Studiare o lavorare richiede concentrazione, tranquillità e l'assenza di distrazioni. Quando andavo al Liceo ricordo che mi mettevo a studiare nella stanza più isolata della casa, chiudendo alle mie spalle il numero maggiore possibile di porte. Con l'Università ho iniziato a frequentare luoghi teoricamente silenziosi come le biblioteche: in questo caso due erano i miei nemici, la connessione wi-fi pubblica e l'andirivieni degli altri studenti. Come risolverli? Per il primo è consigliatissimo il download di Clear Focus (Android only) che per il tempo dello studio disattiva connessioni e pure suonerie, scandendo anche ogni quanto fare pausa; per il secondo è sufficiente porsi di spalle all'uscio e possibilmente all'angolo opposto della stanza.

Ma dopo tanto studio quando un laureando entra in ufficio per la prima volta accade qualcosa di strano: si richiede che ogni dipendente per le 8 ore sia concentrato sulle proprie mansioni ed il proprio computer, nonostante la maggior parte dei luoghi di lavoro siano open space, con telefoni che squillano continuamente, colleghi che parlottano tra di loro e superiori che appena hanno un dubbio prontamente lo pongono al sottoposto. In questo discorso al TED, Jason Fried riflette di come le persone riescono a rendere di più e conseguentemente sbrogliare una mole maggiore di lavoro non all'interno di uffici e dietro le scrivanie (non dimentichiamoci la "riunionite" di qualcuno), bensì in luoghi teoricamente non congeniali all'attività professionale come le proprie abitazioni, le case al mare nel weekend e soprattutto i mezzi di trasporto come i treni dei pendolari!

Mentre aspettiamo che la totalità delle aziende implementi una qualche forma di Smart Working che ci liberi dalle nostre scrivanie e dai computer fissi, un alleato valido per la concentrazione è la musica che dal computer fuoriesce verso le nostre orecchie tramite auricolari. Già, ma quali generi musicali si prestano meglio allo studio e al lavoro? Ognuno ha le proprie strategie, ma io sinceramente non ho mai concepito chi ascolta o i Metallica ma anche qualsiasi cantautore italiano. I primi riempiono il mio cervello con la potenza dei loro bassi (molto meglio per la corsa dove spingono a dare il 100%), mentre i secondi sovrappongono le loro frasi perlopiù smielate ai concetti (complessi) che si sta cercando di comprendere dal libro di testo o dalla mail fiume che si sta leggendo.

Il mio mix ideale sono melodie senza testo, che partono piano e verso metà prevedono un climax che inietta adrenalina, proseguendo poi in virtuosismi e variazioni fino alla conclusione. In questo le colonne sonore di film e videogiochi sono veramente grandiose e in tutti questi anni di carriera studentesca ne ho trovate alcune che mi danno la carica e mi aiutano a focalizzarmi meglio di altre sull'attività che sto svolgendo (incluso lo scrivere un articolo per Everyeye, dove spesso cerco di recuperare la colonna sonora del videogioco di cui sto parlando).

Questa puntata di Sound Steps, rubrica che torna a grande richiesta (?) dopo troppi mesi di silenzio, regala una playlist che potete sperimentare sin da ora, immediatamente, ponendo momentaneo termine al cazzeggio per riaprire quel tomo che da diversi minuti chiede a gran voce di essere spalancato.

Essendo una playslist potete trovare tutti i brani in un unico file audio a questo indirizzo (ascoltate in streaming. Durata: 40 minuti), mentre qui di seguito ve li presento uno per uno corredati da un aggettivo per descriverne l'atmosfera evocata.



Brano: Aquarium Park (Area)

Videogioco: Sonic Colours

Anno: 2010

Autore: Tomoya Ohtani

Aggettivo: Sorprendentemente nipponica (per Sonic)







Brano: Mechonis Field

Videogioco: Xenoblade Chronicles

Anno: 2010/2011

Autore: Yoko Shimomura

Aggettivo: Chitarre Elettriche





Brano: The Lumpy Pumpkin

Videogioco: The Legend of Zelda: Skyward Sword

Anno: 2011

Autore: Hajime Wakai

Aggettivo: Bucolica (beccatevi i fischiatori!)





Brano: Coasting

Videogioco: Transistor

Anno: 2014

Autore: Darren Korb

Aggettivo: Blade Runner in tempo di pace





Brano: Light of Nibel

Videogioco: Ori and the Blind Forest

Anno: 2015

Autore: Gareth Coker - feat. Aeralie Brighton

Aggettivo: A perdifiato





Brano: Windmill Hills (Orchestral Arrangement)

Videogioco: Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Anno: 2014

Autore: David Wise

Aggettivo: Spensierato





Brano: Dragon Street (Night)

Videogioco: Shenmue 2

Anno: 2001

Autore: Yuzo Koshiro

Aggettivo: Coscienziosa





Brano: Spikeroog

Videogioco: The Witcher 3

Anno: 2015

Autore: Mikolai Stroinski

Aggettivo: Celtica (qualche dubbio?)





Brano: Mountains

Videogioco: Life is Strange

Anno: 2015

Autore: A message to bears

Aggettivo: Country "young adult"





Brano: The Farthest Land

Videogioco: Shadow of the Colossus

Anno: 2005

Autore: Kow Otani

Aggettivo: Lontano nel tempo e nello spazio





Post Scriptum: chi ascolterà la playlist intera troverà in coda un brano aggiuntivo. Shazammatelo per scoprirne il nome. Indizio: è il main theme di un videogioco uscito quest'anno...