauro, e furono impiegate da GAIA per bilanciare la crescita della vegetazione, evitando che prendesse il sopravvento sul terreno, o per eliminare vegetazione morta e permettere la crescita di nuove piante, generando incendi controllati, che venivano probabilmente iniziati dai Manticeri Incendiari e spenti o limitati dai Manticeri Congelanti. Il loro scopo nella creazione dell'ecosistema è stato influenzato dallo Squilibrio e queste macchine sono state rese adatte al combattimento. Sono in grado di attaccare anche a distanza sparando proiettili del proprio elemento di appartenenza, ma per via dei loro serbatoi esposti, sono vulnerabili alle esplosioni e ai colpi mirati.

Ferrariete

Questa macchina ha una forma che ricorda i bovini, ma le sue corna lo fanno assomigliare a un ariete. Quando attacca, carica il bersaglio per scaraventarlo al suolo, e usa le zampe posteriori per calciare il nemico se si accorge che si trova alle proprie spalle.

Appartiene alla categoria delle macchine "da acquisizione" e tramite l'Override, Aloy può controllare e cavalcare il Ferrariete, per spostarsi più velocemente da un luogo all'altro.

Inseguitore

Gli Inseguitori sono macchine da combattimento particolarmente ostili che non sono state create da GAIA e che gli umani hanno intravisto solo con l'avanzare dello Squilibrio. A differenza di altre, non preferiscono gli scontri diretti ed utilizzano un approccio molto diverso per abbattere i nemici: si mimetizzano con l'ambiente, risultando difficili da individuare, lanciano proiettili a corto raggio e posizionano mine che, all'avvicinarsi dell'incauto avversario, emettono suoni ed esplodono causando gravi danni. Sono macchine molto veloci, difficilmente si lasciano avvicinare, e per sconfiggerli bisogna usare cautela, fare attenzione ai loro spostamenti e osservare con cura il terreno.

Smeriglio

Nel complesso sistema di macchine ideato da GAIA, gli Smerigli potrebbero essere paragonati agli avvoltoi. Queste macchine dalla forma di volatile avevano il compito di recuperare eventuali unità non funzionanti, distrutte, o ciò che ne rimaneva di esse, per riciclarne i materiali e creare nuove macchine, impedendo che i detriti contaminassero la terra. Si spostano sempre in gruppo, fattore che, data l'aggressività sviluppata con lo Squilibrio, li rende nemici non semplici da abbattere per un cacciatore impreparato. Se cadono al suolo, però, diventano decisamente vulnerabili.

Corruttori

Si potrebbe dire che queste macchine, simili nella forma a degli scorpioni, abbiano dato inizio alla catastrofe che ha costretto il genere umano a ricorrere a Zero Dawn. Si tratta di un modello antico creato dalla Faro Automated Solutions a scopo militare, in grado di hackerare altri robot e sistemi automatizzati per prenderne il controllo.

Più piccoli e veloci degli Sterminatori, attaccano in massa e sono in grado di Corrompere le altre macchine rendendole più ostili e pericolose. In passato, i corruttori sono stati in grado di distruggere con estrema facilità numerosi eserciti, prendendo il controllo dei sistemi militari per usarli contro l'umanità stessa, e a causa del glitch, hanno continuato a replicarsi accelerando il processo di distruzione terrestre in maniera irrecuperabile.

Razziatore

Quando Aloy incontra questa macchina, la definisce simile a un Secodonte, ma più grande, e decisamente più pericolosa. La sua forma ricorda quella di un enorme lupo, e si capisce subito che la natura del Razziatore è legata esclusivamente al combattimento. Non solo si tratta di una macchina dalla forte aggressività, ma essa è anche equipaggiata con corazze pesanti e un cannone che spara proiettili a distanza.

Celermorso

Il Celermorso ha una struttura simile a quella di un coccodrillo di grandi dimensioni, e il suo compito era, in origine, quello di decontaminare le acque del pianeta Terra, eliminando le sostanze tossiche per permettere alla flora e alla fauna marina di rifiorire. Queste macchine, infatti, si trovano solo in prossimità delle coste o di bacini idrici, e assimilano energia solare tramite delle celle poste sul loro dorso. Divenute aggressive sotto influenza dello Squilibrio, rappresentano una minaccia soprattutto in acqua, dove sono in grado di muoversi liberamente e attaccare. In combattimento, possono percorrere grandi distanze velocemente, congelare gli avversari e sparare colpi anche a distanza.

Spezzaroccia

Lo Spezzaroccia è una macchina che si muove nel sottosuolo, in grado di scavare tunnel e risalire velocemente in superficie, impiegata da GAIA nel processo di terraformazione.

Divenuti ostili, gli Spezzaroccia rappresentano un grave pericolo per gli esseri umani. Possono cogliere di sorpresa i cacciatori emergendo dal terreno, lanciano enormi massi, sono molto resistenti e non è facile abbatterli.

