I Giochi per PlayStation 4 più attesi del 2017

Sony si prepara a stappare lo champagne e a salutare con giubilo un fruttuoso 2016: tra la release di PlayStation 4 PRO e l'uscita di tantissimi giochi di assoluto valore (basterebbe citare, ad esempio, anche soltanto Uncharted 4 e The Last Guardian) quello che volge al termine è stato, infatti, un anno costellato da grandi successi. E se tutti i buoni propositi del colosso giapponese per la prossima annata saranno mantenuti, allora anche il 2017 potrebbe rivelarsi altrettanto eccezionale: accanto ad esclusive del calibro di Horizon: Zero Dawn e ai classici titoli multipiattaforma (tra cui il nuovo Call of Duty di Sledgehammer Games o gli annuali capitoli di FIFA e PES), fanno capolino anche tante, piccole produzioni indipendenti che rimpolpano una line-up varia e ricchissima. Nel catalogo dei nostri "most wanted" rientrano anche quei giochi che, con ogni probabilità, non riusciranno a raggiungere gli scaffali entro la fine dell'anno venturo, ma che sicuramente sapranno scandire, con la loro presenza, l'esplosivo 2017 di PlayStation 4.

Esclusive PlayStation 4

Ni-Oh

Quello che sembra, a tutti gli effetti, il migliore esponente del genere "souls like" sta per giungere nelle nostre librerie (fisiche e digitali) il 27 febbraio. Ni-Oh ha saputo dimostrarsi, prova dopo prova, un gioco magnetico, complesso ed appagante, nobilitato da una un art design con pochi eguali. Il combat system strutturato da Team Ninja ha raggiunto, non a caso, livelli di profondità inusitati: tecnicismo, varietà ed equilibrio sono gli elementi cardine di un gameplay sorprendente, tramite il quale smembrare, con eleganza e precisione, le carcasse di putridi demoni Yokai nel Giappone del diciassettesimo secolo. Prepariamoci ad abbandonare molto presto le nostre spoglie mortali.



Death Stranding

Della trama e del gameplay di Death Stranding non sappiamo ancora nulla, ma sul web hanno già cominciato a diffondersi tantissimi rumor che provano a ricollegare tutti gli indizi trapelati dai due trailer diffusi fino ad ora. L'unica certezza, al momento, è che Hideo Kojima, dopo l'allontanamento da Konami, sta sviluppando un'opera potenzialmente incredibile, a metà tra cinema e videogioco, che si avvale persino della collaborazione di stelle come Mads Mikkelsen, Guillermo del Toro e Norman Reedus: uno dei giochi più attesi dell'anno diviene così anche uno dei titoli più criptici e misteriosi dell'intero settore.



The Last of Us Part II

Impossibile tenere a freno gli entusiasmi dopo aver ammirato il video di presentazione di The Last of Us Part II, sequel diretto di uno dei più grandi capolavori degli ultimi anni. Benché si trovi ancora alle fasi iniziali dello sviluppo (e per questo l'uscita potrebbe slittare ben oltre il 2017) Naughty Dog ha rivelato che il tema principale di questo secondo capitolo sarà il forte sentimento d'odio che scorre nelle vene di una Ellie più adulta e più arrabbiata. È nei suoi panni che giocheremo quindi la nuova avventura, con la speranza di rivivere le stesse, indelebili emozioni provate con il primo episodio.



Spider-Man

Dopo essere stato presentato all'E3 di quest'anno, il tie-in di Insomniac si è tenuto alla larga dai riflettori: sono infatti limitatissime le informazioni divulgate fino ad oggi su questo nuovo Spider-Man, la cui release è prevista esclusivamente su PS4. Stando ai pochi dettagli resi noti, sembra che interpreteremo un Peter Parker più maturo ed esperto, alle prese non solo con la vita da supereroe ma anche con quella (forse ancor più turbolenta) privata e sentimentale. Pur senza conferme ufficiali, siamo pronti a scommettere che rivedremo il nostro amichevole uomo ragno di quartiere proprio nel 2017, in occasione dell'uscita al cinema di Spider-Man: Homecoming.



Gravity Rush 2

Sequel diretto della killer application per PSVita (poi approdata anche su PS4 con un'eccellente versione remastered), Gravity Rush 2 recupera tutte le caratteristiche di punta del primo capitolo e ci ripresenta una Kat in splendida forma, pronta a farsi nuovamente beffe delle leggi di gravità. Ad una storia più avvincente e ad un inedito set di abilità tutte da scoprire, Gravity Rush 2 aggiunge anche un comparto grafico mirabolante, che beneficia appieno della potenza hardware dell'ammiraglia di casa Sony, sulla quale Kat "atterrerà", in esclusiva, il 18 gennaio dell'anno venturo.



