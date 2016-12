I giochi per Nintendo Switch più attesi del 2017

Nonostante il numero smodato di esclusive targate Sony e Microsoft in uscita nel 2017, il prossimo anno inizierà sotto l'insegna della grande N: il 13 gennaio, infatti, la casa di Kyoto terrà una presentazione in diretta streaming durante la quale mostrerà la sua nuova console, amabilmente battezzata "Switch". Grazie ad un evento organizzato per la stampa specializzata, allora, potremo finalmente mettere le mani in anteprima sull'erede di Wii U, e giudicare in prima persona tutte le peculiari caratteristiche intraviste nel reveal trailer: un ibrido tra sistema casalingo e piattaforma portatile, che si concentra soprattutto sul concetto di condivisione e sul multiplayer locale; un prodotto innovativo e coraggioso, che rimodella e reinterpreta il tradizionale rapporto tra gli utenti e le home console. Eppure, le specifiche interne di Switch sono tutt'oggi celate nell'indeterminatezza: oltre al supporto alle cartucce, infatti, la sola conferma riguarda un'architettura basata su un processore custom Nvidia Tegra, con annessa compatibilità con motori come l'Unreal Engine 4. Ci restano allora da valutare sia la durata della batteria, sia la risoluzione massima raggiungibile, sia la mera potenzialità tecnica dell'hardware. Ma come in ogni prodotto Nintendo, non sarà mai soltanto la forza bruta a far la differenza (la cosiddetta "Nintendo difference"): saranno, al solito, i suoi software esclusivi, la sua originalità e la sua inimitabile unicità a decretarne l'eventuale successo all'interno del panorama videoludico. Anche per questo attendiamo con trepidazione il 13 gennaio: così da scoprire tutte le sorprese che Switch ha in serbo per i suoi accolti, e comprendere, in tal modo, con quali giochi si prepara a fronteggiare una concorrenza parecchio agguerrita. Quello che vi proponiamo di seguito, quindi, è un breve riassunto di tutte le dicerie e i rumors che si sono rincorsi sulla rete fino ad ora, e che - se messi insieme - potrebbero comporre il mosaico della probabile line-up dell'ultimo gioiellino Nintendo.

Switch Child O' Mine

Super Mario Switch

Il baffuto idraulico italiano torna con una nuovissima avventura, al momento ancora senza un titolo ufficiale. L'ultimo episodio di Super Mario in 3D conterrà un hub centrale attraverso il quale verranno collegati i vari mondi di gioco: stando ai rumor che circolano in rete, i diversi livelli saranno maggiormente incentrati sull'esplorazione rispetto ai trascorsi della serie, e proporranno un buon numero di obbiettivi da portare a termine, sullo stile di quanto apprezzato in Super Mario 64 e Super Mario Galaxy. Sembra infine confermata anche la presenza del multiplayer co-op per due giocatori. La release di Super Mario Switch è prevista in contemporanea al lancio della nuova console Nintendo.



Pikmin

Inizialmente presentato come Pikmin 4, il nuovo capitolo della serie con protagoniste le adorabili creaturine di Miyamoto potrebbe in realtà rivelarsi un reboot integrale. Non sarà facile per Nintendo bissare la magia del terzo episodio, piccolo, grande capolavoro rilasciato su Wii U: sebbene ancora non sappiamo cosa aspettarci da questo eventuale "riavvio", siamo comunque certi che verrà mantenuta la stessa grazia, la stessa delicatezza, la stessa fiabesca armonia che rendeva immediatamente riconoscibile lo stile delle precedenti incarnazioni. Lo sviluppo di Pikmin prosegue a pieno regime, ma voci di corridoio sostengono che l'uscita sia stata slittata alla fine del 2017 su Nintendo Switch, mentre è ancora incerta la pubblicazione su Wii U.



LEGO City Undercover

Distribuito in esclusiva nel 2013 su Wii U, LEGO City Undercover sarà rilasciato anche su PC, Xbox One, PS4 e, ovviamente, Nintendo Switch nella primavera del 2017. La Warner Bros. Entertainment (una delle prime software house third party ad aver annunciato una collaborazione con la console della casa di Kyoto) non ha attualmente rivelato alcuna informazione sulle caratteristiche tecniche e contenutistiche di questo porting. Undercover, come da tradizione della serie videoludica dedicata i mattoncini LEGO, proporrà un miscuglio di citazionismo, umorismo e nonsense, convogliato in un ambiente open-world liberamente esplorabile. Restiamo allora speranzosi che il team TT Fusion riesca a vivacizzare la formula di gioco dell'originale, magari inserendo la tanto amata modalità co-op, sulla scia delle inedite funzionalità multiplayer di cui Switch si fa promotrice.



