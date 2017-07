Kingdom Hearts 3, Spider-Man, Star Wars Battlefront 2: le novità dal Disney D23

E' in corso nel weekend la quinta edizione del Disney D23 Expo, la convention organizzata dal fan club ufficiale della casa di Topolino, evento globale dedicato al mondo del cinema e dell'animazione a tema Disney, Marvel, Pixar e Star Wars. Non sono mancati annunci di rilievo su film come Star Wars Gli Ultimi Jedi, Avengers Infinity Wars, Coco, Mary Poppins Returns, Aladdin, A Wrinkle in Time e Thor Ragnarok, e nella tarda serata di sabato 15 luglio si è tenuto inoltre lo speciale evento (Level Up! The Walt Disney Company's Video Game Showcase) dedicato alla line-up videoludica della compagnia, incentrato su Kingdom Hearts III, Spider-Man di Insomniac Games e Star Wars Battlefront 2. Di seguito, le principali novità a tema videoludico dal Disney D23 2017.

Kingdom Hearts 3

Protagonista assoluto dello showcase è stato senza dubbio Kingdom Hearts 3, uno dei titoli più attesi degli ultimi anni. Square-Enix ha approfittato dell'evento californiano per rivelare alcune novità sul gioco, come l'introduzione dei personaggi e delle ambientazioni di Toy Story, di fatto il primo film Pixar ad essere coinvolto nel mondo di Kingdom Hearts. Il nuovo trailer è schizzato in pocchissime ore in vetta alla classifica dei video più visti su YouTube e mostra una cutscene con protagonisti Woody, Buzz, Sora, Pippo e Paperino, oltre ad una brevissima battaglia contro i giocattoli ribelli. Di fatto, l'inclusione di Toy Story in Kingdom Hearts apre una serie infinità di possibilità e non è escluso che nei prossimi mesi Square-Enix possa annunciare anche la presenza di personaggi e ambientazioni tratte dagli universi Marvel e Star Wars.

Le novità però non finiscono qui, perchè il publisher ha anche pubblicato un trailer dedicato a Hercules, oltre ad aver diffuso screenshot e artwork inediti. Square-Enix Merchandise (divisione della compagnia che si occupa di gadget e merchandising) ha invece annunciato l'arrivo di tre statuine di Kingdom Hearts 3, prodotte da Play Arts Kai, che ritraggono Sora, Pippo e Paperino con i costumi di Toy Story. Spazio per l'ultimo annuncio: Kingdom Hearts 3 uscirà nel 2018, su PlayStation 4 e Xbox One.

Dopo i rumor degli ultimi mesi che volevano la produzione in alto mare e il lancio previsto nel 2019/2020, la società giapponese spiazza tutti confermando il lancio del gioco nel corso del prossimo anno. Per scoprire la data di uscita esatta dovremo attendere ancora, in ogni caso è bastata la conferma del lancio nel 2018 per infiammare il pubblico presente e le community online.

Star Wars Battlefront 2

Le uniche novità di rilievo relative a Star Wars Battlefront 2 riguardano la pubblicazione di un nuovo video dietro le quinte incentrato sullo Story Mode. Il filmato mostra le sequenze di motion capture di Janina Gavankar (attrice scelta per interpretare la protagonista Iden Versio), oltre ad alcuni brevi spezzoni di gameplay commentati da Steve Blank di LucasFilm e dal Game Director Mark Thompson. In molti si aspettavano ulteriori novità sulla Beta di Star Wars Battlefront II ma Electronic Arts e DICE hanno preferito per l'occasione concentrarsi sul comparto narrativo della produzione, portando al Disney D23 solamente il "Behind the Scene" dedicato alla campagna del gioco.

Relativamente alla fase Beta, a inizio settimana il publisher ha rivelato che la fase di test aperta a tutti si terrà dal 6 al 9 ottobre, con accesso anticipato al 4 ottobre per coloro che hanno effettuato il preordine. L'Open Beta di Star Wars Battlefront 2 permetterà di provare le modalità Assalto su Naboo e Assalto Starfighter, maggiori dettagli in merito verranno diffusi alla Gamescom di Colonia, in programma dal 22 al 26 agosto.