Horizon: Zero Dawn

Messa momentaneamente da parte la serie Killzone, Guerrilla Games prova a spiccare il salto di qualità con Horizon: Zero Dawn, un'avventura ambientata in un selvaggio mondo post-apocalittico di rara bellezza, dominato da feroci macchine zoomorfe. Fondendo il futurismo con il primitivismo, Horizon stupisce il giocatore con un setting strepitoso ed originale, che mette in mostra tutti i meravigliosi traguardi grafici raggiungibili con il Decima Engine. Se tutte le aspettative saranno soddisfatte, Zero Dawn potrebbe rivelarsi quindi non solo la più potente esclusiva PlayStation 4 del 2017, ma anche uno dei migliori titoli dell'anno.



Yakuza Kiwami

Mentre la leggenda di Kazuma Kiryu volge al termine in Yakuza 6, vale la pena riscoprire le origini della sua drammatica vicenda con Yakuza Kiwami, remake integrale del primo capitolo, rilasciato su PS2 nel lontano 2005. Il gioco originale non ha subito solo una rapida rispolverata in alta definizione, ma è stato ricostruito completamente da zero: oltre ad un invasivo ammodernamento tecnico, Kiwami beneficia dell'aggiunta di nuove missioni, di una maggiore profondità narrativa e di un combat system rivisto e perfezionato. Un appuntamento imperdibile sia per i neofiti, che desiderano approcciarsi all'epopea criminosa di SEGA, sia per tutti gli irriducibili appassionati della serie: Yakuza Kiwami raggiungerà i lidi occidentali nell'estate del 2017 in esclusiva per PlayStation 4.



Final Fantay VII Remake

In occasione del trentesimo anniversario della serie Final Fantasy, Square Enix potrebbe finalmente rilasciare sul mercato il tanto atteso remake del settimo capitolo. Modellato con l'Unreal Engine 4, il nuovo Final Fantasy VII verrà distribuito in formato episodico, e abbandonerà il sistema di combattimento a turni per avvicinarsi alla deriva action intrapresa nella quindicesima fantasia finale. Al timone del progetto ritroviamo Tetsuya Nomura, fortemente intenzionato a riproporre ai giocatori la medesima grandezza ludica e narrativa che caratterizzava l'opera originale, per adeguarla, senza snaturarla, ai ritmi e alle regole del gaming moderno.



Ni No Kuni 2

Dalla collaborazione tra il team Level-5 e lo studio Ghibli è nato Ni No Kuni, delizioso JRPG uscito in occidente nel 2013: a distanza di anni, Revenant Kingdom prosegue sul solco tracciato dal primo capitolo, e "disegna" un mondo nuovo, ancora una volta tratteggiato magnificamente dallo stile inimitabile del maestro Hayao Miyazaki. Ni No Kuni 2, oltre ad una narrazione fiabesca e delicata, introdurrà un'intrigante modalità gestionale, con la quale potremo costruire il nostro reame tutto personale: al momento, il debutto è previsto in esclusiva su PlayStation 4, ma non sono escluse, in seguito, anche edizioni per altre piattaforme.



Dreams

Con Dreams il team Media Molecule amplifica enormemente le potenzialità dell'editor presente in Little Big Planet e torna in esclusiva su PlayStation 4 con un titolo in cui potremo letteralmente dar forma ai nostri "sogni": sarà il giocatore, in pratica, a creare le proprie avventure, modellando ambientazioni e personaggi. Il successo della coraggiosa, affascinante opera di Media Molecule dipenderà in gran parte dall'interesse e dalla creatività della community di casa Sony: l'unico limite di Dreams, del resto, sembra essere soltanto quello imposto dalla fantasia dell'utenza.



Ace Combat 7

Ace Combat 7 si presenta al contempo sia come un seguito, sia come un nuovo "decollo" per la serie di sparatutto aerei targata Namco-Bandai: il ritorno ad una narrazione più intensa ed intima, che proverà ad approfondire le personalità dei protagonisti, si affianca ad un gameplay sempre adrenalinico e tattico, che mescola immediatezza e strategia. A favorire una maggiore dose d'immersività, inoltre, ci penseranno alcune missioni studiate appositamente per essere fruite con il visore di casa Sony. La partenza di Ace Combat 7 è programmata nel corso del 2017 su PlayStation 4.



Uncharted: The Lost Legacy

Naughty Dog è una delle poche software house in grado di farci attendere un "semplice" DLC quasi quanto un gioco completo. The Lost Legacy, primo ed unico add-on singleplayer di Uncharted 4, non sarà tuttavia un banale e limitato contenuto scaricabile, ma un'espansione standalone che racconterà le avventure della sensuale Chloe Frazer e della tosta Nadine Ross: il titolo si focalizzerà dunque sul rapporto tra le due protagoniste e riproporrà persino tutti gli elementi di gameplay che hanno reso indimenticabili le scorribande di Nathan Drake in Fine di un Ladro.



