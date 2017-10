Overwatch Contenders: ecco i campioni della prima Stagione

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Il weekend appena conclusosi ha segnato la storia per il colosso di Irvine. L'inaugurazione della Blizzard Arena, infatti, non poteva andare meglio grazie ai Playoff della prima Stagione degli Overwatch Contenders. L'evento non solo ha avuto un enorme successo, ma ha anche riservato diverse sorprese, portando la competizione ai massimi livelli. Dopo una stagione regolare conclusasi con i fuochi d'artificio, le otto squadre finaliste (suddivise equamente tra nordamericane ed europee) sono volate in California per contendersi il titolo di campioni dei rispettivi continenti.

Il Bracket europeo: la grande sorpresa di Gigantti

Come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, per la squadra europea 123 il cammino è iniziato decisamente in salita, a causa dell'improvviso forfait del loro main tank, che si è visto rifiutare il visto per volare negli Stati Uniti con il resto del team. I 123 sono immediatamente corsi ai ripari, ingaggiando all'ultimo minuto un componente degli NRG: David "Nomy" Ramirez. Scelta quest'ultima che, purtroppo, non ha dato i frutti sperati. I sogni dei ragazzi russi, infatti, si sono infranti immediatamente contro il solido muro eretto da un Team Gigantti in stato di grazia. Con un secco 3 a 0, la squadra finlandese ha demolito il team russo, staccando senza alcuno sforzo il biglietto per la finale, dove si è trovata di fronte i temibili Misfit.

Questo team non ha bisogno di alcuna presentazione: con un percorso nella regular season accostabile a una semplice passeggiata di salute, i Misfit assaporavano già una vittoria facile e scontata, nonostante il recente avvicendamento di alcuni membri che hanno fatto mancare un po' di equilibrio alla squadra. Invece, il team svedese si è trovato a faticare parecchio in semifinale contro gli stranamente agguerriti Cloud9. I Misfit, però, alla fine hanno prevalso, chiudendo la pratica con un precario 3 a 2 strappato all'ultimo. In finale, invece, le cose non sono andate esattamente secondo quanto gli analisti pronosticavano: i Gigantti l'hanno spuntata sui favoriti, portandosi a casa l'incontro dopo un'incredibile ed equilibratissima lotta durata ben sette match. 4 a 3 il risultato finale, che incorona Team Gigantti campioni continentali; mentre agli sconfitti (con onore) Misfit non resta che dividersi i 15.000$ del secondo posto guardando gli avversari alzare il trofeo (e intascare un assegno di ben 40.000$).

Il Bracket americano? Con Envyus non c'è storia

Per ciò che concerne il Bracket nordamericano, al contrario, non c'è stata alcuna sorpresa. Le due semifinali hanno visto primeggiare, rispettivamente, Envyus e Faze Clan. I risultati sono stati pressoché senza appello: Envyus si è imposto con grande facilità (3 a 0 impietoso) su FNRGFE, un team relativamente giovane e con poca esperienza internazionale alle spalle ma assai talentuoso. Faze Clan, invece, nonostante abbia dovuto lasciare sul campo un match, il team si è ripreso immediatamente inanellando uno splendido successo per 3 a 1 contro i ragazzi di Envision (i quali in precedenza erano riusciti a battere squadre del calibro di NRG, Liquid e Renegades).

Giunti in finale, i Faze Clan hanno però dovuto mestamente chinare il capo di fronte alla palese supremazia dimostrata da Envyus che, con una impressionante serie di quattro match consecutivi a loro favore, si è aggiudicata il torneo dedicato alle formazioni nordamericane. In fondo, anche gli esperti avevano pochi dubbi: gli Envyus sono, nel momento attuale, uno dei team di Overwatch più forti sulla scena competitiva. Sono maturati sul campo, come si suol dire, affrontando ripetutamente gli infernali tornei asiatici, questi ultimi da sempre terreno battuto dalle squadre più forti del mondo.

Ora non ci resta che attendere con grande trepidazione l'inizio della Overwatch League (in cui, peraltro, ritroveremo alcuni dei team che hanno partecipato ai Contenders) per capire se gli imponenti sforzi profusi da Blizzard nel mettere in piedi e sostenere una struttura competitiva su scala globale sarà finalmente coronata dal successo.