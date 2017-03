Le migliori romance di Mass Effect Andromeda

Sono passati solo pochi giorni dall'esordio nei negozi dell'ultimo capitolo della saga di Bioware, che segna l'inizio di una nuova epopea spaziale ambientata ad anni luce dalla Via Lattea, tra le stelle di Andromeda. E mentre una discreta fetta della community videoludica sta ancora muovendo i primi passi tra i pianeti di questa galassia tutta da esplorare, noi, per puro spirito di pionierismo scientifico, abbiamo già fatto il possibile per popolare le nuove colonie con una schiera di piccoli Ryder, alcuni dei quali piuttosto confusi circa la propria identità di specie.

Durante il nostro viaggio a bordo della Tempest abbiamo messo alla prova le nostre - malmesse - doti amatorie con sfide che al confronto il triathlon olimpico sembra un torneo di briscola all'oratorio.

Dagli sforzi dei nostri lombi digitali nasce questa breve classifica delle migliori romance che potrete intrattenere con i companion del nuovo Mass Effect.

Prima che lo chiediate: no, niente Krogan... purtroppo.

1-Jaal

Sin dalla prima apparizione dell'alieno violaceo nei trailer ufficiali di Andromeda, il principale interrogativo della sempre sobria community internettiana è stato: "ma potremo farci roba spinta?".

Domanda cui Bioware, da sempre generosa in fatto di romance, ha immediatamente risposto con un sorrisetto malizioso e una gomitata ammiccante.

Il buon Jaal, ultima aggiunta all'equipaggio dei fratelli Ryder, è un combattente Angara, una specie caratterizzata da una spiccata onestà emozionale e da un approccio molto fisico alle relazioni. Peculiarità che fanno del personaggio uno dei companion più interessanti del gioco, nonché una delle migliori conquiste per FemRyder.

Sì, anche perché tra una romantica sequenza "cheek to cheek" e un bagnetto nudista, il cavalleresco Jaal esprimerà piuttosto esplicitamente la sua passione - esclusiva - per il femmineo giardinetto. La scena hot che segna l'apice della romance tra FemRyder e Jaal è quella che gode della migliore regia e... sì, non potrete fare a meno di chiedervi che aspetto abbia lo stantuffo di un Angara.

Viziosi.

2-Cora

Al secondo posto sul podio delle migliori romance di Mass Effect: Andromeda troviamo la specialista Cora Harper, una sorta di mix concettuale tra Ashley Williams e Miranda Lawson, senza però l'improbabile - seppur apprezzatissimo - look da supermodella delle due compagne di Shepard. Questa classica "dura dal cuore d'oro" intriga il giocatore concedendosi a poco a poco, in un percorso fatto di fiducia e confidenze, che si apre all'ombra, pesante, del rapporto tra Cora e il padre di Ryder, Alec.

La credibile gradualità che cadenza l'evoluzione di questa relazione coinvolge il MaleRyder (solo lui) in una serie di momenti potenzialmente memorabili, che culminano in una scena su cui potreste - ragionevolmente - decidere di investire qualche diottria. È proprio in questi momenti che Cora fa sfoggio di alcuni dei talenti ereditati dalla Lawson, scaldando il... cuore del giocatore con un sorriso longitudinale inaspettatamente generoso.

Un po' come trovare un Rolex d'oro nell'inserto di "In Cucina con Suor Germana".





3-Peebee

Nota ai più come "l'Asari con la faccia strana", Peebee è in realtà uno dei personaggi più carismatici e brillanti tra quelli che compongono l'equipaggio della Tempest. Peebee possiede uno spirito indipendente e avventuroso, sfumature che si riflettono sulla relazione che Ryder, in tutte le sue incarnazioni di genere, può stringere con la ricercatrice Asari. Su queste note, la signorina dalla pelle blu offrirà ai Ryder la possibilità di lanciarsi in una suggestiva quanto acrobatica "botta e via" a gravità zero. Che decidiate o meno di accettare di buon grado l'amplesso sportivo, potrete continuare a corteggiare Peebee fino a scoprire cosa nasconde la scorza di sfacciata sicurezza dell'asari, forte di una caratterizzazione atipica e attraente.

