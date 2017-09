PES 2018: alla scoperta della modalità myClub

Lo scorso anno, tristemente, la Zaqquaria FC è andata in bancarotta, e sono stato costretto a vendere la società. Quella piccola squadra animata da tanta passione, che ha saputo regalarmi un sacco di soddisfazioni sia dentro che fuori dal campo, sia contro la COM sia contro altri giocatori, ha conosciuto un terribile tracollo verso metà della stagione passata, quando ho iniziato ad ingaggiare Osservatori ed Agenti come se non ci fosse un domani, provando a "pescare" le tanto desiderate palle nere e schierare sul terreno di gioco tutte le migliori Superstar. È stato questo peccato di tracotanza a farmi capitolare: avevo dimenticato che lo spirito di squadra è più importante di qualsiasi azione individuale, e che il fondo cassa dell'azienda non è illimitato. Pian piano la Zaqquaria FC è colata a picco, e ho dovuto svincolare a malincuore tutti quegli atleti che avevano saputo rendermi orgoglioso. Ma con l'arrivo di PES 2018 sul mercato, ho deciso di riprendermi tutto quello che era mio. Dopo aver sudato ettolitri di fatica per guadagnare sufficienti punti GP nelle competizioni offline, ho rimpinguato il portafoglio della mia neonata società, e mi sono buttato un'altra volta a capofitto nel myClub. La Zaqquaria è quindi tornata nelle mani del suo legittimo proprietario: ha - di nuovo! - una divisa verde-arancio, uno scudetto con due cavallucci marini e nel suo cuore batte un pallone.

L'Allenatore nel Pallone

All'inizio di questa nuova avventura ho anche pensato di ripartire da zero, dando persino un nuovo nome al team: ma poi ho preferito mantenere una continuità col passato, utilizzando come base una squadra della seconda divisione italiana (l'Alvegiaro, per la precisione, opportunamente rinominata). Nulla vi impedirà, in ogni caso, di mantenere la denominazione del club che deciderete di selezionare: certo, giocare un match online con lo stendardo altisonante del Barcellona contribuisce a generare sicuramente un effetto più aggressivo e minaccioso, ma il gusto di trionfare sfoggiando uno stemma semisconosciuto (per poi farlo salire agli onori della gloria!) è, a mio avviso, ancora più dolce e soddisfacente. In realtà, è solo una questione di apparenze: appena avviata la modalità myClub ogni giocatore parte al medesimo livello, con i soliti allenatori da ingaggiare, tutti identici tra di loro per quanto concerne le abilità gestionali e l'adattabilità.

A variare, esattamente come nella passata edizione, è soltanto il modulo con cui schierare la formazione: ho ritrovato, insomma, i soliti volti noti, tra cui l'odiato/amato Aramburu, mister spagnolo che opta costantemente, anno dopo anno, per un 4-3-3. Ecco: magari sul fronte delle possibilità di scelta iniziali, Konami avrebbe potuto sforzarsi un po' di più. È vero che nel corso della carriera non manca la facoltà di esonerare un allenatore incapace in favore di un altro più competente (e costoso...), ma avrei comunque gradito un pizzico di varietà in più. Quando si decideranno ad inserire come bonus Oronzo Canà (un mitico Lino Banfi nello stracult L'allenatore nel Pallone) con la sua bizona 5-5-5, allora sarò il presidente più felice del mondo. Che poi, diciamocelo: a me il 4-3-3 nemmeno si addice particolarmente (sono più un tipo tradizionalista, da 4-4-2). Però, vuoi per i bei momenti trascorsi insieme nella stagione precedente, vuoi perché le altre opzioni non erano poi chissà quanto più appetibili, senza neanche accorgermene ho firmato il contratto per Aramburu.

Non che il nostro rapporto sia stato tutto rose e fiori: il mister aveva infatti a disposizione un numero limitato di partite per raggiungere gli obiettivi stagionali, pena esonero immediato! Fortuna ha voluto che il sodalizio, dopo una partenza fatta di alti e bassi, abbia iniziato ad ingranare la marcia, permettendomi di conseguire tutti i traguardi prefissati per avanzare di categoria. E non è un'impresa facilissima, considerato il gruppetto di brocchi con cui avremo a che fare all'inizio del campionato: giocatori di quarta lega, amabili schiappe da allenare, coordinare, controllare per trasformarli in atleti quantomeno decenti. Allo scopo di superare i primi ostacoli, potremo assumere in prestito un supercampione, ovviamente per un numero assai limitato di match, senza possibilità di rinnovarne il contratto.

La mia scelta, quest'anno, è caduta su Suárez: il centravanti, com'è noto, possiede un caratteraccio comparabile soltanto alla sua strepitosa abilità in campo. Sarà questo uno dei motivi per cui l'"intesa" con il resto dei compagni non è andata a buon fine? Prima di schierare qualunque giocatore, di attivare qualsivoglia tattica o toccare il primo pallone della partita, occorre quindi osservare attentamente il numerino in alto a destra nella schermata della formazione, che segnala il grado di affiatamento della rosa. Esattamente come negli anni passati, anche in questa edizione un punteggio più elevato garantisce prestazioni più affidabili ed efficienti. È per questo che Suárez mi è stato utile quasi quanto Bruce Harper in qualsiasi puntata di Holly & Benji: la scarsa alchimia con i colleghi lo ha reso una punta poco incisiva, non adatta allo stile di gioco della Zaqquaria.

