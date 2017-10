PlayStation Store: 10 giochi da non perdere durante i saldi di Halloween

Con il 31 ottobre ormai alle porte, Sony ha deciso di proporre una nutrita selezione di giochi in offerta sul PlayStation Store, strizzando l'occhio alle atmosfere gotiche e alle tinte horror che accompagnano l'avvento di Halloween. In questo articolo vogliamo suggerirvi dieci titoli da recuperare su PlayStation 4 durante i saldi, cercando di spaziare fra grandi e piccole produzioni, serie di successo ed esperimenti originali degni di attenzione. Ecco qualche idea su come trascorrere la notte più terrorizzante dell'anno.



Resident Evil 7 Biohazard (29,99 euro)

Nonostante il cambio di visuale, Resident Evil 7 può considerarsi uno dei capitoli più fedeli ai classici esponenti della saga, un ottimo punto di incontro fra moderno e antico che ha saputo rilanciare il survival horror per eccellenza. Vagando per la dimora dei Baker si percepisce un costante senso di precarietà e pericolo, un crescendo di mistero e corruzione che sembra crescere ad ogni angolo.

All'interno della casa ci sono tutti gli elementi che ogni fan della serie avrebbe sperato di trovare, dai nastri per salvare la partita alle casse con cui gestire l'inventario, passando per le stanze segrete e gli enigmi ambientali. Ma, soprattutto, le porte chiuse: la terrorizzante curiosità di scoprire cosa si cela dietro quella strana serratura, il desiderio di esplorare ogni anfratto della mappa svelandone i segreti più oscuri.

Pur prendendo in prestito le suggestioni immersive di Outlast e Amnesia, Resident Evil 7 non rinuncia al suo mix perfetto di orrore e azione, di sgomento e pericolo, alternando con competenza la necessità di fuggire dal nemico a quella di fronteggiarlo a suon di proiettili, concedendo il galvanizzante piacere di impugnare bocche da fuoco potenti, da domare con cura e precisione, e solo quando strettamente necessario alle difficoltà più elevate. Se i giocatori di vecchia data si sentiranno subito a casa, per i nuovi utenti potrebbe essere l'occasione ideale per muovere i primi passi nella serie, specialmente al prezzo scontato proposto durante i saldi di Halloween. Se volete passare qualche serata a tema horror, Resident Evil 7 rimane una delle scelte migliori attualmente disponibili, a maggior ragione al prezzo scontato di 29,99 euro (con un risparmio complessivo del 57%).

White Day A Labyrinth Named School (19,99 euro)

Versione riveduta e corretta dell'omonima avventura coreana uscita nel 2001, White Day A Labyrinth Named School si presenta come un'esperienza horror che può stuzzicare gli amanti dell'immaginario scolastico orientale e del survival più puro. Intrappolato nei labirinti mortali di un liceo, in fuga dalla sete omicida di un bidello impazzito, il giocatore dovrà vestire i panni di un ragazzo completamente inerme e disarmato, la cui unica speranza di sopravvivenza risiederà nella fuga e nella capacità di nascondersi al pericolo.

All'interno dell'edificio sono intrappolate quattro studentesse, di cui solo una riuscirà a trarsi in salvo insieme al protagonista. Del resto il White Day è una giornata che celebra l'amore: tutti gli anni in Giappone, Cina e Corea del Sud, il 14 marzo si festeggia una riccorrenza simile al nostro San Valentino, in cui gli studenti maschi hanno l'usanza di regalare dolci alla compagna di scuola di cui sono invaghiti. Voi chi salverete? Al netto di qualche limite tecnico, White Day: A Labyrinth Named School rimane un survival horror da consigliare a tutti gli amanti del genere, soprattutto a chi ne preferisce le incarnazioni più estreme e a chi avrà pensato almeno una volta di intrufolarsi nei corridoio di scuola nel bel mezzo della notte. Al prezzo di 19.99 euro, con un risparmio del 33%, potrebbe essere una buona idea per trascorrere la notte di Halloween.

