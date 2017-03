Intel Extreme Masters 2017: il trionfo dell'eSports

Si è da poco conclusa l'undicesima edizione degli Intel Extreme Masters, con un secco "tutto esaurito" e due finali tenutissime e a dir poco spettacolari, di sicuro fra le migliori che riusciamo a ricordare. Katowice ha ospitato anche quest'anno una manifestazione che glorifica gli eSports in tutto il loro splendore, regalandoci dei momenti di sana (e sensazionale) competizione videoludica; un'altra tappa indimenticabile per tutti gli amanti del pro-gaming.

StarCraft II: un altro Terran sulla vetta

A scontrarsi per primi sul palco della magnifica Spodek Arena sono stati campioni di StarCraft II, ovvero i Coreani TY (Jun Tae yang) e Stats (Kim Dae Jeob), in un magnifico TvP con la regola del Bo7 (Better of Seven), conclusosi con la vittoria del Terran.

Il Terran TY, Classe '94, comincia la sua finale in negativo, perdendo velocemente il primo match (NewKirk Precint TE) a causa di un attacco troppo azzardato intorno al settimo minuto, che gli ha certamente causato uno svantaggio assai difficile da recuperare. Quest'ultimo riesce però subito a riprendersi con due vittorie consecutive dettate da una persistente aggressività, nonché da qualche errore dell'avversario Protoss, che si è dimostrato più di una volta troppo poco veloce nel contrattaccare e poco incisivo nei momenti critici.

Il quarto, quinto e sesto match sono stati fra i migliori a cui abbiamo mai assistito; caratterizzati da un ottimo equilibrio fra le forze in campo, nonché da qualche "micro" davvero strepitosa. Solidissime e altrettanto varie le build e le composizioni di entrambi, quasi in stallo, e a voler indagare, potremmo dire che gli elementi fondamentali sono stati i posizionamenti dei Liberatori per il Terran e le "manovre-teletrasporto" delle Adepte Protoss. Al culmine di questi tre tenutissimi scontri si era raggiunta la perfetta parità; un risultato sbloccato con abile maestria dal giovane TY nell'ultima battaglia.

C'è da dire che il settimo scontro è stato forse quello più sotto-tono, nonché il più veloce e brutale. Il Terran è riuscito subito a consolidare il suo vantaggio sulla mappa Cactus Valley, grazie soprattutto ad un pesante assedio portato avanti da un manipolo di Siege-Tanks. A ben poco sono serviti i Colossi, che sono capitolati in un istante, lasciando spazio al GG di Stats dopo soli 7.49 minuti. TY è quindi il nuovo campione indiscusso di questo StarCraft II World Championship, che se ne ritorna in patria fiero, e con un montepremi in tasca che ammonta a ben 250.000$.

CS:GO: All Hail Danmark!

Qualche ora più tardi è stata la volta di Counter Strike: Global Offensive, l'amatissimo FPS di casa Valve. Questa volta si è trattato di uno scontro tutto Europeo, organizzato alla Bo5-30 match, che ha visto scendere in campo il Team Danese degli Astralis contro gli All-Stars Europei dei FaZe. Entrambi i team hanno mostrato grandi capacità battendo rispettivamente i Danesi Heroic e i Brasiliani Immortals, ed era lecito aspettarsi una finale combattutissima.

Così è stato: in un primo momento i FaZe Clan sono riusciti ad accaparrarsi con relativa facilità il primo match, strappando agli Astralis un notevole 16-9 su Cache. I Danesi restano in svantaggio anche nei primi momenti del secondo match, Questa volta sulla mappa Overpass, finché una giocata sensazionale di Dupreeh (Peter Rasmussen) riesce a ridargli la carica: gli Astralis segnano una winstreak da 6 e si aggiudicano il secondo round, tornando così in parità. Il terzo match, ovvero Nuke, vede gli Astralis consolidare subito un enorme vantaggio (7-1). Dopo una pausa tecnica indetta dal CT dei FaZe, questi ultimi riescono a risolvere una buona winstreak, ma poi sopraggiunge nuovamente Dupreeh con una delle sue giocate sensazionali, e ristabilisce l'ordine, permettendo al suo team di consolidare la vittoria del terzo match. 2-1 per i Danesi.

Il quarto e ultimo match, Inferno, è stato davvero combattuto: dapprima gli Astralis riescono a portarsi in vantaggio, ma i FaZe riescono comunque a rimontare e, dopo un tesissimo testa a testa, arriva la pausa tecnica proprio sul 13-13. Interrompendo così il buon ritmo preso dagli avversari, gli Astralis realizzano la loro ultima serie, vincendo ben tre round di fila e, di conseguenza, la finale. Grazie a questa grandissima performance si tratta del secondo titolo vinto in questo 2017 dal team Astralis, che oltre alla gloria si aggiudica anche il montepremi di 100.000$.