Nioh: tutte le novità dell'aggiornamento 1.06

Pochi giorni fa, Team Ninja ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Nioh, una delle sorprese più piacevoli di questa stagione videoludica. Un update particolarmente sostanzioso che, oltre a correggere una discreta mole di bug e glitch, introduce una quantità consistente di nerf e arricchisce l'endgame di Nioh con una manciata di missioni aggiuntive.

Missioni che, ve lo anticipiamo subito, richiederanno da parte vostra un investimento consistente in tempo e ansiolitici.

Aggiungi un posto a tavola...

Se da una parte l'aggiornamento 1.06 di Nioh offre una buona quantità di modifiche utili a migliorare la qualità generale dell'esperienza di gioco, come la possibilità di mettere in pausa (premendo prima il touchpad e poi il tasto Options) o di reimpostare rapidamente la telecamera (premendo R3), dall'altra la patch include una discreta mole di nerf più o meno lampanti, che hanno già suscitato un certo malcontento tra le file della community del titolo targato Team Ninja. Gli effetti di "Pillola Potenza" e "Talismano Carneficina", ad esempio, sono stati ridotti di un buon 30% (una fluttuazione forse eccessiva), così come i danni inflitti con l'Arcanum Spada dell'esecuzione; una combinazione di scelte che ha colpito duramente gli amanti della Katana, probabilmente l'arma più versatile del gioco.

Di contro sono stati aumentati in maniera decisamente significativa i danni inflitti da shuriken e proiettili elementali (+1400% circa e no, non è un errore di battitura), per ovviare alla sostanziale inefficacia - fatta eccezione per gli effetti DoT - degli strumenti in questione. La patch 1.06 rende inoltre assolutamente inutili le buid costruite attorno al noto exploit che permetteva di sfruttare, praticamente all'infinito, gli effetti dell'arma vivente Suzaku per farmare quantità titaniche di Amrita durante le varie missioni. Una mossa, quest'ultima, che non possiamo fare a meno di condividere in pieno, vista la natura hardcore del titolo. Meno comprensibile la decisione di ridurre drammaticamente i danni effettuati con l'Arcanum Intensità dell'Ascia, già una delle armi meno utilizzate dai giocatori di Nioh. Nel caso la generale "smussatina" operata da Team Ninja abbia ridotto sensibilmente l'efficienza battagliera del vostro samurai platinato, vi consigliamo di rivedere le vostre consuete strategie d'ingaggio prima di affrontare i 10 nuovi livelli inclusi nell'aggiornamento. Gran parte delle missioni aggiunte con la patch 1.06 sfidano i giocatori ad affrontare, in arene dalle dimensioni drammaticamente contenute, due boss in contemporanea, generalmente caratterizzati da peculiarità marziali complementari.

L'impatto è brutale, dolorosissimo e profondamente destabilizzante, specialmente se i 10 livelli vengono affrontati in modalità NG+. Se queste combo massacra-autostima risultano infatti tutto sommato abbordabili (a valle di un numero di tentativi compreso tra uno e "adesso spacco lo schermo col pad") in modalità normale, affrontarle ne "La via del Forte" rappresenta un serio attentato al benessere psicofisico dei giocatori, in grado di innescare un flusso inarrestabile di improperi a sfondo religioso. Per riuscire a superare ognuna delle nuove missioni (che non contano per l'ottenimento del trofeo Samurai leggendario) avrete bisogno di un equipaggiamento all'altezza della situazione, di un'attenta pianificazione per quanto riguarda buff ed effetti elementali, e soprattutto di tanta, tantissima pazienza. In tutta onestà, il livello di sfida effettivo non sembra in linea con i requisiti consigliati per ciascuna missione e, in alcuni casi, la difficoltà dei combattimenti appare eccessiva, ben oltre il confine tra divertimento e frustrazione. A tal proposito, meritano una particolare menzione d'infamia le coppie Yuki-onnaOda Nobunaga e OkatsuHattori Hanzo, incontri che fanno male all'anima... e alle orecchie dei vicini.

Che si tratti della risposta di Team Ninja alle considerazioni fatte dallo zoccolo harcore della community dei soulslike sulla difficoltà di Nioh? Chi lo sa.

"A caval donato non si guarda in bocca", direte voi, ma quando l'equino in questione morde con una cattiveria tale che al confronto il califfato è il club dell'uncinetto di Nonna Papera, beh, forse è il caso di rispondere con un cortese "No, grazie. Mi piace vivere".