Urgeva allora un cambio significativo: in un impeto di speranza, ho speso tutto il denaro guadagnato (i punti GP e le monete myClub, ottenibili compiendo azioni specifiche durante le partite) per mandare in avanscoperta Agenti e Osservatori. I primi garantiscono un modo più rapido ed immediato per acquistare nuovi prodigi: ognuno è dotato di competenze diversificate, che aumentano le probabilità di accaparrare un atleta di un certo livello. Il tutto è gestito, ancora una volta, tramite una sorta di "lotteria", in cui ruoteranno palloni da calcio di diverso colore, caratterizzati da un differente coefficiente di rarità: un Agente di grado più alto potrà procurarci giocatori più forti, ma la selezione sarà completamente casuale. È lo stesso, identico, immutato problema della passata versione: un sistema eccessivamente gestito dai capricci della dea bendata, con troppi automatismi in fase di calciomercato. A dare un pizzico di libertà decisionale all'utente ci pensano invece gli Osservatori, dei talent scout con cui poter mirare a particolari tipologie di atleti, selezionando solo gli attaccanti di nazionalità brasiliana o quelli in grado di effettuare i migliori passaggi rasoterra (la Zaqquaria del resto, tende come sempre a giocare soprattutto attraverso fulminei filtranti). Mescolando i diversi Osservatori negli appositi slot liberi ridurremo il numero di combinazioni possibili ed incrementeremo proporzionalmente le chance di "vincere" la superstar che desideriamo. Tornano, a tal proposito, le aste online, con cui rimpinguare la nostra scorta di talent scout.

Che l'anima "manageriale" del myClub funzioni in modo snello, semplice ed intuitivo è certamente indubbio: il fastidio, semmai, è generato da un immobilismo che non accenna a rinvigorirsi, a smuoversi dall'inezia nella quale riversa. Si tratta di una formula che, forse, necessiterebbe di una maggiore interattività, meno legata ad un approssimativo calcolo delle probabilità durante la roulette degli Agenti. Perlomeno, la Fortuna (che solitamente mi deride nelle domeniche alla SNAI) ha bussato alla mia porta: Sneijder, J.Boateng e Falcao come primi "acquisti" hanno saputo dare alla squadra un ottimo slancio competitivo. Il loro legame con il centrocampista J.Bassano o con il grandissimo (in senso ironico) difensore Vasilj ha dato maggiori frutti rispetto alle imbucate di Suárez.

Ampliando la Forza (rappresentata dalle iconiche stellette) e lo Spirito di Squadra, insomma, s'iniziano ad intravedere i primi risultati. Gettare indiscriminatamente in campo i giocatori più capaci, però, non si rivela una buona idea: gli allenatori posseggono infatti un limite massimo di costi totali sostenibili, che - se superati - abbassano il morale del team. Prevedibilmente, i fuoriclasse richiedono un compenso maggiore: quindi non ho esitato, quando necessario, a mettere in panchina Sneijder o Falcao in favore di Olalla (grande marcatore!) per rientrare nelle spese. Al di là di una mera questione economica, tuttavia, la scelta della rosa varia anche in base alla stanchezza e alla forma fisica degli atleti, che potremo perfezionare o riabilitare con appositi allenamenti: la loro abilità complessiva aumenterà, in aggiunta, dopo ogni partita, con il guadagno di punti esperienza utili ad accrescerne le potenzialità.

Gol dopo gol, quindi, anche una schiappa può tramutarsi in un campione, in modo tale che non avvertiate più il bisogno di sbloccare con tanta impellenza una leggenda come Maradona (o Bolt...sì, potrete giocare anche nei panni del velocista giamaicano, garantito come bonus per il pre ordine del gioco: non sapete le soddisfazioni di bloccare le sue falcate sulla fascia con quella lumaca del terzino Brey). Ebbene, una volta apprese le "basi" del myClub giunge finalmente il momento di dare il massimo sul manto erboso: ad attendermi c'è stato lo stesso numero di modalità presenti nel predecessore, tra semplici amichevoli, Divisioni (online o contro la CPU) da scalare a suon di vittorie, Competizioni e Coppa Challenge, con eventi e bonus esclusivi.

La boccata d'aria fresca è piuttosto incarnata dalla possibilità di giocare in co-op con la nostra squadra: in questi casi, oltre allo "spirito" e all'"affiatamento" dei giocatori della rosa, dovremo tener conto anche della chimica con il nostro partner, nella speranza di trovare un compagno capace di adeguarsi al nostro stile di gioco, alla nostra formazione e rimediare - perché no? - ai nostri errori. Ci giunge incontro a tal proposito un matchmaking decisamente perfezionato rispetto a quello di PES 2017, più rapido, preciso e affidabile. Un abbinamento corretto sia in versus che in coop è essenziale per la corretta fruizione del match: ecco perché dovremo sempre tenere conto del grado di "cortesia" dell'avversario e della qualità della sua connessione. Fenomeni molto più sporadici di lag, infine, mi hanno costretto a prendere atto di una dura verità: non posso più incolpare una connessione scadente quando le partite prendono una brutta piega, a tutto danno delle mie difese che perdono palla come fossero un colabrodo. Al momento, in particolare, sono alla ricerca di un portiere che, invece di limitarsi a respingere un tiro di pugno, sappia bloccare il pallone con le mani...