DOOM (11,99 euro)

Cosa c'è di più spaventoso e aberrante che scendere negli abissi dell'inferno? Forse nulla, a meno di non essere armati dalla testa ai piedi e di non morire dalla voglia di sparare ad ogni cosa si muova sullo schermo. Volendo sintetizzare, il reboot di DOOM è stato uno dei gesti di amore più sentiti verso il gunplay e lo shooting nudo e crudo, dove la semplice pressione del grilletto può bastare a pompare l'adrenalina nel sangue. Un ritmo a dir poco perfetto, con i suoi 60 fps granitici, unito a un level design competete a una buona varietà di nemici e situazioni, vi farà letteralmente danzare tra una kill e l'altra, facendovi quasi dimenticare di impugnare un pad tra le mani.

Come nei migliori giochi ad alto tasso di azione, in DOOM si viene catturati da un flusso di esecuzione continuo e senza sosta, un'incessante pioggia di proiettili e brutali scontri corpo a corpo che non finiranno mai per annoiarvi. A questo aggiungete un comparto multiplayer molto ricco, con la possibilità di creare e condividere nuove modalità grazie a SnapMap, senza dimenticare che i DLC pubblicati fino a questo momento sono stati resi gratuiti per tutti i possessori del gioco. Considerando che non mancano nemmeno le sorprese per i fan di vecchia data, e che questo DOOM parla un linguaggio universale per gli amanti degli FPS, il consiglio di recuperarlo è indirizzato praticamente a chiunque, a meno che non si provi una profonda idiosincrasia verso il genere. A 11.99 euro, con uno sconto complessivo del 60%, è davvero un ottimo affare.

What Remains of Edith Finch (14,99 euro)

Insieme a Firewatch e Gone Home, What Remains of Edith Finch si presenta come una delle migliori avventure narrative in prima persona, un brillante esponente di quel sottogenere che spesso viene chiamato "walking simulator", forse con un tono dispregiativo che mai come in questo caso risulterebbe ingiusto e fuori luogo. Nelle vesti della giovane Edith, sarete chiamati a perlustrare l'imponente dimora di famiglia ormai abbandonata, in cerca di indizi e aneddoti che possano far luce sulla bizzarra scomparsa dei suoi membri, apparentemente avvolti da una strana maledizione.

Tra una sezione e l'altra rivivrete la storia di ognuno di essi, semplicemente vestendo i loro panni, muovendo i loro passi, direzionando i loro occhi. Eccome come la capacità di interagire, in un videogioco, può essere messa al servizio dell'immersione per raccontare una storia intrisa di umana intimità, dove il tema della morte viene costantemente accarezzato e alla fine esorcizzato con una delicatezza insolita. Non capita spesso, nel nostro medium preferito, di trovarsi a tu per tu con esperienze del genere, e recuperare What Remains of Edith Finch durante i saldi potrebbe essere una buona occasione per ricordarlo. Comprensibilmente non è un titolo per tutti, vuoi per la breve durata e per un replay value limitato, ma al prezzo di 14,99 euro (12,99 euro per i Plus) merita assolutamente una possibilità. Magari finirete per amarlo.



The Witcher 3 Wild Hunt

L'ultima fatica di CD Projekt RED non ha bisogno di presentazioni: The Witcher 3 è semplicemente uno dei giochi di ruolo più vasti e dettagliati degli ultimi anni, una perfetta combinazione di elementi story driven, esplorazione, quest, qualità e quantità delle attività disponibili in-game. Un gioco carismatico che saprà avvolgervi nel suo mondo e nei suoi intrighi, tra dialoghi ben scritti e combattimenti spettacolari, con la costante capacità di dare un peso significativo alle vostre scelte. Non è un caso, del resto, che la serie abbia saputo raccogliere un gran numero di appassionati intorno al mondo, rendendo lo sviluppatore polacco una delle software house più amate e apprezzate in assoluto.

Se volete recuperarlo a buon mercato, però, dovrete affrettarvi: The Witcher 3 sarà in offerta sul PlayStation Store fino al 25 ottobre, con la versione base proposta a 14,99 euro (anziché 29,99 euro) e la Game of the Year Edition a soli 19,99 euro (anziché 49,99 euro). In vendita a un prezzo speciale anche le espansioni, con Hearts of Stone a 4,99 euro e Blood & Wine a 9,99 euro, due contenuti degni di nota che arricchiranno ulteriormente l'esperienza di gioco. Se non lo avete ancora fatto, insomma, questa è una buonissima occasione per recuperare l'ultima avventura di Geralt su PlayStation 4. E se siete in possesso di PlayStation 4 Pro, sarete contenti di sapere che il gioco ha ricevuto un aggiornamento per supportare la potenza extra della nuova console Sony, rendendo ulteriormente giustizia al comparto tecnico del titolo. Cosa aspettate?

