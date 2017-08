I migliori anime basati sui videogiochi

è undi professione, nonché accumulatore seriale di videogiochi di produzione rigorosamente giapponese. Pare si sia autoesiliato in una dimensione alternativa in cui le personificazioni di SQUARE ENIX, BANDAI NAMCO Entertainment e CyberConnect2 sono sue compagne d’arme nella sanguinosa lotta contro l'odiato dio degli FPS e gli infedeli al suo seguito. È inoltre nemico giurato di DLC e digital delivery. Per qualche strana ragione, ha un’evidente ossessione per le spade e sogna di governare Gamindustri. Purché non sia completamente infognato con qualche JRPG, potete contattarlo via

Quando Netflix annunciò l'anime di Castlevania, lo scorso febbraio, la notizia venne accolta dai fan -e non solo- con incontenibile fervore, un entusiasmo quasi unanime, ampiamente ripagato dalla qualità finale del prodotto, il quale non si è solo aggiudicato una meritatissima seconda stagione (più ampia e corposa) che debutterà sugli schermi nel corso del 2018, ma soprattutto ha conquistato le simpatie persino di chi non si era mai avvicinato al meraviglioso mondo dell'animazione giapponese. Del resto si sa, anime e videogiochi di produzione nipponica vanno spesso a braccetto, ed è sempre meno raro che i primi si basino sui secondi, o viceversa. A tal proposito, nelle ultime settimane ci siamo interrogati su quali fossero le migliori produzioni anime ispirate a videogiochi, al fine di consigliare ai neofiti del settore le trasposizioni più meritevoli di attenzione. Dopo aver visionato centinaia di opere, spaziando dagli anime tratti da JRPG alle produzioni basate su visual novel (il genere videoludico sicuramente più consono alla trasposizione animata), vi segnaliamo di seguito i titoli che, durante la nostra approfondita analisi, ci hanno colpito maggiormente per trama, personaggi, musiche e quant'altro, cercando di limitare al minimo il contenuto di spoiler.

Steins;Gate

Drammatica, intellettuale e visivamente impeccabile, la serie di Steins;Gate è ad oggi considerata la miglior produzione anime tratta da videogioco, grazie a una trama brillante e alla profonda caratterizzazione del nutrito e ben amalgamato cast principale. Basata su una visual novel di successo, l'opera ruota attorno a Rintarou Okabe, autoproclamato scienziato pazzo (col nome fittizio Kyouma Hououin), e al suo "Laboratorio di Gadget Futuristici", dove il giovane ed i suoi assistenti creano inconsapevolmente una macchina del tempo alquanto singolare: un "forno a microonde mobile" in grado di inviare SMS nel passato.

Saranno proprio quest'incredibile scoperta e le conseguenze della sua scriteriata sperimentazione l'effetto scatenante di una commedia ben scritta, che mescola sapientemente momenti di burlesco humour a eventi di indicibile tragicità. Il principale punto di forza della produzione è però l'esemplare caratterizzazione del protagonista Rintarou, a prima vista eccentrico e melodrammatico, ma che dietro la maschera nasconde un lato più serioso e maturo, disposto a qualunque sacrificio pur di rimediare ai propri errori e salvare la vita alle persone care.

Clannad

Annoverato fra gli anime più riusciti e acclamati dell'ultimo decennio, anche Clannad è tratto da una visual novel dai toni alquanto angosciosi, risultando un'opera in grado di toccare con estrema delicatezza e sensibilità le corde del cuore dello spettatore. La prima parte della vicenda è ambientata nel liceo privato Hikarizaka, istituto fittizio frequentato dallo schietto e indolente Tomoya Okazaki, un giovane che nutre molto odio nei confronti della città in cui vive e che non esita ad esprimerlo pubblicamente (apparendo agli occhi degli estranei come un delinquente), e dalla fragile Nagisa Furukawa, impacciata studentessa ripetente che sogna di partecipare a una rappresentazione teatrale.

Pur essendo così agli antipodi, i due protagonisti si supporteranno a vicenda ed instaureranno pian piano un legame molto profondo, destinato a cambiare radicalmente gli atteggiamenti di entrambi e la percezione del mondo di Tomoya. Tuttavia, è solo nella seconda stagione, chiamata "Clannad After Story" e ambientata dopo il diploma, che la serie raggiunge il proprio acme, evidenziando l'importanza della famiglia e le costanti difficoltà dell'età adulta.

Tales of the Abyss

Trasposizione animata di uno dei più solidi e riusciti episodi della serie Tales of (probabilmente secondo solo a Vesperia), la serie di Tales of the Abyss ci ha conquistati per via della sua maestosa colonna sonora, per la qualità delle animazioni e del doppiaggio originale, ma soprattutto grazie all'ineguagliabile livello di fedeltà verso l'eccellente controparte ludica. Luke Fon Fabre è il viziato "eroe" della trama, un giovane nobile che secondo un'antica profezia è destinato a portare prosperità al proprio mondo, Auldrant.