Persona 5

La saga nata come spin-off di Shin Migami Tensei giunge al suo quinto capitolo canonico: Persona 5 è l'incarnazione di un JRPG allo stato puro, nello stile visivo, nei ritmi dell'azione, nel gameplay. L'opera firmata Atlus vive di due anime ben distinte, che influiscono anche sulle modalità di gioco: nelle sequenze ambientate di giorno, il titolo ricalca gli stilemi di un simulatore di appuntamenti, in cui i protagonisti sono alla prese con i problemi della quotidianità, mentre di notte si trasforma in un vero GDR a tutti gli effetti. Nei territori del Sol Levante, Persona 5 ha conquistato pubblico e critica già a settembre del 2016, mentre da noi europei è atteso per il 4 aprile del prossimo anno.



God of War

Come si intuisce dall'assenza di numerazione accanto al titolo ufficiale, God of War non è rappresenta tanto il quarto capitolo canonico delle rabbiose gesta di Kratos, quanto il principio di una nuova epopea: cambia infatti la mitologia (dalla greca alla vichinga) e con essa il taglio dell'inquadratura, che passa alle spalle del protagonista ed è gestibile a piacimento dal giocatore. Non solo: pare siano state ampliate persino le possibilità di esplorazione, con un maggior focus sul lato "umano" e "paterno" dello spartano. La ferocia, la brutalità ed il violento appagamento di un combat system sopraffino, invece, sembrano del tutto invariati: Kratos sta per tornare, e non c'è dio, né in cielo né in terra, che possa fermarlo.



Wild

Michel Ancel, celebre creatore di Rayman, decide di tornare sulle scene con un'IP di spiazzante originalità: il suo Wild, infatti, ci apre le porte di un enorme e selvaggio open world in cui, nei panni di un potente sciamano, avremo la facoltà di impossessarci dei corpi di qualsiasi creatura vivente, dai conigli, alle aquile, agli orsi. La loro prospettiva ci darà così l'opportunità di esplorare l'ambiente con occhi diversi, e di trovare soluzioni sempre alternative per superare gli ostacoli (umani e naturali) del violento mondo di Wild.



Gran Turismo Sport

Per Polyphony, Gran Turismo Sport è un esperimento rischioso ma necessario: un capitolo che spalanca le porte alle competizioni e-sports e che incrocia un metodo di guida più simulativo ad uno di stampo maggiormente arcade. Se da un lato permane uno storico immobilismo nelle meccaniche di gioco, dall'altro Yamauchi tenta, con ogni nuovo episodio, di dettare irraggiungibili standard tecnici e grafici. Resta comunque da valutare, volante alla mano, se Gran Turismo Sport saprà rivelarsi, ancora una volta, uno degli imperdibili "must buy" del 2017 per tutti gli amanti delle quattroruote.



Days Gone

Days Gone, titolo a tema zombie sviluppato da Sony Bend, di primo acchito somiglia ad un incrocio tra The Last of Us e State of Decay: un action con forti elementi da survival game e con una preponderante componente narrativa, ambientato in un mondo di gioco vivo e in continuo cambiamento. Il clima variabile ed il ciclo giorno/notte, inoltre, impatteranno sul gameplay e sul comportamento delle creature che incontreremo: la loro intelligenza artificiale è pensata, del resto, per essere aggressiva, spietata e implacabile. L'invasione degli infetti inizierà a diffondersi nel corso del 2017, in data ancora da destinarsi.



Detroit: Become Human

Detroit: Become Human è senza dubbio il progetto più ambizioso di David Cage: il gioco offrirà una mole di scelte e possibilità alternative molto superiore rispetto ad opere come Heavy Rain e Beyond, proponendo una narrativa "corale" e d'ampio respiro, filtrata attraverso gli occhi di più protagonisti. La sceneggiatura, inoltre, si concentrerà sul complesso rapporto uomo-macchina, sulla differenza tra i sentimenti "reali" e le emozioni "programmate" tramite articolati codici binari: l'uscita di questo thriller futuristico-esistenziale firmato Quantic Dream è prevista per il 2017 in esclusiva su PlayStation 4.



Knack 2

Anche se il primo capitolo ha ricevuto critiche per lo più negative al momento della sua release, Sony ha deciso di dare una seconda chance al brand ideato da Mark Cerny, e durante il PlayStation Experience 2016 ha pertanto presentato Knack 2: un sequel diretto che recupera la formula da action-platform del predecessore e introduce la possibilità di giocare l'avventura interamente in cooperativa. Nella speranza che vengano smussate alcune spigolosità dell'esordio, attendiamo il riscatto di Knack nella seconda metà del 2017.



