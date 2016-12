I Migliori Videogiochi Indie del 2016

Non è facile stilare una Top 5 che aiuti a orientarvi nello sterminato panorama delle produzioni indipendenti. Non è facile soprattutto quest'anno, visto che il settore indie ha sfornato un numero incredibile di grandi capolavori e prodotti fuori dagli schemi: titoli dal concept originale che si sono fieramente opposti all'uniformità a tratti affannosa che sembra "contaminare" troppi Tripla A.

C'è poco da fare: eccezion fatta per qualche produzione illuminata, nel 2016 le soddisfazioni più grandi sono arrivate dalla scena "alternativa", che ha esplorato con vorace curiosità un numero impressionante di generi. Sarebbe davvero bello poter citare tutti i titoli che si sono distinti: gli esperimenti narrativi di Firewatch e Virginia, i dialoghi di Oxenfree, le furiose partite a Devil Daggers, o ancora l'approccio meta-videoludico del prezioso Pony Island e del destabilizzante Orwell. Di Furi e Hyper Light Drifter abbiamo parlato nello speciale dedicato agli Action/Adventure (a cui vi rimandiamo se volete approfondire), mentre Abzu, Severed, Enter the Gungeon e Owlboy compaiono nel nostro sondaggio, che vi permette di esprimere la vostra preferenza. In questo articolo, seppur dolorosamente, dobbiamo "fare economia" e scegliere i cinque esponenti che ci sembrano più rappresentativi della categoria.

Inside

Dopo sei anni di sviluppo i creatori di Limbo si presentano sul mercato con un capolavoro maestoso e irrinunciabile. Inside è un titolo che rivoluziona d'un colpo il concetto di narrazione interattiva: è un gioco che descrive, ma senza dire una parola, i lineamenti di un mondo opprimente e cupo, di una società omologata e dei suoi stravaganti progressi scientifici. È un'avventura inestinguibile, con un gameplay leggero e familiare, capace però di inseguire una varietà di situazioni apparentemente miracolosa. Criptico, ermetico, sfuggente, si lascia vivere ma soprattutto si lascia interpretare: di fronte al silenzio dei titoli di coda, alla ferocia di un finale inaspettato, il giocatore non può che rimanere dolorante e sedotto, perdutamente innamorato di questa nuova pietra miliare.

The Witness

Da un certo punto di vista The Witness è un gioco interamente costruito attorno ad una singola idea. Uno specifico archetipo enigmistico che rappresenta il fondamento di tutto il gioco: una griglia su cui tracciare una linea, interpretando le istruzioni "nascoste" in una serie di segni, di immagini, di suoni.

Si fa questo dall'inizio alla fine, in The Witness: si disegnano percorsi su schemi geometrici. Ma lo si fa seguendo gli stimoli e gli indizi disseminati in giro per l'ambientazione, colorata e affascinante, che in qualche maniera ci guida nella comprensione delle regole implicite in ogni diagramma. È un viaggio a tratti faticoso, impegnativo, fatto di ostacoli apparentemente insuperabili, illuminato dalla gioia che si prova quando si riesce ad interiorizzare la logica che si nasconde dietro una serie si rompicapi. The Witness è una meravigliosa ossessione, uno dei puzzle game meglio concepiti della storia videoludica, ed una lezione di game design capace di lasciare spiazzati dei mostri sacri del genere. Non perdetelo.

Salt & Sanctuary

Si è presentato come un Dark Souls bidimensionale, finendo per conquistare tutti gli appassionati del genere, che lo considerano persino migliore di certi capitoli della serie firmata From Software. Questo Action/Platform recupera non solo il sistema di morte e rinascita tipico dei prodotti di Miyazaki (qui c'è il sale al posto delle anime), ma anche la cattiveria e la brutalità che hanno reso famosi gli eredi di Demon's Souls. Anche qui è necessario interiorizzare le combinazioni d'attacco del proprio personaggio e i moveset dei nemici, soprattutto quando si affrontano le titaniche boss fight. Oltre ad un interessante sistema di crescita (per certi versi simile all'indimenticabile Sferografia), Salt & Sanctuary presenta una struttura da Metroidvania classico, con un backtracking ben dosato ed un level design sempre intrigante. Dimenticando la tremenda (ma divertentissima) traduzione italiana, recuperatelo se non l'avete ancora giocato.

Fru

C'è voluto l'indie di Through Games per dare al Kinect "due-punto-zero" una vera ragione d'esistere. Peccato che il gioco sia uscito "fuori tempo massimo", finendo per conquistare un pubblico ben più contenuto di quello che avrebbe potuto avere. Ma poco importa: l'idea alla base di Fru è brillante e implementata in maniera ineccepibile. Usando la sagoma del proprio corpo il giocatore deve in pratica creare un percorso per la piccola protagonista: la silhouette registrata da Kinect è una sorta di connessione tra due mondi, una spaccatura che lacera il tessuto del reale e permette di vedere "attraverso", di toccare ciò che si nasconde dietro di esso. Le soluzioni di level design sono sempre intelligenti e ardite, e Fru è di fatto un platform eccezionale, che ridà dignità al concetto di motion gaming. Un titolo poco conosciuto ma davvero eccellente.

SuperHot

"SuperHot è lo shooter più innovativo che abbia giocato negli ultimi anni". Suonerebbe più o meno così lo slogan subliminale che il gioco stesso prova ad infilarvi nella testa. Ed in fondo è vero: SuperHot è un FPS che più atipico non si può: il tempo si muove solo quando vi muovete voi, e se stati fermi sul posto potete osservare i proiettili sospesi a mezz'aria, i nemici pronti a sferrare un colpo mortale, i frammenti di un vetro che fluttuano come se non ci fosse gravità. Questo vi permette quindi di pianificare il vostro assalto, una danza di morte fatta di oggetti scagliati in faccia, pistole afferrate al volo e colpi a bruciapelo. SuperHot, oltre ad essere un titolo dal look minimale ma distintivo, è un insolito puzzle/shooter che inventa un gameplay tutto nuovo, dimostrando un coraggio che nessuno sparatutto tradizionale ha mai avuto.