The Legend of Zelda: Breath of the Wild

È stato definito lo "Zelda della rinascita", del cambiamento: Breath of the Wild è un capitolo in dolce equilibrio tra passato e futuro, che contamina diverse soluzioni di gameplay senza, per questo, alterare lo spirito tipico della serie. Ora Link può muoversi con rinnovata ariosità in un vastissimo ambiente open-world, può decidere come approcciarsi all'esplorazione e agli scontri (se di petto o silenziosamente), è in grado di cucinare per recuperare la salute, ed è costretto persino a badare ai pericoli e alle intemperie del selvatico mondo in cui cavalca: The Legend of Zelda: Breath of the Wild è insomma uno degli episodi più ambiziosi dell'intera saga, punto d'approdo e di (ri)partenza per una stupenda mitologia.



Mario Kart Switch

Non è tuttora molto chiaro se le immagini di Mario Kart mostrate nel reveal trailer di Nintendo Switch siano tratte da una possibile rimasterizzazione dell'ottavo capitolo uscito su Wii U, oppure da un episodio nuovo di zecca. Tra dubbi e aspettative, si vocifera che la versione Switch includerà tutti i tracciati di Mario Kart 8 (compresi quelli bonus presenti nei DLC), e che verranno inseriti anche nuovi circuiti, nuovi personaggi selezionabili e persino una modalità Battaglia appositamente perfezionata. La release è attesa tra marzo e giugno dell'anno venturo.



Dragon Quest XI

Considerato quasi all'unanimità il videogioco più atteso del 2017 da parte del pubblico del Sol Levante, Dragon Quest XI, ultimo nato della longeva saga Square-Enix, esordirà sui mercati orientali in occasione del trentesimo anniversario del brand con un duplice formato. Da una parte la versione PlayStation 4 e dall'altra l'edizione 3DS: entrambi i prodotti presenteranno, oltre alle ovvie differenze di natura tecnica, anche feature uniche ed esclusive, tra cui diversi minigiochi specifici a seconda della piattaforma. Non è ancora stata resa nota la finestra di lancio ufficiale, né una possibile (ma prevedibile) localizzazione in occidente: sappiamo con sicurezza, tuttavia, che un porting per Nintendo Switch è attualmente in lavorazione.



Splatoon Switch

Il colorato e spassoso shooter di Nintendo è apparso per brevissimo tempo nel trailer di presentazione di Switch: purtroppo, come nel caso di Mario Kart, ancora non ci è dato sapere se si tratti di un sequel o di un porting dell'edizione Wii U. Dai pochi secondi di filmato, tuttavia, possiamo facilmente intuire l'aggiunta di nuovi abbigliamenti e capigliature, nonché la presenza di uno spotlight sempre più puntato sulla componente multiplayer, con un occhio di riguardo verso il panorama eSports. Una maggiore attenzione alla scena competitiva, del resto, potrebbe far "diffondere" su larga scala il vibrante cromatismo di Splatoon. Nessuna informazione per quanto concerne la data di release, ma è probabile che il titolo giunga sugli scaffali in contemporanea con il rilascio di Nintendo Switch.



Super Smash Bros. Switch

Non può certo mancare l'appuntamento con la nuova console Nintendo anche Super Smash Bros., il caotico, sfavillante ed impagabilmente divertente brawler game in cui si affrontano a suon di sganasciate tutti i più iconici personaggi della grande N. In base ai cinguettii che si affollano in rete, pare proprio che il gioco sia in via di sviluppo per Switch: potrebbe trattarsi sia di una semplice trasposizione dell'edizione Wii U, sia di un capitolo del tutto inedito. Nel primo caso, non dubitiamo vengano inseriti tutti i contenuti extra rilasciati fino a questo momento; nel secondo, invece, richiediamo a gran voce la presenza di un roster ampliato e di una modalità singleplayer arricchita a dovere, che ricalchi la stessa qualità già intravista nella versione per 3DS. Super Smash Bros. Switch è atteso tra il secondo ed il terzo quarto del 2017.



Yooka-Laylee

Da molti considerato come l'erede spiritual del mitico Banjo-Kazooje, Yooka-Laylee è un ritorno alle meccaniche tradizionali del platform 3D: un tributo appassionato ai più grandi esponenti del genere, un titolo che prova a riproporre anche ai giorni nostri la stessa magia dei classici di un tempo. La campagna Kickstarter, del resto, è stata un vero successo, segno di come sia ancora insaziabile nei videogiocatori la fame di platforming puro: con i suoi colori sgargianti e la sua coppia d'improbabili protagonisti, Yooka-Laylee giungerà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 11 aprile. Pare, inoltre, che un porting del titolo sia in dirittura d'arrivo anche su Nintendo Switch.



