Mobius, Abstergo, Umbrella e le altre corporazioni malvagie nei videogiochi

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Chi può veramente dire di comprendere appieno il significato delle parole "bene" e "male"? Queste, giocoforza, non possono avere valore oggettivo. In buona sostanza, appaiono vuote di un loro significato univoco e universale. Fiabe, storie, leggende e miti, ovvero i pilastri fondanti della cultura umana, si sono da sempre fondati su questa sfumata dualità, cercando di tracciare confini riconoscibili e ben definiti. Al nostro tempo, questa missione è stata assunta da altri media come libri, film, fumetti e - ovviamente - i nostri cari videogiochi. Da una parte, dunque, troviamo l'epos dell'eroe classico (magari con qualche macchietta nel curriculum vitae, ma) integerrimo; dall'altro i "cattivoni".

Questi ultimi, di solito, sono dotati di un QI eccezionale, di un geniale e articolato piano per dominare il mondo (o raggiungere altri malvagi traguardi), possiedono risorse pressoché illimitate e si circondano da una congerie di scagnozzi più o meno pericolosi e ciecamente devoti alla causa. Innegabile, quindi, che il lato oscuro riesca ad affascinare e a calamitare l'attenzione dello spettatore/giocatore, magari stuzzicando la sua voglia di trasgredire e contrapporsi alle regole socialmente accettate.

Da quando esistono le scelte morali nei videogiochi, ammettiamo di esser sempre attratti dalla malvagità; anche solo per vedere come sarebbe andata a finire. In effetti, a esser eroi son bravi tutti (e, dopo un po', ci si stanca), la vera sfida è pensare e agire da cattivi. Il mondo dei videogame, al di là della libertà di scelta data ai giocatori, può contare su alcuni tra i cattivi più affascinanti e caratteristici di sempre, molto spesso associati in corporazioni; società segrete; gruppi paramilitari o terroristici; multinazionali senza scrupoli; cartelli formati da case farmaceutiche; gang e bande criminali di vario tipo. Noi abbiamo provato a stilare una classifica, come sempre in ordine sparso e non onnicomprensiva, delle migliori corporazioni malvagie che hanno dato del filo da torcere ai nostri cari eroi. Iniziamo proprio da un'organizzazione che sta per tornare ad animare gli incubi del povero Sebastian.

Mobius (The Evil Within)

Di MOBIUS si conosce ancora poco, anche se è quel tanto che basta per affascinarci. Sappiamo solo che questa misteriosa corporazione, nata poco più di cento anni fa, persegue una finalità ben precisa: portare la pace nel mondo. Un nobile intento, sulla carta. Quasi da primo premio a un concorso di bellezza. I metodi messi in campo dalla MOBIUS, però, non possono certo essere considerati "limpidi" e, oltre al muro d'apparenza si celano i reali intenti, da raggiungere rigorosamente nei modi più aberranti che possiamo immaginare. E questo, Sebastian lo ha provato sulla propria pelle. Anzi, nella propria mente. MOBIUS, infatti, spera che nell'oscuro dispositivo STEM, in cui le menti umane vengono connesse in un mondo alternativo grazie a un Nucleo cerebrale, sia nascosta la chiave per portare "pace e ordine". Tuttavia, il vero obiettivo della compagnia resta tutt'oggi avvolto nel mistero.

