Resident Evil 7: Analisi tecnica della versione PC

Diciamoci la verità: è innegabile che buona parte della riuscita di Resident Evil 7 dipenda non soltanto da una formula di gameplay che recupera i capisaldi ludici della prima trilogia, ma anche - e, per certi versi, soprattutto - dalla spaventosa atmosfera di ansiogeno pericolo che ci attanaglia dietro ogni angolo della tremenda magione dei Baker. Il merito di un simile coinvolgimento emotivo e sensoriale va ricercato nell'eccellente contributo del RE Engine (il motore proprietario di Capcom), in grado di dar forma e personalità a un ambiente cupo, asfissiante e realistico. È insomma il setting di gioco che, in virtù degli innumerevoli particolari con cui è riprodotta l'aberrante abitazione, acuisce prepotentemente il senso d'immersività del giocatore. Dopo aver testato la versione PlayStation 4 di Resident Evil VII , allora, non potevamo certo esimerci dal valutare la resa del RE Engine anche su Personal Computer, in modo tale da comprendere fino in fondo se Resident Evil 7 possa davvero terrorizzarci a qualsiasi livello di dettaglio.

Tour della casa

Su console, il RE Engine si è dimostrato estremamente leggero, versatile e scalabile, capace di toccare un tetto di 60 fotogrammi al secondo in quasi ogni circostanza, soprattutto su PlayStation 4 PRO. Era lecito supporre allora una stessa - se non superiore - malleabilità anche nella sua incarnazione PC. In realtà, persino con tutti i settaggi impostati al massimo livello, il primo impatto con Resident Evil 7 ci ha lasciati un po' interdetti: la sequenza iniziale che ci introduce la fetida palude antistante la villa dei Baker, infatti, mostra una riproduzione non proprio ottimale della vegetazione, con il ricorso ad una patina opaca che "annebbia" la vista del giocatore, e ad un campo visivo abbastanza ristretto, al di là del quale alcuni elementi scenici si perdono e si confondono. Le texture delle rocce, le venature delle foglie e l'infiltrazione della luce tra le fronde degli alberi inscenano quindi un colpo d'occhio sì gradevole, ma non certo entusiasmante. Insomma, ci rendiamo presto conto di come il RE Engine, pur di mantenere una certa leggerezza ed una buona scalabilità, non si preoccupa di fornire, negli ambienti esterni, un corredo visivo particolarmente elaborato. Impressione che verrà confermata nel corso del playthrough, quando, per motivi squisitamente narrativi, esploreremo ambientazioni più aperte e "naturalistiche". La scelta di non concentrarsi eccessivamente sulla realizzazione di fogliame ed erba, in ogni caso, ci sembra piuttosto comprensibile e perdonabile, se consideriamo la limitata presenza di zone all'aria aperta nell'economia dell'avventura. Nel momento in cui mettiamo piede per la prima volta nella lercia casa dei Baker, però, i timori iniziali riguardo le dubbie potenzialità del motore grafico svaniscono all'istante. Proprio come evidenziato anche nella nostra analisi dell'edizione VR, infatti, il RE Engine si comporta egregiamente nella costruzione degli interni. È palese che il team abbia dedicato molte più attenzioni alla modellazione di un focolare domestico: in certi momenti, complici anche meravigliosi giochi di luce ed ombra, ad uno sguardo distante l'immagine sembra assumere tratti persino fotorealistici. Ogni stanza della dimora possiede una propria personalità, ricca di tanti, piccoli dettagli d'arredo che, se ammirati nella loro interezza, lasciano spesso esterrefatti. La cucina sporca e lurida, piena d'interiora ed insetti, il salotto con una ripugnante tavola imbandita, lo scantinato ammuffito da una sostanza viscida ed appiccicosa: sono tutti scorci che il RE Engine, se settato a piena potenza, ricrea con una perizia davvero magistrale, in grado di acuire fortemente l'immersione ed il senso di repulsione.