Tuttavia, un trauma dovuto al rapimento subito in gioventù l'ha privato delle memorie precedenti, facendo sì che il ragazzo crescesse segregato in casa propria, nella più totale ignoranza di quello che accade nel resto del mondo. Sebbene la storia abbia un inizio molto lento, i vari personaggi offrono fin dalla prima introduzione un'idea abbastanza chiara della propria caratterizzazione e del ruolo giocato all'interno della vicenda, permettendo allo spettatore di immedesimarsi immediatamente con le loro personalità. Proprio il protagonista, mosso da un forte desiderio di cambiare, da pusillanime ed egoista giovanotto si tramuterà -nel corso della travagliata storyline- in un temerario e risoluto salvatore dalle insospettabili qualità, la cui evoluzione finirà per influenzare e sconvolgere radicalmente tutti gli altri comprimari.

Persona 4: The Animation

Persona 4 è senza dubbio un titolo che non ha bisogno di pompose presentazioni, essendo probabilmente l'ultimo capolavoro del genere ruolistico ad aver visto la luce su PlayStation 2. Non ci sorprende dunque che il titolo abbia ricevuto in pochi anni ben due trasposizioni animate: una ricca serie televisiva ispirata al gioco originale, e una seconda, più recente e ridotta, basata perlopiù sui contenuti esclusivi dell'edizione per PS Vita. Proprio questa eccessiva differenza contenutistica ci spinge a consigliare non la "versione" Golden, sicuramente superiore dal punto di vista tecnico, bensì la trasposizione precedente, più completa e focalizzata sulla storia originale del gioco ATLUS, in cui trovano spazio persino molti personaggi ed eventi secondari.

Ma cosa rende questa serie televisiva un must anche per coloro che hanno già sviscerato l'opera natia? Sicuramente l'intrigante e misteriosa trama principale, esplorata tutta d'un fiato e senza i dungeon randomici dei dungeon crawler, risulta ora persino più godibile ed immersiva di un tempo. Ma è il magistrale comparto sonoro l'aspetto più riuscito del pacchetto; tralasciando l'ottimo doppiaggio originale (sicuramente superiore a quello americano), l'anime vanta una soundtrack vasta e accattivante, composta dal sempre ispirato Shoji Meguro, il quale ci regala ancora una volta un accompagnamento di altissima qualità e sempre attento ai toni della narrazione. I suoi principali punti di forza, uniti alle ricorrenti gag, alla qualità delle animazioni, e ad un stupendo character design, ne fanno in definitiva un prodotto adatto a qualsiasi palato, inclusi i fanatici del fattore "waifu", qui presente in misura morigerata.

Valkyria Chronicles

Nota in patria come Senjo no Valkyria -Gallian Chronicles-, al tempo la serie televisiva di Valkyria Chronicles spaccò in due il fandom globale del franchise a causa di svariati cambiamenti apportati durante la trasposizione animata. Non solo il character design del gioco venne parecchio alterato per avvicinarsi ai canoni delle serie d'animazione (uno stile poi ripreso anche nei titoli successivi e nel recente Valkyria Revolution), ma la squisita storia riproposta sotto forma di dramma non riuscì a convincere gli appassionati del videogame.

Entrambi i protagonisti, Welkin e Alicia, apparivano inoltre alquanto mutati a livello di caratterizzazione, in quanto il primo dimostrava di essere molto più goffo di quanto già non fosse nel gioco, mentre la seconda aveva ora i tipici atteggiamenti delle cosiddette "tsundere" (stereotipo usato per identificare persone di sesso femminili all'apparenza arroganti e combattive, ma che in seguito si rivelano timide e di buon cuore, mostrando così una notevole contraddizione fra esteriorità e personalità interiore) del tutto assenti nell'opera originale. Nonostante queste differenze e l'assenza di alcune scene memorabili del gioco, la trasposizione animata di Valkyria Chronicles ha comunque altre qualità da non sottovalutare: innanzitutto, la trama scorre molto più liscia, in quanto fra una missione e l'altra -rispetto al gioco- c'è maggiore continuità; il prodotto ha inoltre il merito di aver caratterizzato molti dei numerosi personaggi che il videogame non esplorava affatto, come ad esempio il co-protagonista Faldio e la meravigliosa valchiria Selvaria, che nell'anime hanno ruoli più definiti e una maggior visibilità. Per i motivi sopracitati, ci sentiamo di consigliarne la visione a chiunque non si sia mai avvicinato al franchise, e magari anche ai fan storici, purché riescano a mettere da parte pregiudizi su una serie sicuramente meritevole.

Tales of Zestiria the X

Negli ultimi anni parecchi giochi di casa Bandai Namco hanno goduto di una trasposizione animata, come appunto il già citato Tales of the Abyss. Fra i più recenti, e soprattutto riusciti, non possiamo non citare Tales of Zestiria the X, anime tratto dall'omonimo videogioco per PS3 e PS4. Il giovane Sorey, protagonista della vicenda, è il Redentore, vale a dire l'unico individuo al mondo in grado di purificare la "malevolenza", una terribile piaga che ha trascinato il mondo nella cosiddetta Era del Caos; aiutato da un variegato e armonioso gruppo di adepti, il ragazzo viaggia per il continente alla ricerca del Signore del Caos, la cui stessa esistenza pone il mondo intero in grave pericolo.