Crash Bandicoot N-sane Trilogy

Con la licenza saldamente stretta nelle mani di Activision, il mitico marsupiale partorito dalle menti dei Naughty Dog si appresta a tornare sulle scene non con un nuovo episodio, ma con una versione completamente rimasterizzata dei primi tre capitoli usciti su PlayStation 1. La N-Sane Trilogy, sviluppata dal team Vicarious Vision, rinverdisce il comparto grafico della trilogia al fine di adeguarlo agli standard moderni, senza però intaccarne minimamente le dinamiche di gameplay, in quella che ha tutta l'aria di essere una smaccata operazione nostalgia. Per capire se Crash Bandicoot abbia resistito appieno ai contraccolpi del tempo, dobbiamo tuttavia aspettare la versione completa, fissata, secondo alcuni rumor, per febbraio del 2017.

Giochi Multipiattaforma

Marvel Vs Capcom Infinite

Ennesimo esponente della serie di picchiaduro Marvel Vs Capcom, Infinite prosegue sul solco caciarone e smargiasso dei precedenti episodi: un brawler game che riesce ad affiancare un pizzico di profondità ad un gameplay sempre molto immediato e facilmente padroneggiabile. Questa volta, la squadra di combattenti in campo potrà essere assemblata con soli due personaggi (non più tre, come in passato) ed è stato abolito anche il supporto degli assist character: a far da contraltare a questi alleggerimenti al combat system, ci pensa però uno story mode più corposo e spettacolare, affiancato, al solito, da una pletora di altre modalità di gioco. Marvel Vs Capcom Infinite uscirà in contemporanea su PC, PS4 e Xbox One in un generico 2017.



Metal Gear Survive

Primo Metal Gear realizzato senza il beneplacito di Hideo Kojima, Survive è uno spin-off della celebre saga che ha dato i natali a Solid Snake. Narrativamente a cavallo tra gli eventi di Ground Zeroes e quelli di The Phantom Pain, il titolo si fonda su una forte componente multiplayer cooperativa, in cui, mescolando stealth e azione come nel quinto capitolo, il giocatore dovrà massacrare orde di famelici zombie. Sarà possibile altresì affrontare la storyline in solitaria, ma il vero fulcro dell'esperienza rimarrà, in ogni caso, la cooperazione tra gli utenti. Per quanto Survive non nasca certo sotto i migliori auspici, solo nel 2017 potremo capire se Metal Gear riuscirà davvero a "sopravvivere" anche senza Hideo Kojima.



Torment Tides of Numenera

È un compito molto arduo, quello del team inXile Entertainment: riportare in vita l'eredità di Planescape: Torment, considerato uno dei migliori GDR della storia videoludica. Con Torment: Tides of Numenera (reduce da ben due campagne Kickstarter), quindi, i creatori di Westland 2 alzano l'asticella dell'ambizione, proponendo un gioco di ruolo improntato fortemente sullo storytelling e su una direzione artistica di matrice quasi steampunk, in cui il focus del gameplay è incentrato soprattutto sull'interazione con lo scenario e con i personaggi che lo popolano. Questo sequel spirituale di Planescape è atteso il 28 febbraio su PC e console.



The Surge

Piuttosto che dedicarsi allo sviluppo di Lords of the Fallen 2, il team Deck13 ha preferito creare un action-rpg completamente inedito: The Surge sfrutta una cornice futuristica per inscenare un mondo di gioco crudele e spietato, in cui ogni singolo colpo deve essere sferrato con meticolosità e chirurgica precisione. Il sistema di combattimento, infatti, prevede la facoltà di colpire specifici arti meccanici dei nemici, in modo tale da amputarli e poterli riutilizzare a nostro piacimento: il loot di The Surge, in sostanza, garantisce una notevole dose di varietà, con la quale superare indenni tutte le insidie di un avanzamento difficile ed impietoso, proprio come quello di ogni "souls like" che si rispetti. I nostri esoscheletri si apprestano ad essere potenziati nel 2017 su PC, Xbox One e PS4.



Styx: Shards of Darkness

Il goblin Styx sta per tornare su PC e console con Shards of Darkness, sequel diretto dell'apprezzato Master of Shadows: grazie al supporto di un budget superiore e alla potenza grafica dell'Unreal Engine 4, il team francese Cyanide Studios mira ad ottenere un nuovo livello di profondità narrativa e ludica. L'articolato level design stimola la creatività dei giocatori durante l'approccio stealth, mentre l'aggiunta della co-op permette di affrontare le missioni con maggior varietà e divertimento. Nei piani di Focus Home Interactive, Styx sbucherà fuori dall'ombra durante il primo trimestre del 2017.