A tal proposito, la luce rappresenta senza dubbio l'elemento che, più di tutti, dona "vita" al setting di questo nuovo episodio della serie. La volumetria delle sorgenti luminose, che s'insinuano tra le sporadiche fessure delle porte o da qualche trave di legno, garantiscono una realismo quasi agghiacciante. Se sulla lunga distanza, quindi, il coinvolgimento visivo si muove di pari passo con quello emotivo, quando ci si appresta a visionare più da vicino alcune geometrie, ecco che iniziano ad intravedersi le crepe di una raffigurazione non sempre impeccabile. Le texture della carta da parati o della pila di vettovaglie incrostate, ad esempio, mostrano il fianco a molte sbavature, così come la mappatura di materiali quali legname o ferro, ancora piuttosto "plasticosi" ed irrealistici. Fanno da contraltare sia la meticolosa rappresentazione delle armi e della pelle umana, sia, in special modo, l'effettistica legata al sangue ed alla rigenerazione corporea di alcune mostruosità che infestano la casa. In poche parole, tutto ciò che concorre a trasmettere orrore e disgusto al giocatore è modellato dal RE Engine con una bravura inusitata: ad uno sguardo lontano, la casa avvolge il protagonista con inquietante realismo, mentre ad un occhio più ravvicinato i macabri particolari (come ferite e budella) lo sorprendono e lo paralizzano. Tutto il resto, invece, tutto quello che non è essenziale per incutere terrore, passa inevitabilmente in secondo piano, con conseguente diminuzione della qualità grafica. Sicché, nell'istante in cui passiamo dall'interno all'esterno della casa, l'incanto estetico si affievolisce, e cede il passo a giardini fatiscenti, immersi in un blur che maschera, con poca eleganza, una definizione piuttosto inferiore rispetto a quella dei corridoi della villa. È questo il motivo che ci spinge a tornare di corsa dentro la casa dei Baker: saremo meno al sicuro - è vero - ma almeno moriremo avvolti dall'appariscente bellezza della paura.

I gradienti del terrore

Dopo una generale panoramica dell'architettura e dell'arredamento della magione, arriva il momento di focalizzarsi maggiormente sui dettagli tecnici su cui si erigono le fondamenta del RE engine. Il motore - come abbiamo già detto - è programmato per equilibrare al meglio efficienza e scalabilità. Ed i requisiti ufficiali rilasciati da Capcom, in tal senso, lasciano certo ben sperare: per un'esperienza in 1080p e 30fps, il team suggerisce un Intel Core i5-4460, 2.70GHz, 8 GB di RAM e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 760 o una AMD Radeon R7 260x con 2GB di VRAM, mentre per giocare ad una risoluzione in Full HD a 60fps è richiesta una CPU Intel Core i7 3770 3.4GHz, 8GB di RAM e una GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 con 3GB di VRAM. Non si tratta certo di specifiche terribilmente esose, considerata la prepotenza visiva che il RE Engine promette di mettere in scena. Pur al netto di qualche magagna grafica durante la sequenza iniziale ambientata nella palude, sulla configurazione di prova (Intel Core i7 2.80GHz, 8GB di RAM, GTX 1050ti 4GB VRAM), il titolo sembra girare senza alcun intoppo a 60 fps con tutte le impostazioni al massimo, eccezion fatta per la qualità delle ombre, impostata su Alto.

I primi problemi, disgraziatamente, iniziano a palesarsi una volta che saremo liberi di esplorare a piacimento la diroccata villa dei Baker: vagando tra le stanzine, difatti, cominciano a sbucare dal nulla tanti odiosi fenomeni di stuttering, che ci hanno spaventano persino più dei pur intelligenti jumpscare. Fortuna che la versione PC presenta un gran numero di parametri tecnici su cui intervenire, così da adattare la resa del gioco alle capacità dell'hardware di ogni utente. Per mantenere una stabilità ferrea a 60fps, abbiamo preferito intervenire su due settaggi che influenzano, più di tutti gli altri, le performance del motore: la già citata qualità delle ombre (il valore "Molto Alto" consuma una quantità esponenziale di VRAM) e l'antialiasing SMAA. Con tutti i dettagli ad Ultra, del resto, la fluidità soffriva di eccessive oscillazioni nelle sequenze più "action", con alcuni, fastidiosi rallentamenti che si manifestavano proprio in concomitanza con specifiche scene scriptate, in cui il calcolo computazionale è reso più gravoso dalla presenza di particellari più realistici e marcati. Impostando l'antialiasing sul salvifico connubio FXAA+TXAA e le ombre su Alto, allora, il RE Engine ha saputo garantirci una buona stabilità anche nelle sezioni più concitate, non scendendo quasi mai al di sotto dei 50 fps.