Spider-Man (Insomniac Games)

Come nel caso di Star Wars Battlefront 2, le novità su Spider-Man per PlayStation 4 si sono limitate alla pubblicazione di un nuovo video incentrato sul dietro le quinte dello sviluppo, con qualche sequenza di gameplay in aggiunta. Il filmato svela alcuni retroscena sulla lavorazione del gioco, le sequenze in-game sono commentate dal Lead Writer Jon Paquette e dal Creative Director Bryan Intihar, i quali introducono l'ambientazione e la trama del nuovo titolo dedicato all'Uomo Ragno, niente però di realmente nuovo rispetto a quanto rivelato all'E3 di Los Angeles.

Durante la settimana, Insomniac ha tenuto una sessione di Q&A su Twitter con i fan, rivelando nuovi dettagli su Spider-Man e parlando dettagliatamente delle dimensioni della città di New York, del rapporto tra Peter Parker e Miles Morales e anticipando la presenza di un sistema di crafting. Nessuna novità invece per quanto riguarda la data di uscita, in molti si aspettavano questo annuncio proprio nel corso del D23 Expo ma così non è stato: Spider-Man di Insomniac Games è atteso per un generico 2018, in esclusiva su PlayStation 4.

Videogiochi: gli altri annunci

Come detto in apertura, nonostante il panel sia stato in larga parte incentrato su Spider-Man, Kingdom Hearts 3 e Star Wars Battlefront 2, non sono mancati altri annunci interessanti relativi ai prodotti targati Disney, Marvel e Star Wars. Iniziamo parlando di Marvel Powers United VR, titolo sviluppato da Marvel Entertainment, Sanzaru Games e Oculus Studios in esclusiva per Oculus Rift + Touch. Il gioco presenta sessioni action alternate a fasi esplorative che ci costringeranno ad esplorare le ambientazioni per risolvere enigmi e trovare oggetti utili per avanzare nell'avventura. Gli sviluppatori hanno confermato al momento la presenza di quattro personaggi, ovvero Rocket Raccoon, Captain Marvel, Hulk e Ronan the Accuser, anche se Marvel parla di un roster incredibilmente vasto e variegato. Maggiori dettagli su Marvel Powers United VR arriveranno la prossima settimana dal Comic-Con di San Diego (in programma dal 20 al 23 luglio) dove il titolo sarà presente in formato giocabile.

Novità anche per LEGO Marvel Super Heroes 2: Traveller's Tales, Marvel e WB Games hanno confermato che Spider-Man farà la sua comparsa nel titolo come personaggio giocabile. Per l'occasione, L'Uomo Ragno indosserà il costume visto in Spider-Man Homecoming. L'uscita del gioco è fissata per il mese di novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One mentre la versione Switch uscirà più avanti, comunque entro la fine dell'anno, in tempo per gli acquisti di Natale.

Durante il Level Up! The Walt Disney Company's Video Game Showcase, il Vice Presidente della divisione Advanced Development di Disney ha annunciato una partnership con Lenovo per la produzione di una serie di esperienze in Realtà Aumentata dedicate al mondo di Star Wars. Il primo esperimento in questo senso è Star Wars Jedi Challenges, minigioco AR che sfrutterà lo speciale visore di Lenovo per offrire un'esperienza altamente immersiva. Altre produzioni in Realtà Aumentata incentrate su Guerre Stellari sono attualmente in produzione, per quanto riguarda Jedi Challengers, l'uscita è prevista entro la fine dell'anno, nei prossimi giorni la compagnia installerà delle postazioni di prova in alcuni selezionati negozi Best Buy negli Stati Uniti.

Infine, vi segnaliamo il primo teaser di Ralph Spaccatutto 2, sequel del titolo omonimo che tanto successo ha riscosso tra gli appassionati di videogiochi, e non solo. Il video dura purtroppo solamente trenta secondi e mostra Ralph catapultato in una nuova dimensione... l'uscita di Ralph Spaccatutto 2 è prevista nel corso del 2018, per tutti gli aggiornamenti sul film ricordatevi di visitare la sezione Cinema di Everyeye.it, dove troverete notizie sempre fresche e aggiornate su Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 e su tutte le altre produzioni Disney, Pixar, Marvel e Star Wars.