Vero e proprio sequel di Tales of Berseria (non a caso nella serie compaiono Velvet e altri personaggi del prequel), possiamo asserire con certezza quanto l'anime di Tales of Zestiria the X sia nettamente superiore, sotto ogni aspetto, alla controparte ludica. La trama del gioco, debole, scontata, a tratti persino soporifera, è stata per l'occasione rivisitata e alleggerita dei suoi numerosi punti morti; una poderosa operazione che non ha giovato solo al ritmo della narrazione, ora più convincente ed entusiasmante, ma anche alla caratterizzazione di tre personaggi che nel gioco non avevano trovato il giusto spazio. Un deciso miglioramento che in parte pone rimedio a una delle principali accuse che, al lancio del titolo, gli utenti giapponesi mossero contro Bandai Namco. Le animazioni, infine, sono state affidate al sapiente staff dello studio Ufotable, una garanzia che da sola giustifica la visione di entrambe le stagioni da cui la serie è composta.

GOD EATER

Basato anch'esso sull'omonimo gioco di casa Bandai Namco, l'anime di GOD EATER è un fantasioso cocktail di azione e grafica mozzafiato. Nell'ormai vasto regno degli hunting game, dominato dall'invincibile e immortale Monster Hunter, il franchise di GOD EATER si distingue dagli altri esponenti del medesimo genere ludico per la presenza di una trama solida e fantasiosa, affrontabile sia in single player che in compagnia. L'anime trasmesso nel 2015 si ispira vagamente alle vicende narrate nel capostipite del franchise, dando finalmente un nome e un po' di carattere al silenzioso ed esordiente deicida impersonato dal giocatore, ma soprattutto esplorando il forte legame instauratosi fra questi e gli altri assi dell'organizzazione Fenrir.

In un futuro non troppo lontano, il nostro pianeta è stato invaso dagli Aragami, esseri senzienti ed estremamente violenti cui va attribuita la distruzione della Terra. Immuni a tutte le armi convenzionali, gli Aragami hanno un'unica debolezza: armi create con le loro stesse cellule, in grado di frantumare le loro inviolabili corazze e "divorarli" letteralmente. Brandendo queste armi portentose, i God Eater sono l'ultimo baluardo che separa la razza umana dall'estinzione. Vantando una trama complessa e ambientata in uno scenario apocalittico, e delle animazioni di qualità eccelsa (anche in questo caso curate dallo studio Ufotable, qui in stato di grazia), l'anime di GOD EATER rappresenta una ghiotta e imperdibile occasione per chi non si è mai avvicinato al cruento franchise. Quand'anche non vi piaccia il genere hunting game, potreste scoprirvi innamorati dei personaggi e del setting del prodotto.

Persona 3 The Movie

Potevamo chiudere la nostra rassegna senza menzionare la recente serie di film di tratti dalla versione originale di Persona 3? Assolutamente no, anche perché si tratta forse della migliore trasposizione animata in materia di JRPG. Va comunque fatta una doverosa premessa: rispetto a Persona 4, la terza incarnazione del franchise non presenta scene comiche, ma vanta un'ambientazione molto più tetra e macabra, in cui morte e sacrificio giocano un ruolo ricorrente e purtroppo rimarchevole. Nel mondo della serie, le giornate non sono composte da 24 ore, ma da 25, e quei sessanta minuti extra che hanno inizio allo scoccare della mezzanotte prendono il nome di "Ora Oscura", un breve lasso di tempo in cui quasi tutti gli esseri umani cadono in una stasi momentanea (all'interno di vere e proprie bare). Talvolta capita però che alcuni individui non riescano ad assopirsi in tempo, e che di conseguenza si ritrovino faccia a faccia con gli Shadow, orribili creature che risucchiano l'energia degli uomini.

È per questo motivo che il taciturno Makoto Yuuki (il protagonista, di cui finalmente ci viene svelato il nome) e gli altri componenti del club extracurricolare chiamato SEES, in grado di muoversi durante l'Ora Oscura e di combattere le ombre con l'ausilio dei loro Persona, hanno il compito di eliminare le suddette creature e porre fine al misterioso fenomeno. Nonostante qualche piccola differenza, atta sempre e comunque a impreziosire sia la vicenda che la già ottima caratterizzazione dei personaggi ed i legami fra gli stessi, i quattro lungometraggi di Persona 3 ci sono parsi un prodotto estremamente fedele alla controparte ludica. Una trama matura come poche, le animazioni sbalorditive, e la colonna sonora storica (qui impreziosita da ottime composizioni originali), rendono il progetto un must sia per i neofiti che per gli esperti di Persona 3, soprattutto i possessori della versione Portable per PSP, purtroppo sprovvista di qualsiasi cut-scene. Una visione pressoché imprescindibile, che consigliamo tanto ai videogiocatori quanto agli appassionati di animazione giapponese.