Colosso

Nonostante possa apparire come una macchina concepita per il combattimento, per via delle sue dimensioni e aggressività, anche il Colosso fa parte delle creazioni di GAIA impiegate per la terraformazione. Somiglia a un rinoceronte, appartiene alla categoria delle macchine "da trasporto", sappiamo che è in grado di distruggere delle rocce, trasportare carichi pesanti, ed effettuare estrazioni dal terreno, sebbene non sia chiaro quale fosse, di preciso, il suo compito. L'ostilità del Colosso è da attribuire allo Squilibrio, che lo ha reso una delle macchine più pericolose in circolazione, e tra le più difficili da abbattere. Può causare danni lanciando rocce ai nemici da lontano, o attaccandoli direttamente.

Divoratuono

Una delle creature più impressionanti, e anche tra le preferite del pubblico, il Divoratuono ricorda il Tirannosauro Rex ed è "enorme e costruito per combattere", come dice Aloy.

È una delle macchine da combattimento più forti e resistenti e il suo unico fine è quello di distruggere gli umani, facendo uso dei lanciadischi di cui è provvisto e dei raggi laser che emette dalla bocca. Inoltre, è protetto da pesanti corazze ed è in grado di infliggere pesanti danni anche nel combattimento ravvicinato. La pericolosità del Divoratuono è tale da averlo reso quasi una creatura leggendaria: nella storia, infatti, una di queste unità, soprannominata Faucirosse, è nota per aver ucciso numerosi cacciatori ed essere indistruttibile.

Avistempesta

Simile a uno Smeriglio, ma molto più grande. Ha tutto l'aspetto di una macchina da combattimento, ma è in realtà stato creato da GAIA per purificare l'aria dopo la piaga Faro. Con lo Squilibrio, è stata resa ostile e adatta al combattimento, sfruttando le sue dimensioni colossali, e i proiettili elettrici che è in grado di emettere contro i nemici. L'Avistempesta attacca dall'alto gli umani che si avvicinano, piombando violentemente su di essi come farebbe un'aquila in picchiata, e lanciandogli contro raffiche di aria compressa. Questa macchina è spesso accompagnata da uno stormo di Smerigli, e se affrontata senza la giusta preparazione, può essere letale.

Sterminatore

Lo Sterminatore è una delle più pericolose macchine a scopo militare creata dalla Faro Automated Solutions, inizialmente con il nome FAS-FSP5 Khopesh. Non è in grado di corrompere o controllare altri sistemi automatizzati, ma come i Corruttori, si nutre di biomassa e può autoreplicarsi, scatena la propria furia distruttiva sugli umani ed è tra le unità responsabili della catastrofe terrestre del ventunesimo secolo. Queste macchine antiche rappresentano una grande minaccia per il pianeta e possono spazzare via interi eserciti. Senza le dovute precauzioni e l'armamento necessario, un cacciatore non ha speranze di sopravvivere contro di esse.

Collolungo

Altissimo e maestoso, simile a una giraffa nella forma, il Collolungo ha la funzione di un centro di informazioni e sembra non essere stato toccato dallo Squilibrio. È rimasto pacifico, si limita a percorrere in senso circolare un determinato territorio per raccogliere informazioni su di esso, che Aloy può assimilare tramite l'Override.

Questo tipo di macchina non ha mai minacciato gli umani, e nel gioco viene utilizzata come punto di osservazione, tuttavia si suppone che sia quasi indistruttibile. Se proviamo ad attaccare un Collolungo, infatti, Aloy commenterà dicendo che non potremo causargli neppure un graffio.



Demone di Metallo

Costruite dalla Faro Automated Solution con il nome di Horus, in seguito al glitch sono divenute pericolosissime macchine dalle dimensioni colossali in grado di distruggere qualsiasi cosa li circondasse alla ricerca di biomassa da utilizzare per alimentarsi. In passato, durante la catastrofe accaduta sulla terra, hanno dato prova della loro potenza mortale, ma fortunatamente, dopo il progetto Zero Dawn, l'umanità non ha avuto a che fare con le loro reali potenzialità.



In conclusione, le macchine di Horizon Zero Dawn hanno creato un ecosistema molto diverso da quello che Elisabet Sobeck e l'entità GAIA avevano in programma, qualcosa che non è stato possibile prevedere. Tuttavia, limitarci a dividere le macchine tra buone e cattive, giuste e sbagliate, sarebbe estremamente limitativo: esse rappresentano, in un certo senso, l'imprevedibilità degli eventi e della vita, e ci insegnano che qualsiasi cosa, seppur creata per fini nobili, può diventare pericolosa se usata nel modo sbagliato. Proprio come la tecnologia sorprendente della Faro, che con l'intento di portare pace e stabilità nel mondo, ne ha invece causato la distruzione.