Little Nightmares (12,99 euro)

Se amate i film di Tim Burton, riconoscerete da subito le atmosfere di Little Nightmares. Immaginate poi tutte le paure infantili che hanno accompagnate i primi anni della vostra vita, immergetele in un contesto di game design che prende spunto da Limbo e Inside, miscelatele con un paio di buone intuizioni e avrete tra le mani una piccola avventura degna di nota. Similmente ai due giochi sviluppati da Playdead, Little Nightmares si presenta come un puzzle platformer dalla forte componente narrativa e atmosferica, dove la costruzione del racconto avviene in maniera implicita attraverso le azioni del giocatore e la semplice progressione nello scenario, spaziando tra ambienti tenebrosi, ermetici e cupi.

Vi ritroverete a percorrere camere imputridite, cucine abitate da cuochi cannibali e corridoi oscuri da illuminare con la flebile fiamma di un accendino, esplorando i classici archetipi della paure infantili e degli incubi giovanili. A livello di meccaniche, invece, l'esperienza riuscirà a proporre un paio di genuine intuizioni, boss fight comprese, senza però esporsi più di tanto in termini di complessità e sfida. Considerando il periodo di Halloween e i tratti burtoniani del gioco, Litthe Nightmares è un titolo che ci sentiamo di consigliare durante questi saldi, approfittando del prezzo scontato di 12,99 euro (anziché 19,99 euro).

Outlast 2 (19,99 euro)

Se volete letteralmente saltare dalla sedia, magari nel cuore della notte mentre giocate con le cuffie, allora Outlast 2 farà indubbiamente al caso vostro. Il nuovo survival horror di Red Barrels è riuscito nella non semplice impresa di superare il suo predecessore in ogni aspetto, proponendo un'esperienza di gioco ancora più terrorizzante, ansiogena, macabra e consapevolmente matura, da consigliare soltanto agli utenti meno impressionabili (ci teniamo a sottolinearlo).

Al netto di una realizzazione tecnica molto convincente, di una regia ispirata e di alcune scelte stilistiche coraggiose, rimangono tuttavia alcuni limiti di gameplay legati ai tipici canoni della serie, dove la linearità della progressione può soffocare in parte il senso di libertà offerto al giocatore. Forse qualche script in meno avrebbe giovato a una struttura di gioco più aperta, ma ciò non toglie che l'incubo orchestrato da Red Barrels rimanga uno dei viaggi horror più spaventosi degli ultimi anni, praticamente un invito a pennello per trascorrere la notte di Halloween all'insegna del macabro e della paura. Outlast 2 viene proposto in saldo a 19,99 euro anziché (29,99 euro), ma se siete abbonati al PlayStation Plus potrete potrete acquistarlo a 16,99 euro con un risparmio complessivo del 43%. Con l'occasione, se ancora non lo avete recuperato, sarà possibile rimediare anche il primo capitolo a soli 5,99 euro.

SOMA (7,99 euro)

SOMA, l'ultima fatica degli autori di Amnesia, contiene diversi ingredienti tipici dei survival horror. Ci sono i labirinti oscuri, le stanze buie, le minacce aberranti da cui potrete soltanto fuggire o nascondervi. L'ansia e il senso di precarietà vi perseguiteranno passo dopo passo, ma non sarà questo a farvi realmente paura. L'orrore che si prova in SOMA, in realtà, avrà qualcosa di più metafisico e interiore, una paura che si insidierà nell'anima non appena il vostro concetto di umanità inizierà a vacillare. Prendendo spunto dalla narrativa di Lovecraft e P.K. Dick, gli sviluppatori svedesi sono riusciti a realizzare una delle avventure in prima persona più cupe degli ultimi tempi, un misto di horror e fantascienza che saprà scuotere le domande fondamentali: cosa ci rende umani? Cosa significa essere vivi?

