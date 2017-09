League of Legends: tolto il velo alle nuove abilità di Evelynn

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Il totale restyling del Campione Evelynn, letale assassina di Runeterra da tempo snobbata dai giocatori, è oramai in dirittura d'arrivo. L'eroina non beneficerà solamente di un design ammiccante e sexy in pieno stile Succube , ma anche di nuove skill che dovrebbero permetterle di tornare a esser un pick popolare e apprezzato dalla community.

Qualche giorno fa abbiamo avuto un assaggio delle nuove abilità della combattente grazie a un breve filmato che ne lasciava intravedere le grandi potenzialità e gli importanti interventi correttivi effettuati. Oggi, finalmente, Riot Games toglie il velo di segretezza e ci svela nel dettaglio di cosa la nuova Evelynn sarà capace una volta che arriverà nella Landa degli Evocatori. Ecco, in sintesi, le nuove skill che caratterizzeranno lo stile della combattente.



PASSIVA: OMBRA DEL DEMONE

Dopo essere stata fuori dal combattimento per alcuni secondi, Evelynn viene avvolta dall'Ombra del demone. Se la salute di Evelynn è bassa, la recupererà velocemente se questa abilità è attiva. A partire dal livello 6, Ombra del demone le dà anche Mimesi: ciò nasconde Evelynn alla vista di tutti, tranne ai campioni vicini, lumi di controllo e torri.

Senza il dolore, come posso capire il piacere?

Q: ACULEO DELL'ODIO

Evelynn sferza un colpo di frusta nella direzione del bersaglio e infligge danni alla prima unità colpita. Se la sferzata colpisce un bersaglio, i successivi tre attacchi o abilità di Evelynn su quel bersaglio causeranno danni aggiuntivi. Se il bersaglio colpito è un mostro, una buona parte della ricarica di Aculeo dell'odio sarà rimborsata. Dopo il lancio iniziale, Evelynn può lanciare nuovamente Aculeo dell'odio fino a tre volte, per trapassare il nemico più vicino con una linea di aculei. Gli aculei infliggono danni a tutti i nemici colpiti. Aculeo dell'odio dà la priorità al bersaglio che Evelynn sta attaccando.



W: FASCINO

Evelynn maledice brevemente un campione o mostro bersaglio, rivelando per poco tempo la propria posizione al suo bersaglio. Colpire il bersaglio maledetto con attacchi base o altre abilità di Eve rimuoverà la maledizione, rimborsando il costo di mana di Fascino e rallentando il bersaglio in maniera significativa. Se la maledizione dura per almeno un paio di secondi, rimuoverla ammalierà il bersaglio. Se il bersaglio è un campione nemico, la sua resistenza magica sarà ridotta per alcuni secondi. Fascino riduce la resistenza magica del bersaglio. Questo rende Evelynn una scelta particolarmente valida quando avete molti compagni di squadra che usano la magia che possono facilmente inserirsi negli ingaggi.

E: SFERZATA & SFERZATA POTENZIATA

Evelynn impala un nemico con le sue fruste, applicando danni sul colpo e infliggendo danni pari a una percentuale della salute massima del bersaglio. Evelynn ottiene un breve aumento alla velocità di movimento. Entrare nell'Ombra del demone potenzia la successiva Sferzata di Evelynn in una Sferzata potenziata. Con Sferzata Potenziata Evelynn si lancia verso il bersaglio prima di impalarlo, quindi applica gli effetti di Sferzata al suo bersaglio e a tutti i nemici vicini.



R: ULTIMA CAREZZA

Evelynn scatena la sua energia demoniaca, diventando non bersagliabile e decimando i nemici davanti a sé. Dopodiché, si teletrasporta all'indietro. Questo effetto, inoltre, le permette di annullare l'aggro delle torri, rendendola una delle migliori assaltatrici al livello sei del gioco, qualsiasi sia la posizione del bersaglio. Inoltre, l'abilità infligge danni bonus ai nemici con poca salute.