Get Even

Suggestiva, criptica e terribilmente fascinosa, Get Even è un'avventura in prima persona che, a detta del team The Farm 51, vuole proporsi come un punto d'incontro tra le atmosfere di Matrix e quelle di Silent Hill: uno shooter con elementi da thriller psicologico e fasi investigative, incorniciato da una narrazione fumosa, discontinua e intricata. In virtù di queste sue originali caratteristiche, Get Even rappresenta una delle proprietà intellettuali più peculiari di un mercato ormai ipersaturo: per scoprire tutti i misteri che il titolo cela all'interno del suo ordito ludico e narrativo, però, occorre aspettare la primavera del prossimo anno.



Little Nightmares

Dopo l'eccellente lavoro svolto con l'edizione PS4 di Teraway, il team Tarsier Studio sforna un'IP del tutto nuova: Little Nightmares è un platform game in due dimensioni che non disdegna sporadiche virate in profondità, e che alterna alla risoluzione di puzzle ambientali anche piccole sequenze stealth. L'aspetto che più incuriosisce dell'intera produzione riguarda però principalmente una deliziosa direzione artistica, che ci trasporta in ambientazioni ricche di suggestioni oniriche ed orrorifiche, filtrate attraverso la grottesca lente delle paure infantili. Potremo immergerci nei nostri piccoli incubi nelle notti primaverili del 2017.



Fe

Attraverso il programma EA Originals, con cui Electronic Arts supporta piccoli studi indipendenti nella realizzazione delle loro opere prime, è venuto alla luce il poetico Unravel, e presto nascerà anche Fe, armonioso adventure game nel quale impersoneremo un cucciolo perduto nella foresta. Con un tratto geometrico e stilizzato, Fe ci chiede di esplorare l'ambiente circostante, captare i suoni della natura e degli altri animali, per entrare in contatto con loro e comprendere il nostro ruolo nell'ecosistema. Un gioco quasi "sinestetico", che unisce colori e sonorità in una cornice artistica molto espressiva. La data d'uscita non è stata ancora ufficializzata, ma è prevista comunque nel corso del 2017.



NieR Automata

Platinum Games non si smentisce (quasi) mai: ogni suo gioco è un concentrato di adrenalina, velocità, frenesia e tecnicismo. NieR: Automata non fa certo eccezione: ambientato nello stesso universo di Drakengard, questo action-RPG innesta un combat system estremamente appagante, facile da padroneggiare ma parecchio complesso da sviscerare in ogni sua parte. Automata è un titolo in cui spettacolarizzazione e virtuosismi si muovono quindi in perfetta simbiosi: Platinum Games affila così le lame del proprio talento, pronto e scendere in campo il 10 marzo 2017, con la promessa di dar vita ad una nuova pietra miliare del genere.



Lords of the Fallen 2

Il sequel di Lords of the Fallen non nasce sotto una buona stella: alla realizzazione del secondo capitolo non parteciperà, infatti, né il team Deck13 che ha curato il primo episodio (ora impegnato nello sviluppo di The Surge) né il produttore esecutivo Tomasz Gop. Lords of the Fallen 2, insomma, ha perso i suoi "creatori", ed è affidato interamente nelle mani di CI Games, che in questo seguito ufficiale intende approfondire la storia del predecessore ed alleggerire il grado di sfida per renderlo più accessibile ai neofiti. Con la paura che l'anima del brand venga un po' snaturata da simili decisioni, rimaniamo in attesa di scoprire nuove informazioni sul gameplay e sulla data di uscita, prevista il prossimo anno su console e PC.



Destiny 2

Fino ad ora, intorno al secondo capitolo di Destiny aleggiano solo evanescenti rumor. Non ci resta quindi che avanzare qualche piccola speculazione sulle caratteristiche che potrebbero essere introdotte per perfezionare la struttura ludica dell'MMO sci-fi targato Bungie: ad una narrativa più preminente dovrebbe affiancarsi, allora, altresì una maggiore ariosità nell'esplorazione dei pianeti. Il team Vicarious Vision (alla guida della Crash Bandicoot N-Sane Trilogy) ha annunciato di star collaborando con Bungie per la realizzazione di questo sequel: alcune voci di corridoio prevedono inoltre che la release di Destiny 2 arriverà entro la fine del 2017, presumibilmente anche su Personal Computer.



Guardians of the Galaxy

L'instancabile Telltale non si ferma mai: tra le numerose serie che il team ha in cantiere, spicca Guardians of the Galaxy, trasposizione sotto forma di avventura grafica dell'omonimo albo Marvel e dello strabiliante film di James Gunn. Come da tradizione, l'opera sarà suddivisa in cinque episodi, e ci permetterà di interpretare i diversi membri della squadra dei Guardiani, esplorando l'universo creato dalla Casa delle Idee e, ovviamente, compiendo importanti decisioni che modificheranno lo storytelling. La release avverrà durante il 2017 su PC, console e sistemi mobile.