Pare, comunque, che corporazione non sia altro che una società clandestina: essa agisce sempre sotto traccia ed è implicata in svariate attività illecite che comprendono spionaggio, rapimenti, ricatti, furto di dati e omicidi. Tutti i suoi agenti (riconoscibili solo per via di una cicatrice nel palmo della mano sinistra) hanno subito il lavaggio del cervello e obbediscono ciecamente agli ordini imposti da misteriosi burattinai. La potente compagnia, inoltre, non ci pensa due volte ad acquisire il controllo dell'ospedale psichiatrico Beacon Mental Hospital per proseguire, grazie alle cavie umane e al decisivo aiuto del dottor Marcelo Jimenez, gli esperimenti di controllo mentale con il dispositivo STEM. L'idea di "ordine" a cui il misterioso Amministratore a capo di Mobius tende, infatti, passa attraverso la paura indotta e l'indottrinamento coatto. Manipolando STEM, però, qualcosa va terribilmente storto; ma la MOBIUS non demorde e dà avvio a un secondo programma. Un nuovo mondo cerebrale chiamato "Union", in cui il povero Sebastian dovrà necessariamente avventurarsi, per le ragioni che non vogliamo spoilerarvi se non avete ancora giocato al primo capitolo.

Abstergo Industries (Assassin's Creed)

"For a better life and a brighter future."



Alla luce del sole, l'Abstergo non è altro che una delle più importanti multinazionali operanti del settore farmaceutico (tema sempre caro a tutte le corporazioni malvagie). Fondata a cavallo tra le due guerre, è ritenuta responsabile delle maggiori catastrofi del XX secolo. Ovviamente, la multinazionale non è altro che un'attività di copertura dietro cui si cela l'Ordine dei Templari, che, segretamente, continua a inseguire il proprio intento di raccogliere i Frutti dell'Eden e metter fine alla millenaria lotta contro gli Assassini. L'obiettivo finale? Imporre il loro ideale di "ordine" al mondo intero. L'Abstergo, insomma, è l'unico, robusto filo conduttore che lega ogni episodio della saga targata Ubisoft.

Ricordiamo ancora il nostro primo incontro con la compagnia templare. Eravamo un povero giovane di nome Desmond, prigioniero (assieme a molti altri, come si scoprirà) nei loro laboratori e sottoposto a esperimenti relativi al Progetto Animus. Quest'ultimo si basava su una tecnologia riscoperta dagli stessi templari che permetteva di "estrarre" e proiettare i ricordi del soggetto analizzato in un ambiente tridimensionale. La compagnia, grazie alle immense potenzialità della tecnologia e dei nuovi modi di comunicare, nel corso degli anni si è evoluta a tal punto da estendersi in modo tentacolare molti altri settori, tra cui quello dell'entertainment digitale. Dunque, facendo sembrare l'Animus un gioco, in modo subdolo e geniale la multinazionale può attingere da un bacino d'utenza potenzialmente illimitato, reclutando nuovi agenti per continuare la lotta e soggiogando il mondo al proprio volere. Ad ogni modo, nonostante il potere e le risorse, l'Abstergo (e, di conseguenza, i Templari) riescono sempre a farsi fregare dalla Confraternita degli Assassini, male equipaggiati e costantemente braccati.

Memorize (Remember Me)

Per una Abstergo estrapola i ricordi, c'è un'altra corporazione che li manipola e li cancella: la Memorize. Chi si ricorda di Remember Me? Setting evocativo e molte idee interessanti per un titolo (prima fatica dei francesi di Dontnod Games) meritevole d'attenzione e passato forse un po' troppo in sordina a causa di una pubblicità sbagliata del publisher e di qualche fragilità di troppo. A ogni buon conto, l'anno è il 2084; la potente corporazione Memorize ha messo a punto Sensen, dispositivo neurale che permette la cancellazione dei ricordi più dolorosi e la condivisione in rete di quelli più felici. L'abuso della manipolazione neurale, però, ha creato una tremenda dipendenza per l'intera popolazione. E mentre i ricchi possono pagarsi le cure necessarie, chi non se lo può permettere si trova a vivere in una specie di limbo virtuale sempre più lontano dalla realtà.

Ciò permette alla Memorize di controllare facilmente il popolo, manipolando le loro fragili menti e istituendo un rigido sistema dittatoriale in grado di modificare e addirittura cancellare i ricordi delle persone. Qualcuno, però, riesce ad opporsi al regime: un gruppo di resistenza chiamato gli Erroristi, il cui unico scopo è distruggere la Memorize. Il nostro consiglio? Se non l'aveste ancora fatto, dovete assolutamente recuperate Remember Me.

