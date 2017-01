Nintendo Switch: analisi degli ultimi rumor, previsioni indovinate e sbagliate

Venerdì 13 gennaio 2017 sarà ricordato come il giorno di Switch: Nintendo ha tolto i veli alla console, presentando al mondo il suo nuovo sistema per l'intrattenimento casalingo... e non solo, in quanto come ben sappiamo, uno dei punti di forza della piattaforma è proprio la sua natura ibrida tra console domestica e portatile. Negli ultimi mesi i rumor e i presunti leak su Switch si sono susseguiti a ritmo frenetico, li abbiamo analizzati per voi per capire quali si sono rivelati corretti (o quasi) e quali invece totalmente errati.

Prezzo e data di uscita

Il prezzo è stato indubbiamente uno degli argomenti più dibattuti tra gli appassionati. Per mesi, gli insider hanno fatto a gara cercando di indovinare il prezzo di lancio e tanti rivenditori hanno aggiornato i propri listini su fantomatici dati di vari distributori. Negli ultimi giorni abbiamo assistito poi a numerosi placeholder apparentemente impossibili, con prezzi fissati a 399 e 349 dollari/euro. La catena Target ha centrato (mai come in questo caso il termine è più adeguato) il bersaglio ipotizzando un costo pari a 299.99 dollari, poi rivelatosi esatto. Da segnalare l'anomalia del prezzo europeo, non annunciato durante l'evento di presentazione, con il presidente Kimishima che si è limitato a consigliare di "rivolgersi ai rivenditori locali per conoscere il prezzo di Switch". Detto fatto, in mattinata Amazon Italia e GameStop Italia hanno aperto i preordini al prezzo di 329,99 euro.

Nessuno è stato invece in grado di individuare la vera data di lancio di Switch: numerosi fonti (tra cui Laura Kate Dale) indicavano il 17 marzo come data di uscita, mentre altri puntavano al 10 dello stesso mese. La prima settimana di marzo non è invece mai trapelata dalle gole profonde del web, in questo caso si può dire che Nintendo sia davvero riuscita a stupire tutti, con somma gioia degli appassionati che potranno mettere le mani sulla console prima del previsto. Da segnalare anche le numerose voci che parlavano di scorte estremamente limitate per il lancio, che potrebbero aver trovato parziale conferma nel sold out registrato in pochissime ore su Amazon.com e Amazon UK.

Giochi di lancio

Dopo tanti rumor e numerose speculazioni, è stato confermato che The Legend of Zelda Breath of the Wild uscirà il 3 marzo, insieme a Switch. Ricorderete che una fonte molto vicina a Eurogamer.net aveva parlato di possibili ritardi per quanto riguarda l'uscita europea a causa di problemi con il processo di localizzazione e adattamento. Voce rivelatasi del tutto falsa, se pensiamo che il gioco sarà doppiato (per la prima volta nella storia della serie) nella nostra lingua, e non solo sottotitolato.

La versione per Wii U, a differenza di quanto predetto da alcuni insider, non è stata cancellata e anzi, uscirà lo stesso giorno di quella per Switch, come confermato da Nintendo Italia. Si è rivelato veritiero invece il rumor di un nuovo gioco della serie "Warriors" in fase di sviluppo negli studi di Omega Force, parliamo naturalmente di Fire Emblem Warriors, annunciato con un trailer durante l'evento di presentazione di Switch. Ricorderete poi certamente la foto trapelata sul web nei giorni scorsi tramite IGN France, che secondo l'autore conteneva l'elenco completo dei giochi in uscita al lancio di Switch. Vogliamo citarli? Super Mario Frost Land, Super Smash Bros Switch, Pikmin World, Minecraft Switch Edition, Dragon Quest XI, Super Mario RPG Rabbids Invasion, FIFA 17 e Assassin's Creed Egypt. Di questi, gli unici titoli annunciati sono il nuovo gioco di Mario (che però come sappiamo si chiamerà Super Mario Odyssey e non Frost Land), Minecraft Switch Edition, Dragon Quest XI e EA Sports FIFA. Nessuna traccia del misterioso crossover tra Mario e Rabbids e neanche del reboot di Beyond Good & Evil, in questa occasione Ubisoft si è limitata ad annunciare tre titoli, ovvero Rayman Legends Definitive Edition, Steep e Just Dance 2017. Si sono rivelati invece esatti i rumor che parlavano di un porting di Mario Kart 8 (in versione Deluxe), mentre nel caso di Splatoon nessun insider ha ipotizzato l'esistenza di un sequel, limitandosi a parlare di una "versione aggiornata del gioco".

Caratteristiche tecniche

Capitolo scottante, in quanto Nintendo non ha annunciato le specifiche tecniche di Switch. Gli ultimi rumor parlavano di una console basata su architettura NVIDIA Maxwell (anzichè Pascal) ma al momento è impossibile chiarire la veridicità di questa voce.

Totalmente escluso (o almeno, assolutamente non annunciato) invece tanto rumoreggiato supporto per la VR. Corretti si sono rivelati i rumor sullo schermo touch (ipotesi del resto piuttosto scontata, sebbene non sicura) mentre le voci più recenti sulla batteria parlavano di autonomia stimata in 5/8 ore, Nintendo invece ha rivelato una durata pari a circa 2.5/6.5 ore, a seconda del proprio stile di utilizzo. Difficile andare oltre senza conoscere le esatte caratteristiche hardware di Switch, speriamo che Nintendo possa rivelarle prima del lancio, anche se questa non sembra essere una pratica usuale per la casa di Kyoto ormai da molti anni.