Pyre

Dagli autori di due piccole perle come Bastion e Transistor, nasce Pyre, ultimo parto del team Supergiant Games: un gioco estremamente peculiare ed originale, una sorta di incrocio tra un RPG ed una visual novel. Con un art design, al solito, sempre stupefacente, con il supporto di una narrativa solida e bizzarra, e con un gameplay frenetico e strategico al tempo stesso, Pyre potrebbe risultare il terzo centro consecutivo per i ragazzi di Supergiant Games, oramai divenuti una personalità sempre più importante all'interno del panorama indipendente. La pubblicazione del loro promettente progetto è prevista per il 2017 su PC e Playstation 4.



Vampyr

Dopo Remember Me e Life is Strange, i ragazzi di Dontnod Entertainment hanno meritato la nostra più completa fiducia. Ed è per questo che attendiamo il loro nuovo progetto, Vampyr, con irrefrenabile desiderio: un action-rpg, ambientato nella Londra del primo novecento, in cui interpreteremo il dr. Jonathan E. Reid, suo malgrado tramutato in un vampiro. Le scelte che compiremo influenzeranno non soltanto la storyline ma anche il setting di gioco, che reagirà e muterà forma in base alle nostre azioni. Attualmente non è ancora stata diffusa una data d'uscita ufficiale, ma siamo certi che la nostra "sete" verrà placata su PC, Xbox One e PS4 nel corso del 2017.



Kingdom Hearts 3

A dieci anni dall'uscita del secondo capitolo, è probabile che Kingdom Hearts 3 sia in procinto di vedere la luce proprio nel 2017. Con le attenzioni di Nomura interamente concentrate sullo sviluppo a pieno regime, e con una fase di post-produzione che sembra ormai imminente, tutti i fan della fiaba videoludica firmata Square-Enix possono quindi tirare un sospiro di sollievo: non manca molto, infatti, prima che Sora, Paperino, Pippo e Re Topolino esplorino nuovi, magici reami Disney per porre fine, una volta per tutte, alla saga dei Dark Seeker.



Hellblade: Senua's Sacrifice

Più che un semplice action game, Hallblade è un viaggio all'interno della psiche umana: l'atmosfera disturbata e disperata ci catapulta in una dimensione onirica che, sullo sfondo della mitologia celtica, ci costringe a fronteggiare i fantasmi della nostra mente. Accanto ad una componente narrativa preminente, si affianca inoltre una pregevole art design, che potrebbe farci chiudere un occhio su un gameplay in apparenza meno profondo rispetto agli standard cui Ninja Theory ci ha abituato in passato. Hellblade: Senua's Sacrifice sarà rilasciato finalmente nel corso del 2017 su PC e PS4.



Cyberpunk 2077

La trilogia dedicata allo Strigo ha innalzato CDProjekt nell'Olimpo dei team più rispettati ed amati: è per questo che tutto il mondo attende con ansia e curiosità l'arrivo di Cyberpunk 2077: annunciata nel 2013, la trasposizione videoludica dell'omonimo gioco di ruolo cartaceo promette di dettare inediti standard qualitativi sul fronte dei GDR occidentali. Ora che la saga di The Witcher è giunta al termine, tutte le forze dello studio polacco sono convogliate nella produzione di questo nuovo progetto: non è affatto certo che l'opera sia pronta per il 2017, ma se così fosse, tra Cyberpunk 2077 e Blade Runner 2049, la prossima si preannuncia un'annata davvero straordinaria per tutti gli amanti della fantascienza.



Red Dead Redemption 2

Benché non sia trapelata ancora nessuna informazione ufficiale su Red Dead Redemption 2, secondo capitolo del capolavoro western di Rockstar Games, è bastato solamente un evocativo trailer di appena 40 secondi per generare un hype spropositato, Non sappiamo se si tratterà di un sequel diretto o di un prequel delle gesta di John Marston: tuttavia, dal breve filmato diffuso in rete, si intuisce chiaramente il ricorso ad un'epica della frontiera più monumentale, più crudele e più malinconica rispetto a quella del primo episodio. Purtroppo, allo stato attuale, la data di uscita ancora non si intravede all'orizzonte.



Agents of Mayhem

Nonostante abbia messo momentaneamente da parte la serie Saints Row, il team Volition non pare intenzionato in alcun modo ad accantonare le esagerazioni che da sempre caratterizzano il suo stile. Agents of Mayhem è sì un gioco chiassoso, frenetico ed esuberante, ma è anche un third person shooter dotato di un gameplay più maturo e complesso, in cui dovremo alternare il controllo di tre diversi eroi (ognuno dotato di abilità uniche) per far fronte alle minacce di una futuristica Seoul. In virtù di una narrazione in apparenza meno incline al nonsense, Agents of Mayhem sembra una nuova IP che non merita certo di passare inosservata durante i primi mesi dell'anno venturo.