Umbrella Corporation (Resident Evil)

"Our business is life itself."



Restando in tema multinazionali attive nel settore farmaceutico, non poteva mancare la Umbrella Corporation. Quest'ultima, comunque, non può essere considerata una "semplice" società. La Umbrella, infatti, è una mega-corporazione il cui dominio si estende capillarmente in tutto il mondo e in ogni settore industriale. Il logo della ciclopica compagnia si può trovare tanto su innocui beni di consumo venduti al pubblico, quanto su fantascientifiche tecnologie militari (non dimentichiamo che la mega-corporazione possiede anche un esercito privato che ne protegge ad ogni costo gli interessi).

Ecco, riguardo a quest'ultimo punto, la predilezione della Umbrella per le ricerche e gli esperimenti sui potenziali usi militari della biotecnologia, ha portato a una delle più grandi catastrofi che il genere umano ha dovuto affrontare. Dopo l'incidente a Raccoon City e la fuoriuscita del pericoloso virus, la compagnia non ha fatto altro che continuare imperterrita i propri aberranti esperimenti nei laboratori sparsi per tutto il mondo, trasformando molto presto la Terra in un festival di mostri d'ogni sorta e cadaveri ambulanti. Di sicuro una delle corporazioni più potenti e cattive della storia videoludica.

GenTek (Prototype)

Altro giro, altra imponente multinazionale legata a virus e ameni utilizzi militari del biotecnologia. La GenTek, in realtà, fu fondata con ben altri scopi, ma la compagnia attirò sin da subito le mire di un'organizzazione militare super segreta (e ufficialmente non esistente) conosciuta come Blackwatch Special Force. Il gruppo armato, capace di influenzare persino il governo degli Stati Uniti, ne assunse il controllo e convertì i laboratori di ricerca in strutture in cui venivano testati nuovi e potenti tipi di virus da sfruttare come armi batteriologiche.

Come potete immaginare, il leitmotiv è sempre lo stesso: la compagnia non ha alcuno scrupolo a mettere in pericolo la vita di altri esseri umani, e nemmeno a eliminare tutti coloro che conoscono i segreti (o hanno lavorato) all'interno dei laboratori. Ovviamente, qualcosa non va come previsto e, nonostante la "pulizia" effettuata nei laboratori dalla Blackwatch Special Force, un solerte scienziato riesce a fuggire, trafugando una provetta di un virus con l'intenzione di svelare al mondo la verità. Al termine di uno scontro con alcuni membri dell'organizzazione in cui il coraggioso fuggiasco ha la peggio, il letale virus viene liberato, dando avvio alla prima epidemia di New York e alla nascita di un essere dalla potenza sovra umana, conosciuto come The Prototype (o Zeus) che si rivelerà una vera spina nel fianco per i piani della GenTek.



Potremmo dilungarci per giorni e produrci in un interminabile elenco di corporazioni dalle mire oscure e dagli intenti assolutamente malvagi. Tra i tanti, non possiamo non ricordare, ad esempio, la Vault-Tec e i suoi esperimenti sugli esseri umani; la Aesir Corporation (potente industria farmaceutica responsabile del calvario allucinato del povero Max Payne); la Mishima Zaibatsu (Tekken); la Union Aerospace Corp. di Doom; l'EuroCorp. (Syndicate) e la Versalife (colosso farmaceutico in Deus Ex, produttore dell'Ambrosia). Insomma, la tematica relativa alle "corporazioni malvagie" è un ever green e una fonte inesauribile di idee e spunti per i vari team di sviluppo che, da tempo, la sfruttano per rappresentare il vero spauracchio dei tempi moderni: lo strapotere delle grandi multinazionali che (anche se non ci facciamo caso) governano l'intera nostra esistenza, anche con metodi criminali.