Mario RPG: Invasion of the Rabbids

Vi siete mai chiesti quello che accadrebbe se Super Mario incontrasse i pestiferi Rabbids? A quanto pare, Ubisoft, sempre molto incline a salutare l'arrivo delle nuove console con prodotti freschi e originali, sarebbe al lavoro proprio su un gioco di ruolo dal nome in codice Mario RPG: Invasion of the Rabbids, un crossover in cui i coniglietti hanno invaso il Regno dei Funghi. Un connubio tra le due serie potrebbe dar vita ad un titolo decisamente sopra le righe, nel quale, presumibilmente, verrà recuperato lo stile di gameplay che caratterizza la saga di Paper Mario. Nell'attesa che l'esistenza del progetto venga smentita o confermata, noi guardiamo con curiosità al 13 gennaio, data in cui forse troveremo un'esaustiva risposta alle nostre numerose domande.



The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Nel video di presentazione di Nintendo Switch gli spettatori hanno intravisto alcuni frammenti di gameplay di The Elder Scrolls V: Skyrim, indiscusso capolavoro made in Bethesda. Per quanto il porting non sia ancora stato definitivamente ufficializzato, la sua esistenza non può essere in alcun modo messa in discussione. A rassicurare tutti gli animi dubbiosi ci pensa, inoltre, Todd Howard, game director della serie, il quale si è detto entusiasta della qualità dello schermo di Switch, su cui Skyrim girerebbe in modo pressoché identico alla controparte su Tv ben più ampi e performanti. Howard lascia altresì presagire una futura e prolifica collaborazione tra Bethesda e Nintendo, il che apre le porte alla migrazione di altri franchise (come, ad esempio, la saga di Fallout) sulla nuova piattaforma della casa di Kyoto.



Pokémon Stars

Benché Pokémon Sole e Luna abbiano da poco raggiunto le librerie dei nostri 3DS, sembra che sia già in programma da tempo un porting per Nintendo Switch: secondo alcune voci di corridoio, infatti, i due giochi sarebbero in sviluppo presso gli studi di Game Freak con il codename di Pokémon Stars. La versione casalinga, prevista nel corso dell'estate del 2017, dovrebbe contenere al suo interno tutte le caratteristiche dell'edizione portatile, con in aggiunta - ovviamente - profonde migliorie grafiche, mostriciattoli inediti e persino la facoltà di scambiarli attraverso l'applicazione Pokémon Box.



Just Dance 2017

Già disponibile praticamente per qualunque sistema d'intrattenimento esistente in commercio, Just Dance 2017 è pronto a far ballare anche i futuri compratori di Nintendo Switch. L'ennesima versione del gioco Ubisoft è - non a caso - attesa per il mese di marzo, esattamente il periodo nel quale la nuova console si ritaglierà uno spazio tutto personale nei nostri salotti. Con più di 40 canzoni disponibili e la bizzarra modalità "Machine" (che, siamo certi, verrà rilasciata anche per Switch), Just Dance 2017 resta, anche dopo otto capitoli, un classico intramontabile dei "party game", un genere da sempre molto in voga su ogni piattaforma Nintendo.



Project Sonic

Nei cuori di tutti i fan, Project Sonic dovrà rappresentare il capitolo del riscatto per il porcospino blu di casa SEGA: l'episodio dai toni più epici e maturi che riesca a risollevare l'onore del brand dopo le ultime, mediocri incarnazioni. Team Sonic ha intenzione di seguire la stessa formula già rodata in titoli come Sonic Generation, in cui si alterna la classica prospettiva in due dimensioni a qualche virata verso il 3D, unita, inoltre, ad altri, innovativi elementi di gameplay non ancora specificati. Project Sonic, allo stadio attuale privo di un titolo definitivo, sfreccerà su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch in un fin troppo vago "holiday 2017".



Beyond Good & Evil

Il secondo capitolo del bellissimo Beyond Good & Evil ha ormai assunto le forme di un intangibile vaporware: sono anni che Michel Ancel tiene sulle spine un'intera fanbase, distillando col contagocce ogni minimo dettaglio che la aiuti a comprendere l'effettivo stato di salute del progetto. La sola (apparente) certezza è che il gioco è vivo e vegeto: non sappiamo però se nei piani di Ubisoft il nuovo episodio sarà un prequel alla storia di Jade, un seguito diretto, oppure ancora (come si rumoreggiava di recente) addirittura un parziale reboot della serie. Le ultime indiscrezioni ci rivelano, infine, che sarebbe in pre-produzione un trailer in CGI da presentare, probabilmente, durante l'evento del 13 gennaio dedicato a Nintendo Switch, sul cui hardware il nuovo Beyond Good & Evil potrebbe essere rilasciato in esclusiva durante il 2018.