Shenmue 3

Forte di una campagna Kickstarter conclusa con enorme successo, Shenmue 3 si prepara ad esordire sul mercato nel tardo 2017. O almeno queste sono le speranze di una fanbase che non vede l'ora di poter finalmente riabbracciare una delle saghe più iconiche del mondo videoludico. Yu Suzuki sta lavorando alacremente per riportare in auge la storia di Ryo Hazuki, creando un capitolo in perfetta continuità con le meccaniche di gioco dei predecessori: la pre-produzione di Shenmue 3 è, del resto, quasi terminata, mentre la sceneggiatura è in fase di completamento. Le possibilità di poterci giocare entro la fine del nuovo anno si fanno, pertanto, sempre più concrete.



Yooka Laylee

Da molti considerato come l'erede spiritual del mitico Banjo-Kazooje, Yooka-Laylee è un ritorno alle meccaniche tradizionali del platform 3D: un tributo appassionato ai più grandi esponenti del genere, un titolo che prova a riproporre anche ai giorni nostri la stessa magia dei classici di un tempo. La campagna Kickstarter, del resto, è stata un vero successo, segno di come sia ancora insaziabile nei videogiocatori la fame di platforming puro: con i suoi colori sgargianti e la sua coppia d'improbabili protagonisti, Yooka-Laylee giungerà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 11 aprile.



Resident Evil 7

Resident Evil 7 porta su di sé un peso non da poco: la necessità di riacquistare la fiducia dell'intera fanbase, che negli ultimi due episodi canonici ha visto affievolirsi lo spirito da survival horror tipico della serie. Questa settima incarnazione del brand ha avuto il coraggio di reinventarsi integralmente, di cambiare prospettiva di gioco e di utilizzare la visuale in prima persona per raggiungere un livello di coinvolgimento superiore. Tra dubbi e certezze, l'unica speranza è che, il 24 gennaio, l'ultima produzione Capcom riesca a terrorizzarci proprio come farebbe un "vero" Resident Evil.



For Honor

Il "cappa e spada" di Ubisoft rientra senza dubbio tra i titoli più promettenti del prossimo anno. Galvanizzato da una componente multiplayer ricchissima e sfaccettata, For Honor sfrutta un combat system decisamente originale, che si basa su un'eccellente dinamica di stance, in cui conteranno solo l'abilità, i rifletti ed il tempismo dei giocatori. Mescolando cavalieri, samurai e vichinghi, la nuova IP del colosso francese costruisce un setting inusuale ma affascinante: il 14 febbraio scenderemo quindi tutti in campo per difendere, con la spade e il sangue, il nostro onore.



Ghost Recon Wildlands

Ghost Recon Wildlands si propone come il più esteso open world mai realizzato da Ubisoft: una mappa enorme e variegata, liberamente esplorabile senza alcun vincolo né percorso prestabilito. La caccia delle truppe "Ghost" al terribile "El Sueno", il più importante boss del narcotraffico, potrà essere affrontata sia in singolo, sia in co-op con altri quattro giocatori: il ritmo dell'azione si fa ora più ragionato e tattico, ora più frenetico e "selvaggio", per un'esperienza PvE potenzialmente totalizzante. Non ci resta allora che attendere il 7 marzo per liberare la Bolivia dal feroce cartello della droga sudamericana.



Sniper Elite 4

Senza stravolgere in alcun modo le fondamenta della serie, Sniper Elite torna sul mercato con un quarto capitolo sì estremamente conservativo, ma perfezionato in ogni sua parte: avremo l'opportunità di pianificare strategie d'attacco, cimentarci nelle side-quest, analizzare la mappa con l'immancabile binocolo, prendere la mira, trattenere il respiro, e fare fuoco. I nostri headshot saranno, al solito, magnificati dalle ormai celebri killcam, rese ancor più dettagliate e cruenti da un comparto grafico ottimamente rifinito. Sniper Elite 4 è insomma un episodio tradizionale e familiare: i vecchi fan farebbero meglio a "puntare" sul calendario la data del 14 febbraio.



Mass Effect Andromeda

Andromeda non è soltanto il quarto capitolo del franchise di Mass Effect, ma anche l'incipit di una saga totalmente inedita, ambientata nell'immenso universo sci-fi partorito da Bioware: questa volta saremo chiamati ad esplorare la galassia che dà il titolo al gioco, alla disperata ricerca di una nuova patria per la razza umana. Il team ha ingigantito le possibilità di esplorazione, perfezionato il numero di scelte morali e incrementato le potenzialità delle meccaniche action-shooter, senza però sottrarre mordente all'anima GDR che contraddistingue tutte le incarnazioni della serie. Sebbene la Galassia di Andromeda disti circa 2,5 milioni di anni luce dalla Terra, non vediamo l'ora di raggiungerla al più presto.



