League of Legends: tutte le novità della patch 7.19

Giusto due settimane dopo l'arrivo della patch ha anticipato il campionato del mondo, Riot Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per League of Legends. E, ancora una volta, sembra esserci un bel po' di carne al fuoco, tanto che la patch 7.19 può essere considerata come la più importante della stagione.

L'aggiornamento si è mosso su molteplici direttrici, portando ai pesanti restyling di Campioni come Azir, Janna e Xin Zhao e ad altrettante modifiche per gli eroi Caitlyn, Malphite e Ornn. Inoltre, tra le tante modifiche agli Item, un particolare oggetto - considerato unanimemente il meta definer degli ultimi tempi - ha ricevuto una rivisitazione non da poco. Stiamo parlando del chiacchieratissimo Incensiere Ardente. Ora l'oggetto (usato principalmente dai Support, ma nel circuito professionistico non disdegnato in altri ruoli) non ripristina più la salute e la velocità d'attacco e i danni del buff aumentano nuovamente con il livello. Il possessore di Incensiere, inoltre, riceve un buff anche quando chi lo usa cura o protegge un alleato. I cambiamenti avranno avuto un effetto positivo per il gioco?

Stando a quanto riportato nelle ore immediatamente successive la pubblicazione della patch, si sono verificati dei problemi di bilanciamento talmente rilevanti che hanno costretto Riot a correre velocemente ai ripari prima che la situazione sfuggisse di mano. La nuova mini patch è andata a correggere gli interventi effettuati su Janna, Support che da "inutile" è improvvisamente divenuta una macchina da guerra OP (il winrate è schizzato addirittura al 61%). Questo a causa non solo della sua potenza, ma anche della rinnovata sinergia proprio con Incensiere Ardente.

L'hotfix effettuato in corsa, insomma, è servito a riportare Janna tra gli "umani": il team di sviluppo ha infatti rivisto verso il basso le statistiche base dell'eroe, tra cui la velocità di movimento, salute e mana. È stata rivista persino l'abilità Zefiro, ora "nerfata" con un costo di mana più alto rispetto a prima. Al di là dei canonici inconvenienti che bisogna mettere in conto quando si effettuano ristrutturazioni così impegnative e invasive, cos'altro cambia di importante in League of Legends con la patch 7.19?

Il rework di Azir

Azir è uno dei Campioni da sempre "sofferenti" in termini di bilanciamento complessivo. Costantemente in bilico tra aggiornamenti che l'hanno reso letale e altri che, al contrario, l'hanno fortemente indebolito, ora il team di sviluppo si è così espresso: "A differenza della maggior parte dei campioni che attaccano a lungo raggio, Azir è difficile da uccidere anche quando si riesce ad avvicinarlo, e se ci si avvicina troppo, può addirittura contro-ingaggiare con uno Shurima Shuffle al momento giusto. Di conseguenza, i giocatori esperti di Azir erano davvero difficili da affrontare. La mobilità e la potenzialità da playmaker di Azir sono fantastiche, ma per mantenerle e permettere agli avversari di reagire dovevamo ridurre la sua gittata e concentrarci sulla sua natura di minaccia costante e mobile."

Quindi, il team si è concentrato in particolaresu alcuni aspetti che vertono sulla riduzione della gittata di Tumulo delle Sabbie (ora passata da 875 a 720); sulla riduzione del comando Sorgi! (passato da 800 a 660) e sulla durata dello scudo Sabbie Mobili (passata, ora, da 4 a 1,5 secondi).



La "nuova" identità di Xin Zhao

Proprio come accaduto per Azir, anche Xin Zhao ha subito un pesante intervento di chirurgia correttiva, che ne ha donato una nuova identità. A sentire team di sviluppo e giocatori Xin Zhao, pur essendo un personaggio bilanciato nel suo complesso, si presentava come un eroe estremamente noioso da giocare a causa delle sue skill che non hanno mai permesso alla fantasia e alla reale abilità dei giocatori di trovare il giusto spazio nelle partite. Ora, il team di sviluppo ha modificato le abilità di questo Duellante affinché rispecchino la sua reale natura. Per questo è stata modificata l'abilità speciale Mezzaluna Difensiva (ora, per 3 secondi dopo aver lanciato Mezzaluna difensiva, Xin Zhao negherà tutti i danni inflitti da campioni a più di 450 unità di distanza. La durata viene estesa attaccando i campioni); aumentata la velocità d'attacco e il bonus danno da esso derivante e ridefinita l'abilità passiva Determinazione (Ogni terzo attacco infligge il 20/40/60/80% dell'attacco fisico totale come danni bonus; inoltre ogni terzo attacco cura l'eroe).

Oggetti, Aspetti e Scudi Incantati

Delle modifiche su Janna e sull'Incensiere Ardente non ci soffermiamo oltre, dato l'intervenuto hotfix. Oltre all'Item appena citato, infatti, altri oggetti sono passati sotto la scure della censura. Ciò dovrebbe andare a mitigare l'abuso che i giocatori ne hanno fatto da qualche mese a questa parte, come accaduto per Gloria del Giusto e Corpetto di Rovi. Quest'ultimo è divenuto di fondamentale importanza per i Tank, dato che ne aumentava di molto l'efficacia in termini di danno e lifesteal; per cui il team è intervenuto aumentando il costo d'acquisto e diminuendone l'efficacia. Inoltre, non applica più Ferita grave (debuff che riduce le cure) ai non-campioni.

Modifiche anche per per ciò che concerne gli scudi incantati. Un tempo, questi bloccavano ogni abilità che li colpiva nello stesso istante in cui si infrangevano sullo scudo. Questo a causa di un limite del codice che impediva agli scudi incantati di "dialogare" correttamente con le abilità dei nemici. Ora funzionano correttamente; nel senso che viene bloccata una sola abilità (la prima che arriva a destinazione), anche se il campione protetto viene colpito quasi simultaneamente da più abilità insieme.

Questi, in sostanza, i cambiamenti più in vista del momento. Per ciò che concerne Aspetti e chroma giunti da poco nel negozio (nonché per tutte le novità spiegate nel dettaglio), vi consigliamo di dare un'occhiata alla Patch Note pubblicata da Riot Games.