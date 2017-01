Resident Evil 7: Come Migliora la Grafica su PS4 Pro ?

È di qualche giorno fa la notizia che le vendite di PlayStation VR e PlayStation 4 PRO non sarebbero, per usare un delicato eufemismo, proprio elevatissime. E non c'è molto da meravigliarsi: allo stato attuale dei fatti mancano infatti delle applicazioni che possano tirare fuori il meglio dai due Hardware di Sony: da una parte mostrando i miglioramenti che è possibile ottenere grazie allo scarto di potenza di PRO, e dall'altra confermando che è possibile sviluppare esperienze complete, durature e stratificate anche per la Realtà Virtuale. Resident Evil 7 è forse il primo titolo che possiede entrambi questi requisiti. Vi abbiamo già raccontato, del resto, quanto più immersiva e trascinante sia la macabra avventura di Ethan nel caso in cui decidiate di giocarla indossando il caschetto di Sony. Ma anche le differenze visive che si apprezzano giocando su PRO sono notevoli, capaci di rendere il colpo d'occhio del nuovo Biohazard molto più gradevole sulla versione tecnicamente più avanzata di PS4.

La definizione dell'orrore

Partiamo anzitutto col dire che Resident Evil 7, su PlayStation 4 PRO, supporta non soltanto una risoluzione (upscalata) di 4K (2160p), ma anche l'HDR. I benefici, sui televisori di alta gamma, sono discretamente avvertibili, soprattutto perché il titolo gioca molto sull'alternanza fra zone buie ed aree illuminate, ed utilizza ombre e colori per creare un'atmosfera malata e disturbante, che grazie alle prodezze dell'High Dynamic Range riesce a trasmettere una sensazione di oppressione ancora più tangibile.

La qualità del segnale video è molto buona: l'upscaling avviene da una risoluzione nativa di 1656p. Il valore di partenza è di poco inferiore a quello solitamente considerato il più opportuno per evitare qualsiasi tipo di artefatto grafico, ovvero 1800p. Questo fa sì che i difetti tipici dell'upscaling siano comunque molto ridotti, e che l'immagine risulti sempre molto definita.

Lo scarto più evidente si ha comunque confrontando le due "versioni" su un televisore a 1080p. Su PlayStation 4 PRO il gioco dovrebbe idealmente mostrare i "tradizionali" benefici del supersampling, ma in questo caso la differenza con PS4 regolare è davvero abissale. L'immagine è incredibilmente più nitida, più pulita, e l'aliasing viene notevolmente ridotto, fin quasi a sparire. Su PlayStation 4 "liscia" sembra quasi di vedere un titolo diverso, sfocato, con una strana patina che "appanna" il flusso video: come se la risoluzione nativa fosse inferiore a 1080p. In realtà questo problema sembra derivare dai numerosi filtri che Resident Evil 7 utilizza durante la fase di post-processing. Aberrazione cromatica, un blur molto marcato ed effetti di vignettatura contribuiscono a costruire la giusta, destabilizzante atmosfera, ma tendono a sfocare l'immagine.

Su PS4 PRO questi problemi tendono ad essere impercettibili, proprio perché la risoluzione di base (1656p) è davvero molto alta. Svaniscono anche dei fastidiosi effetti di flickering in qualche caso molto vistosi, e più in generale il colpo d'occhio risulta vibrante e d'impatto.

Non cambia ovviamente la risoluzione delle texture, che in certi momenti (soprattutto nelle location esterne) rappresenta il punto debole del RE Engine. Anche il framerate delle due versioni è paragonabile: pure su PS4 normale il gioco gira a 60fps, con cali in qualche caso percepibili ma per fortuna non regolari o reiterati. Il motore sviluppato da Capcom è sicuramente molto leggero e malleabile, un discreto punto di ripartenza per la serie.

Per chiudere il confronto, non resta che parlare di come se la cavi Resident Evil 7 in VR sulle due piattaforme. Anche in questo caso le differenze sono notevoli: attaccando il visore su PS4 PRO viene drasticamente ridotto il pop-up di elementi abbastanza invadente. Anche lo scarto di risoluzione determina un solido miglioramento: si passa da un'esperienza di gioco un po' sbiadita (su PS4) ad un'immagine molto più "a fuoco" (su PRO), per una differenza avvertibile sopratutto nelle (poche) aree ben illuminate.

Complessivamente, insomma, è inevitabile considerare PlayStation 4 PRO come la piattaforma migliore per godersi al meglio Resident Evil 7 su console. Il Survival Horror di Capcom si aggiunge quindi ad una lista che attualmente non contiene tantissimi prodotti, ma che include, tra gli altri, The Last Guardian (per il framerate) e Titanfall 2 (in cui i benefici del supersampling si fanno sentire con molta convinzione). Avremmo gradito, come sempre, qualche opzione grafica per personalizzare l'esperienza visiva, ma se tutti i principali titoli in arrivo in questo 2017 mostreranno le stesse ottimizzazioni di RE7, l'acquisto di PS4 PRO comincerà a farsi certamente più invitante di quanto non lo sia adesso.