South Park Scontri Di-Retti

Con la promessa di essere ancora più dissacrante de Il Bastone della Verità, South Park: Scontri Di-Retti è pronto a prendersi gioco della moda supereroistica che ha invaso il mondo del cinema e del gaming. Il bizzarro GDR di Ubisoft non intende solo recuperare l'umorismo pungente, satirico e politicamente scorretto della serie tv, ma anche ritornare sulle scene videoludiche con un gameplay ancor più profondo rispetto al passato, grazie all'aggiunta di inediti elementi tattici durante gli scontri e di un più ampio sistema di crescita dei personaggi. Inizialmente previsto entro la fine del 2016, Scontri Di-Retti è stato rinviato ai primi mesi del prossimo anno: tra poco potremo quindi andare giù a South Park e divertirci alla grande.



Star Trek Bridge Crew

Per chiunque abbia sempre desiderato entrare a far parte della flotta stellare, Star Trek: Bridge Crew è il videogioco perfetto: realizzato in esclusiva per la realtà virtuale, il titolo Ubisoft ci permette di impersonare, insieme ad altri tre giocatori, i membri dell'equipaggio della USS Aegis. Cooperazione, coordinazione ed immersività saranno le colonne portanti dell'esperienza di Bridge Crew, allo scopo di sopravvivere alle insidie di un universo popolato dal classico immaginario della serie televisiva. La truppa della navicella USS Aegis è chiamata a raccolta in data astrale 14 marzo 2017.



Tekken 7

Fated Retribution è un Tekken in perfetto equilibrio fra tradizione e rinnovamento: da una parte il ritorno ad un sistema di combattimento preciso, bilanciato e diversificato, dall'altra una "rivoluzione" sul fronte della spettacolarizzazione ludica e narrativa, con una serie di aggiunte tecniche ed inediti moveset capace di inebriare sia gli occhi sia i polpastrelli dei giocatori. Il settimo episodio del picchiaduro Namco-Bandai si figura anche come la conclusione della saga Mishima che, con le sue tremende faide, ci ha accompagnati fin dagli esordi: un motivo in più per attendere con irrefrenabile trepidazione l'inizio del 2017.



Prey

Lo shooter in prima persona di Arkane Studios (gli autori di Dishonored) promette faville: Prey è un "dungeon game nello spazio" che garantisce un'incredibile libertà d'approccio alle missioni, nonché una storyline misteriosa e criptica. Mescolando azione, steatlh e tatticismo, la nuova IP di Bethesda inscena un universo a metà tra l'horror e lo sci-fi: un setting quasi "pensante", che reagisce coerentemente alle sollecitazioni del giocatore e si adatta al suo modo di agire. Spetterà a noi, quindi, scoprire i punti deboli degli alieni che ci daranno la caccia, imparando ad utilizzare i loro poteri a nostro vantaggio, per trasformarci da semplici prede in spietati predatori.



Injustice 2

I fan dell'universo DC si staranno già sgranchendo le ossa in attesa di poter mettere le mani su Injustice 2, sequel dell'omonimo picchiaduro realizzato dai ragazzi di Netherrealm Studios. Un ottimo comparto tecnico ed un solido combat system si affiancano ad un peculiare sistema di loot che, durante gli scontri, offre ai lottatori l'opportunità di ottenere punti esperienza e raccogliere parti di armatura grazie ai quali aumentare le proprie abilità. Per comprendere in che misura simili novità possano inficiare il bilanciamento di Injustice 2 dovremo però analizzare a fondo la versione finale, la cui uscita è ancora avvolta nel mistero.



Outlast 2

Sequel di uno dei survival horror più acclamati degli ultimi anni, Outlast 2 perfeziona tutte le feature che hanno reso terrorizzante il precedente episodio: sebbene ritornino immutate le meccaniche legate al consumo delle batterie e all'uso della videocamera per illuminare gli angoli più bui dello scenario, l'opera Red Barrels prova anche a rinnovare in parte la formula ludica dell'esordio, ampliando la vastità degli ambienti esplorabili ed imbastendo una narrazione che ruota intorno a macabri culti religiosi. Preparatevi a tremare di paura durante il primo trimestre del 2017.



Bloodstained

Nato come erede spirituale della saga di Castlevania, Bloodstained: Ritual of the Night ha riscosso su Kickstarter un successo inaspettato: lo scopo del team di Koji Igarashi è quello di riprodurre lo stessa atmosfera fascinosa e gotica, nonché la medesima progressione bidimensionale, delle avventure dei Belmont. Bloodstained sembra dunque avere tutte le carte in regola non solo per divenire un degno erede della celebre serie Konami, ma altresì per affermarsi come nuovo portavoce del genere. Il lasso di tempo che ci separa dalla release di Ritual of the Night è, però, ancora molto lungo: l'uscita è stata confermata, infatti, per un generico 2018, su Pc e console.