Settaggi massimi Settaggi minimi

Tra i settaggi che appesantiscono maggiormente l'engine, trovano spazio, prevedibilmente, quelli legati agli effetti di luce che incorniciano le camere della villa. Nel caso in cui il titolo dovesse arrancare in troppe occasioni, potrete pur sempre diminuire le Luci volumetriche e disattivare il cache di ombre, i quali, pur garantendo un'eccellente effetto di tridimensionalità su alcune superfici, rendono la progressione più zoppicante, specialmente durante le fughe dai nemici. Ai fini di una totale immersività nell'opprimente maestosità della casa, reputiamo indispensabile impostare l'occlusione ambientale su HBAO+ (feature tipica di Nvidia), benché anche il SSAO, a suo modo, riesce a proporre una resa grafica di tutto rispetto. Curioso, di contro, l'effetto prodotto dai riflessi di luce: nel caso li attivaste, alle volte potreste, infatti, ritrovare un po' di spiacevole flickering su alcune superfici più riflettenti, come gli sportelli dei frigoriferi o le impalcature di metallo, sebbene il loro scintillio sia quasi imprescindibile ai fini di un maggiore realismo scenico.

Settaggi massimi Settaggi minimi

La possibilità di configurare a proprio piacimento il motore di gioco, comunque, porta in dote come controindicazione un divario tra settaggi massimi e minimi non così ampio come era lecito attendersi. Il problema riguarda, nello specifico, alcune texture più definite di altre, le quali, ad uno sguardo più ravvicinato, non presentano differenze così tanto sostanziose: tra Medio e Molto alto, insomma, lo stacco qualitativo si nota principalmente solo per gli elementi "chiave", come serrature a forma di animale o armi in primo piano, mentre - com'è ovvio - risulta assai meno determinate su oggetti di contorno come candelabri, mura e soprammobili (per renderli più "tangibili" e concreti, tuttavia, potrete aumentare i parametri della "qualità di maglia" e della "proporzione di risoluzione", non senza qualche inevitabile contraccolpo in termini di performance).

Texture al massimo Texture al minimo

Noi abbiamo testato il gioco per qualche ora utilizzando i driver Nvidia 375.70: scendendo a compromessi solo per quanto riguarda l'antialiasing e le ombre, allora, il titolo si è rivelato pienamente godibile in ogni singolo frangente, raggiungendo per lo più i 60 fotogrammi al secondo con qualche piccolo drop, a malapena percettibile, a 48/50 fps. Quando poi abbiamo installato i nuovi driver (378.49), un terrore puro ha iniziato a serpeggiare sia dentro di noi, sia all'interno della nostra scheda video. Con l'ultimo aggiornamento Nvidia, il gioco ha mostrato un calo di prestazioni terrificante, scendendo anche sotto la soglia dei 30 frame pur con gli stessi settaggi con cui abbiamo raggiunto quota 60 fps: da uno stuttering più marcato fino a veri e propri freeze dello schermo, passando inoltre per intere passeggiate in slow motion.

Un deficit di prestazioni che "ammazza" letteralmente qualsiasi esperienza di gioco: a nulla è valso ridurre al minimo tutti i settaggi, perché, anche al più basso livello di dettaglio, il RE Engine continuava imperterrito a tremare ad ogni infinitesimo sussulto della telecamera. Ripristinata la versione precedente dei driver, fortunatamente, tutto è tornato alla normalità, o quasi: la Patch #1 rilasciata in queste ore su Steam non solo non ha risolto i problemi di stuttering selvaggio, ma, se possibile, li ha addirittura aggravati. Di certo, ha aumentato notevolmente i tempi di caricamento nella schermata iniziale. Vogliamo essere sinceri: aggiornare l'ultima opera di Capcom ci ha terrorizzato più di quando abbiamo incontrato un mostruoso micomorfo per la prima volta.