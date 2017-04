Samsung Fight for Glory: il torneo di Overwatch in scena a Romics 2017

Un fine settimana caldissimo quello che ha visto migliaia di ragazzi da tutta Italia radunarsi nel complesso di Fiera di Roma per l'appuntamento primaverile con la 21a edizione del Romics, il festival del fumetto e dell'animazione della capitale. Un clima bollente non solo per le alte temperature del weekend romano, ma anche per l'atmosfera di rovente competitività che aleggiava tra gli stand dell'area games della kermesse capitolina.

Nel cuore dell'Area Games del Romics si è infatti tenuto il terzo appuntamento con Fight for Glory, un evento eSportivo interamente dedicato a Overwatch, diventato ormai una delle "discipline" più seguite dagli appassionati di sport elettronici. Quella promossa da Samsung è un'iniziativa atipica per il panorama competitivo nostrano, in continua crescita malgrado le resistenze di un mercato interno che ancora fatica a riconoscere il potenziale di un fenomeno gigantesco, con un giro d'affari da quasi 700 milioni di dollari. A mancare nel nostro paese sono soprattutto partner e sponsor pronti a supportare i team, fornendo agli atleti videoludici tutti gli strumenti, economici e logistici, per emergere e arrivare a competere sulla scena internazionale. Per questo motivo l'azienda sudcoreana ha impostato il suo Fight for Glory come una sorta di "talent show" finalizzato alla creazione di un nuovo team competitivo di Overwatch, che sarà sponsorizzato per un anno da Samsung Gaming Monitor.

"In Italia la scena eSportiva ha un potenziale enorme - spiega Francesco Vitali, PM LCD Monitor di Samsung Electronics Italia - eppure scarseggiano le aziende e le multigaming realmente disposte a investire sui giocatori. I talenti ci sono, ma senza il sostegno di sponsor importanti i ragazzi devono faticare il doppio per arrivare a poter competere ad alti livelli. Il Fight for Glory nasce proprio per questo, ovvero per offrire ai giocatori italiani di Overwatch una possibilità concreta di affacciarsi sul panorama professionistico. Abbiamo scelto una formula che fosse la più ‘inclusiva' possibile, in modo da permettere veramente a tutti di dimostrare la propria abilità. Il team che si aggiudicherà la finale, cui si aggiungeranno quattro elementi scelti tra i migliori giocatori che hanno partecipato al Fight for Glory, avranno l'opportunità di affrontare la sena competitiva con il supporto di Samsung Gaming Monitor".

Un'opportunità che chiaramente fa gola a molti, come dimostra il gran numero di squadre che lo scorso weekend si sono presentate presso lo stand di Samsung nel paglione 6 del complesso di Fiera di Roma. Una piccola folla di aspiranti professionisti cui si è aggiunta, nel corso dei quattro giorni del Romics, una schiera ancor più abbondante di sostenitori e appassionati, che hanno accompagnato gli scontri con un tifo da stadio.

Presente all'appello anche un nutrito drappello di cosplayer, rigorosamente nei panni dei personaggi più amati tra quelli che compongono il ricco roster dello shooter di Blizzard.

Mani tremanti, occhi spalancati e tanta, tantissima adrenalina per le decine di giocatori che, nel corso della quattro giorni romana, si sono dati il cambio sulle 12 postazioni di gioco che hanno fatto da teatro a scontri epici, tra grida di frustrazione, sospiri di sollievo e fragorosi applausi. Dopo un intenso girone eliminatorio, l'ultima fase del torneo ha visto un duro testa a testa tra il team dei Freakout e quello dei Disadattati che, malgrado l'insolita scelta di branding, hanno dimostrato di sapersi adattare più che bene ai ritmi forsennati che hanno animato i tre match della finale, sfoggiando, specialmente durante le fasi di attacco, un profilo competitivo di alto livello. Merito anche del contributo del pro Aqualtis_OW che, assieme a Pow3r, Aris_Luftwaffe e Midna-, è stato una delle "wild card" del torneo.

Secondo le regole del Fight for Glory, infatti, i team potevano decidere di aggiungere al proprio organico uno dei professionisti chiamati come ospiti speciali dell'evento, presentato da Simone "VKingPlays" Larivera e con una giuria d'eccezione composta da Ivan "Rampage In The Box" Grieco, Adriano 'Il Merlo' Milone e Alberto 'Herc' Pahle. Malgrado l'emozione per l'esordio in una competizione "reale", i Disadattati Ares, Miriot, Mabbit e Gramas, guidati dal capitano Jumpy, hanno dato prova di essere un team a tutti gli effetti, in grado di elaborare alla velocità del pensiero strategie efficaci per approfittare degli errori della squadra avversaria.

Questo malgrado la considerevole pressione scaturita dal trovarsi, per la prima volta, a fissare direttamente negli occhi i propri contendenti, dall'altra parte dei monitor curvi messi a disposizione da Samsung per l'evento.

"Per noi è stata la prima volta a un evento come questo - spiega Jumpy, team leader dei Disadattati - siamo abituati a competere online, ma non avevamo mai fatto una cosa del genere. Malgrado la botta d'adrenalina fortissima e tanta emozione, siamo comunque riusciti a portarci a casa qualche bella partita. Il risultato finale è stato ben oltre le nostre aspettative, quindi siamo felicissimi. Ora dobbiamo riuscire a confermare il risultato alle finali di Milano. Riuscire a guadagnarci un anno di supporto da parte di Samsung sarebbe un sogno, specialmente perché nessuno di noi aveva mai pensato di poter competere sulla scena professionistica con uno sponsor così importante".

Il prossimo appuntamento con il Fight for Glory sarà il prossimo 22 di aprile, in occasione del Torino Comics, poi altri due eventi alla Samsung Smart Arena che culmineranno, il 27 maggio, in un gran finale che vedrà tutti i vincitori delle diverse tappe darsi battaglia per un posto nel Samsung Gaming Monitor Team.