Ed ecco che arriviamo alla parte pecoreccia. Beh, più pecoreccia.

Dopo aver girato in lungo e in largo la galassia alla ricerca di... cose per rinsaldare il rapporto con l'eccentrica asari, verremo finalmente ricompensati con una scena che, ahimè, si piazza un paio di spanne sotto le precedenti interazioni bibliche con le indiscusse dominatrici dell'immaginario xenofilo. In primis perché la sequenza in questione fa ampio sfoggio della debolezza del titolo sul fronte delle animazioni (non è chiaro se Peebee stia provando piacere o subendo gli effetti di un ictus), secondo poi perché l'interazione inguinale tra Peebee e Ryder non tiene conto delle oggettive differenze anatomiche tra le due versioni del protagonista.

Ma proprio zero. Come se l'internet non offrisse materiale a sufficienza per un'eventuale ricerca sul fronte "api e fiori", tra l'altro.

4-Vetra

Giunta tra le stelle di Andromeda per sfuggire al peso di una lunga carriera fatta di imprese ai limiti del legale - e spesso ben oltre - l'ex mercenaria e contrabbandiera Vetra Nyx è un personaggio forte e orgoglioso, come tutti i membri della sua specie. Pur reagendo piuttosto freddamente alle avances di Ryder (specialmente nella versione femminile), la turian comincerà pian piano a condividere con il Pioniere sempre più dettagli sulla propria storia personale e sui propri sentimenti, in una lenta apertura che, in linea con la "rigidità" emozionale del popolo di Palaven, scadrà raramente nel flirt esplicito. Si tratta di una caratterizzazione culturale piuttosto intelligente, sebbene il passaggio da amicizia ad amore appaia in qualche modo fin troppo brusco, repentino.

Arrivati al proverbiale "quid", ovvero al momento della mazurca, la sequenza risulta strana per almeno un paio di motivi:

1) la scena coinvolge un pezzo di bovino in evidente stato di decomposizione (non fate domande).

2) l'imponente Vetra manipola Ryder, a prescindere dal sesso, con la delicatezza di una peperonata a ferragosto

Momenti di alto romanticismo.

5-Liam

L'ex poliziotto londinese Liam Kosta è un burlone con modi da "best buddy forever" che a tratti divertono e a tratti fanno venir voglia di pettinarlo con una trebbiatrice. Nella sua forma migliore, il buon Liam si presta amabilmente a chiacchierate con sottotesti velatamente - neanche tanto - civettuoli, non troppo lontani da quelle che potreste intrattenere al bar del quartiere con una qualsiasi papabile conquista. Ammesso che al bar del quartiere siate soliti disquisire di calcio, macchine e viaggi interstellari.

Vanno bene anche due su tre.

Tralasciando il fatto che Kosta ha il vizio di andarsene in giro senza maglietta per motivi non del tutto chiari - e con la discrezione dell'arrotino la domenica mattina, tra l'altro - la romance (esclusivamente etero) con il britannico è godibile ma non particolarmente significativa. Così come la scena che ne rappresenta il culmine amoroso, tutt'altro che rappresentativa del motto "once you go black...".

Bonus Entry: il sesso Krogan che non faremo mai

Siate onesti. Quanti di voi avevano sperato che in Mass Effect: Andromeda avremmo avuto il primo amplesso Krogan della storia della serie? Riusciamo a percepire una selva di mani alzate.

E invece niente, un'altra occasione sprecata.

Tra l'altro parliamo di una specie che, tra le proprie caratteristiche fisiologiche identificative, conta una certa ridondanza di organi e strutture biologiche. Una specie di manifesto vivente del paghi uno - prendi due, se va bene.

Due metri e 200 chili di puro romanticismo inespresso, un drammatico spreco.

Immaginiamo l'ipotetico rapporto un po' come quelle una scene che, per quanto orribili, non riusciamo a smettere di guardare, tipo tutte quelle del film Super Mario Bros.

Bellissimo e raccapricciate.



A voi la parola: quali sono le vostre romance preferite dell'ultimo capitolo di Mass Effect e, se volete, dell'intera saga di Bioware?