Ambientato nelle profondità dell'Oceano Atlantico, in uno stabilimento sottomarino abbandonato, SOMA vi trascinerà in un isolamento opprimente dove il futuro riserverà delle decisioni strazianti. Quando della presenza umana sembra scomparsa ogni traccia, per cosa varrà la pena lottare? E come rapportarsi alle macchine senzienti che sembrano popolare la stazione? Le risposte a questi interrogativi, prima ancora delle lugubri atmosfere e dei suoni striduli, vi lasceranno in uno stato di angoscia sottile e terribilmente penetrante. Al prezzo scontato di 7,99 euro (anziché 28,49 euro), poi, ne varrebbe assolutamente la pena.

Fortnite (26,99 euro)

Fortnite è indubbiamente uno dei fenomeni multiplayer del momento, una valida alternativa a quel Playerunknown's Battleground di Bluehole che negli ultimi mesi sta superando ogni genere di record. Considerando la modalità in stile Battle Royale aggiunta di recente, poi, il titolo Epic non si fa certo mancare la varietà, permettendo ai giocatori di spaziare dalla co-op al confronto con gli altri utenti sul campo di battaglia. Parlando della game mode principale, invece, Fortnite prevede una bipartizione del gameplay: alla luce del giorno bisognerà raccogliere materiali ed erigere fortificazioni difensive, per poi respingere le orde di nemici pronte a invadere la vostra base.

Se nel corso della lista vi abbiamo suggerito delle valide esperienze single player, con Fortnite avrete la possibilità di uccidere mostri in allegra compagnia, facendo leva sulla cooperazione e sulla strategia di squadra. Considerando che il gioco continuerà a crescere e a migliorare nel corso dei prossimi mesi, grazie alla pubblicazione di nuove patch, contenuti e aggiornamenti di vario tipo, potrebbe trattarsi di un buon momento per iniziare a giocare, approfittando del fermento della community e degli sconti di Halloween per acquistare i vari pacchetti Fondatore con un risparmio medio del 40% (la modalità Battle Royale, invece, potrà essere scaricata gratuitamente). Coglierete l'occasione?

The Evil Within (7,99 euro)

Chiudiamo la lista dei dieci consigli con The Evil Within, il primo capitolo della nuova saga survival horror diretto da Shinji Mikami, celebre autore dietro l'originale Resident Evil. Come nel caso di Resident Evil 7, ci troviamo di fronte a una grande produzione di genere che riesce a cogliere lo spirito di un tempo, proponendo un'esperienza di gioco poliedrica che sa alternare sequenze survival, stealth, action e puzzle. Un ritorno in vecchio stile che porta alla mente gli horror game degli anni 90, quelli di matrice nipponica che hanno saputo ammaliare anche il pubblico occidentale con le loro meccaniche calcolate e le atmosfere malsane.

Mettendoci nei panni del detective Castellanos, The Evil Within riesce a raccontare in maniera efficace un incubo brutale e cruento, soppesando ogni movimento del giocatore con l'incertezza del pericolo e della vulnerabilità. L'aderenza ai classici canoni del genere è talmente fedele da risultare forse un po' rigida, con una netta suddivisione in capitoli che può spezzettare il senso di progressione. Tuttavia, The Evil Within rimane una grande prova di game design, un tributo ai survival horror giapponesi degli anni '90 che farà senz'altro piacere agli amanti del genere. Recuperarlo al prezzo scontato di 7,99 euro, inoltre, potrebbe essere un'ottima occasione per mettersi in pari con la serie e guardare al secondo capitolo uscito di recente su PlayStation 4.

Bonus: Giochi PlayStation VR

Ci è sembrato il caso di dedicare un breve paragrafo a parte per i giochi in realtà virtuale, in modo da suggerirvi due titoli da recuperare su PlayStation VR. Uno di questi è Arizona Sunshine, uno sparatutto in prima persona che vi catapulterà nel bel mezzo di un'apocalisse zombie, con la possibilità di sfruttare i ripari e l'ambiente circostante.

Sebbene non risultia conti fatti particolarmente spaventoso, il gioco risulta abbastanza preciso nei controlli e riesce a offrire qualche ora di puro divertimento: lo trovate in offerta a 24,99 euro anziché 39,99 euro (20,99 euro per i Plus). L'altro è Paranormal Activity, un'esperienza basata sull'omonimo franchise cinematografico in cui sarete chiamati ad esplorare una casa popolata da strane presenze, armati di una semplice torcia e del vostro istinto di sopravvivenza: sul PlayStation Store viene proposto al prezzo scontato di 24,99 euro, con un risparmio complessivo del 37%.