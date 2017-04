Horizon Zero Dawn: gli scatti di Emanuele Bresciani (Electric Blue Skies)

: insospettabile autotrasportatore di giorno, di notte veste i panni del videogiocatore e fotografo videoludico spendendo ore su un unico frame che cestinerà quasi sicuramente. Fondatore di ProjectRing negli anni ‘90 col nickname Emalord e redattore per riviste ormai dimenticate collabora con everyeye.it perché crede che Gaming sia sinonimo d’Arte e vuole diffondere l’idea su scala nazionale. Seguitelo su twitter @electricbskies per riflessioni bislacche e scatti che non vedranno mai la luce del giorno.

Dopo un periodo insolitamente breve, eccomi di ritorno con la seconda collection focalizzata sull'eccellente Horizon Zero Dawn, un gioco di cui -sono certo- non abbiamo ancora compreso la reale portata a livello di impatto generazionale. Si perchè Horizon non è solo una meraviglia tecnologica arrivata due anni in anticipo sulle mie attese più ottimistiche, ma è anche un gioco che fa talmente tante cose bene che sono certo sarà copiato dai prossimi episodi dei migliori Open World in uscita.Come il reboot di Tomb Raider di Crystal Dynamics a suo tempo pescò a piene mani dalla saga di Uncharted, e Uncharted 4 restituì il favore "prendendo in prestito" la meccanica del rampino, sono certo che Horizon ispirerà i prossimi lavori di CDPR, un eventuale prossimo Witcher e in maniera più larga tutti i migliori Open World dei prossimi anni, che ispireranno a loro volta il seguito di questo gioco che è andato ben oltre le più rosee aspettative della comunità videoludica.

Fotograficamente parlando, questa seconda collection vuole essere innanzitutto diversa. Più complessa, più creativa, più difficile. E' stato complicato non ripetere i colori, le posizioni, le scene della precedente collection, ed infatti non credo di esserci pienamente riuscito. Non solo, rendere il mondo di Aloy in maniera più "viva" rischia di rendere parzialmente illeggibili alcune delle scene fotografate, da qui il necessario supporto di un mio commento mano a mano che sviluppo la collezione.





Iniziamo con quella che secondo me è una delle migliori foto di questa raccolta. Sono riuscito a veicolare l'immagine di Aloy a bordo di un Corsiero in corsa disperata che tenta di abbattere uno Stormbringer? Spero di si. Ho cercato di piazzare la telecamera in maniera cinematografica, per inquadrare l'incredibile bellezza dell'aquila meccanica con una Aloy talmente di corsa che quasi mi esce dall'inquadratura.

Nella precedente collection mancavano completamente foto realizzate nelle zone ghiacciate della mappa di Horizon. Qui non solo ho posto rimedio ma ho anche fotografato per la prima volta un Lancehorn, splendido "cervo minatore" che nel mondo di Horizon dissotterra parti meccaniche nascoste sotto tumuli di terra, fango e neve.

In tutte le mie collection cerco di buttare nel Calderone (pun intended) molteplici "approcci" fotografici. La foto cinematografica, quella che simula un artwork, quella che ci starebbe bene in un Press-Kit. Questa rientra nella categoria " foto artistiche", con azione pressochè nulla, filtri a palla, un desaturato alla Team Ico e il sempre splendido Tallneck.

Ah, gli Snapmaw, gioia e delizia di questo gioco. Sono in assoluto la mia macchina preferita. E' grande, grossa, possente e ha un paio di attacchi che incutono sincero terrore per aggressività e velocità di esecuzione. C'è solo un problema: sono animali ENORMI e fotografarli interamente e in maniera leggibile è un'impresa molto ardua. Ho dedicato circa 5 ore di gioco alla fotografia di questi spettacolari coccodrilli meccanici e in questa collezione vi mostrerò le due foto migliori, sopravvissute ad una cinquantina circa di scatti.

Altra foto, altro soggetto difficile. Gli Scrapper sono un po' le jene del mondo di Horizon, si trovano dove ci sono vedette morte o pezzi di metallo. Hanno un corpo agile un po' pantera e un po' levriero e la bocca piena di ingranaggi dentati per triturare pietre e metallo. Il problema è che il design è molto spesso poco leggibile in fotografia. In questa collection sono riuscito ad inserirne ben due, col vantaggio aggiunto di avere una Aloy in posizioni abbastanza diverse dal mio solito, posizioni spesso "forzate" da una telecamera ancorata ad Aloy che raramente mi permette di interporre animali tra la rossa e l'obbiettivo per mancanza di spazio.

In Foto4 vi avevo promesso immagini di coccodrilli meccanici full-size e sebbene non abbia ottemperato al 100% vi presento un maestoso Snapmaw a cui manca solo un frammento di coda. Col vantaggio di un bellissimo Stormbringer che fa capolino sullo sfondo ad arricchire il quadretto.

Rieccolo, lo Stormbringer, sempre bellissimo, e stavolta mi sono cimentato in una foto "Press-Kit" style. Sono abbastanza certo che Guerrilla apprezzerebbe.

Il Collolungo non può non essere la star indiscussa di qualsiasi collection. E' un po' la top model di questo gioco: altissima, magrissima, il corpo perfetto ed un collo lunghissimo. E' un bestio elegante, stiloso, leggiadro, sexy, e chi più ne ha più ne metta. Il Tallneck è come un tubino: elegantissimo nella sua essenzialità e sta benissimo in qualsiasi foto.

Scusatemi se lo Stormbringer è un po' la star ricorrente di questa raccolta, ma qui più che l'aquilotto meccanico volevo introdurre una foto -che fosse ben riuscita- avente come soggetto principale il lanciacorde in azione. Questa è particolarmente ben riuscita, il fatto che ci sia uno Stormbringer è assolutamente casuale. No, davvero.

Come promesso in Foto5, ecco un'altra foto incentrata sullo Scrapper. Apprezzo il fatto che Aloy sia più defilata del solito, ma soprattutto che il dettaglio frontale dello scrapper sia ben leggibile come raramente capita. Il dettaglio sugli ingranaggi che spuntano dalla mascella è chiaro, e gli occhi luminosi indicano la posizione vera della teschio metallico, che potrebbe essere confuso a volte con quella che è in realtà la mascella sporgente.



Amici, spero che anche questa seconda collection vi sia piaciuta come la prima, e che abbiate apprezzato i miei sforzi di renderla "diversa". Se volete una terza collection lasciate un feedback qui sotto e fate un salto da fermo tutti insieme oggi alle 14.00. Se sentirò il mio tavolo da lavoro vibrare lo prendo come un si.